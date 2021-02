Tailhade denunció a Fernando Iglesias por “enriquecimiento ilícito”

El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció públicamente a su par Fernánde Iglesias, aunque adelantó que la causa se resolverá en los tribunales. El diputado del Frente de Todos aseguró que denunciará penalmente a su par macrista por “enriquecimiento ilícito” y describió un aumento patrimonial que no se condice con sus ingresos como legislador nacional. “No me queda otra que denunciarte penalmente Iglesias, junto a los malandras del PRO que abren fundaciones, para que le expliques a un juez por qué te enriqueciste cuando todos los argentinos se empobrecieron”, planteó Tailhade en un hilo de mensajes de Twitter, donde ambos se cruzaron sobre la legalidad de la Fundación Mauricio Macri para “promover educación de calidad”.

“Me puse a averiguar: no existe la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado. Todo trucho, como toda la vida y obra de Mauricio Macri”, lanzó Tailhade luego que el ex presidente presentara en sociedad su nueva plataforma política. Fue entonces que Iglesias salió en defensa de su jefe político a través de un tuit en el que muestra la autorización de la IGJ, fechada siete días antes que Macri dejara la Casa Rosada, para la Fundación Cambiar es Posible (Cepla).

La autorización de la IGJ que mostró Iglesias no hace mención alguna a la fundación Mauricio Macri ni a la educación como su objetivo –tal lo que había anunciado el ex presidente–. De todas maneras, Iglesias le dedicó el tuit a Tailhade: “Sos un payaso Tailhade (pero no solo un payaso, también un servicio, en el peor de los sentidos)”. En rigor, la Fundación Cepla existe desde 2019 y creada por ex funcionarios macristas, y en enero de 2020 intentaron ponerle el nombre de Macri, pero la IGJ no lo autorizó por falta de balances y por no estar certificada la firma de Macri presentada en una fotocopia. Uno de los apoderados para realizar los trámites era el secretario privado del ex mandatario, Darío Nieto, investigado en la Justicia en el marco de la causa por espionaje ilegal.

La respuesta no se hizo esperar y Tailhade dijo que denunciará a Iglesias penalmente por “enriquecimiento ilícito”. Y dio cuenta de algunos detalles sacados de las propias declaraciones juradas de Iglesias como diputado nacional. “A otro que le fue muy bien con el macrismo es al diputado Iglesias. Ni bien asumió Macri pudo pagar $450 mil que le había prestado Luis Majul. De enero de 2016 a diciembre de 2019 su patrimonio pasó de $ 836.713,96 a $ 12.250.198,90 (1364 por ciento de incremento)”, detalló.

Y agregó el legislador del FdT: “En junio de 2019 compró un Peugeot 4008 Feline 4×4 y un mes después compró un loft de Barracas de 100 m2, que vale 300 mil dólares. En 2018 y 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo”. Con viáticos pagados por el erario público, precisó.

Para Tailhade no hay dudas de que semejante aumento patrimonial no pudo haberse generado con la dieta de diputado y el estipendio como docente monotributista de la UCES, los ingresos declarados por Iglesias. En su última declaración jurada tampoco figura la deuda que mantenía con La Cornisa Producciones, de Majul.

El Peugeot 2008 ya había cobrado notoriedad cuando en septiembre de 2019 (en plena campaña electoral) el propio Iglesias lo exhibió (también) en las redes sociales para denunciar vehementemente que su vehículo había sido vandalizado en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Lo habían rayado con una leyenda y pegado una calcomanía de la campaña internacional “Lula livre”. La investigación y las cámaras de seguridad del estacionamiento subterráneo del anexo de Cámara baja, que entonces presidía el también macrista Emilio Monzó, demostraron que no se había producido allí el daño. Iglesias pidió luego disculpas a su manera: “Rectifico la información y pido disculpas a quien pueda haberse sentido afectado. Las cámaras registraron que mi auto ingresó vandalizado a la Cámara. Dado que solo lo estaciono en el garage de mi edificio, la única posibilidad es que hayan entrado a amenazarme en mi propia casa”, expresó entonces.

