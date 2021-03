Diputados correntinos del Frente de Todos exigen transparencia y reclaman a Valdés que explique el tráfico irregular de vacunas

De la Redacción de Contrapoder –

Los diputados provinciales del Frente de Todos Corrientes lamentaron la “actitud antidemocrática, antiética y poco transparente” que volvió a mostrar el bloque oficialista de ECO-Juntos por el Cambio al hacer caer -por segunda vez consecutiva- la sesión ordinaria de este miércoles 10 de marzo.

Estaba previsto que en el encuentro parlamentario de este miércoles ingresaron y se pusieran en debate varios proyectos legislativos del Frente de Todos con los que se exigía:

• Explicación oficial sobre el tráfico irregular de vacunas contra el Covid-19

• La renuncia del Ministro de Salud Provincial, Ricardo Cardozo, tras el nuevo episodio oscuro que protagonizó con las 900 dosis de Sputnik-V encontradas en su vehículo particular

• Investigación de las múltiples denuncias que existen en los Municipios sobre manipulación partidaria del plan provincial de vacunación contra el Covid-19

• Informes técnicos y transparencia institucional sobre el uso de recursos críticos como fondos económicos, vacunas y elementos de bioseguridad que el Estado Nacional envía a Corrientes para combatir la pandemia.

• Informe del Ministerio de Salud sobre los criterios de distribución territorial y aplicación de las dosis de vacunas contra el Covid-19 que envió la Nación

• Explicación sobre la lenta aplicación de las inmunizaciones: se aplicaron recién el 40% de las vacunas que envió la Nación

• Explicación de por qué siguen existiendo agentes de Salud Pública y recursos humanos prioritarios que todavía no recibieron inmunización, cuando existen otras personas que no integran estos grupos y ya recibieron la vacuna.

“No pueden justificar lo injustificable, no pueden demostrar transparencia”

El pasado miércoles 3 de marzo el bloque ECO+Cambiemos se levantó y vació la sesión cuando el Frente de Todos exigía explicación sobre distribución irregular de fondos federales y obras entre los municipios. Este miércoles 10 de marzo el bloque ECO+Cambiemos (23 diputados y diputadas) directamente no ingresaron al recinto, por lo que no hubo quórum y la sesión no se pudo realizar.

“Es un nuevo bochorno institucional, una maniobra antidemocrática que aplica el Gobierno Provincial de ECO-Juntos por el Cambio porque no pueden justificar lo injustificable; no pueden demostrar transparencia en el manejo de las vacunas contra el Covid-19; no pueden mostrar eficiencia en el manejo de los recursos críticos ni en la gestión de la crisis sanitaria”, señalaron los diputados César Acevedo, Félix Pacayut, Miguel Arias y Marcos Otaño en diálogo con el canal nacional de noticias C5N.

“Como representantes de la ciudadanía, necesitamos saber qué pasa con la distribución de las vacunas. Por qué esa medicina se traslada de manera tan irregular e insegura en vehículos particulares de los funcionarios. Cuántas veces al día sucede esto. Por qué se procede de esa forma: sin protocolos sanitarios, sin seguridad, sin saber a dónde van ni para quiénes son; sin registro de esos lotes y cómo son sacados de los depósitos de la droguería contratada -justamente- para el almacenamiento y distribución”, remarcaron Acevedo, Pacayut, Arias y Otaño.

Anticiparon que este jueves 11 los senadores provinciales del Frente de Todos insistirán con los pedidos de informes y que también se preparan denuncias penales que serán presentadas en el fuero federal para que se esclarezca tan oscuros episodios de tráfico irregular y manipulación política de las vacunas contra el covid-19 en Corrientes.

Fuente NV