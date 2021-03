No, no son lo mismo!

Por Gabriel Link –

Ya fue dicho en esta columna que la chacra 202 fue adquirida a mediados de 2014 por el entonces intendente Raúl Tarabini, siendo su viceintendente Eduardo Peteco Vischi y su secretario de Gobierno José “Chelo” Sincovez. Dos ladrones y una marioneta.

También fue dicho semanas atrás que el objetivo de la compra de esa chacra fue pagarle a la Sociedad Rural la construcción de su sede. Y que la excusa esgrimida por el entonces intendente Tarabini para justificar el negociado fue la construcción de viviendas del ProCreAr.

Esta mañana, casi de casualidad, me vino a la cabeza un recuerdo que en los últimos meses no había estado presente ni en el programa ni en la memoria de sus conductores. Un hecho despreciable, típico de gobiernos radicales, que ocurrió el sábado 27 de febrero de 2016. ¿Por qué resalto que fue un sábado? Porque cuando los radicales mandan a reprimir a gente pobre lo hacen los sábados a la mañana, porque los fines de semana no hay programas periodísticos y la gente lee poco los portales de noticias; y entonces el lunes siguiente ellos inundan de información a los medios para aplacar cualquier crítica que pueda surgir, dándoles mucho trabajo a los periodistas de su nómina y poniendo de ese modo a buen resguardo la agenda política oficialista.

Ese sábado 27 de febrero de 2016 el municipio, en ese entonces gobernado por el radicalismo, desalojaba por la fuerza y con la policía a 14 familias que habían tomado, 10 de ellas una calle en desuso, y otras 4 un terreno lindante a esa calle, en la zona del Barrio, estúpidamente bautizado, por ellos “Madres Solteras”.

Como decía, la calle estaba en desuso, por eso nadie entendía el apremio que podría tener Tarabini para provocar el desalojo, la respuesta llegó desde Corrientes, el problema no era la calle en desuso, el problema era el propietario del terreno que también había sido tomado, que no era otro que Eduardo Peteco Vischi.

Al día siguiente la crónica decía:

Y reproduzco una nota del Diario capitalino NORTE Corrientes, que ayer, lunes 22 de marzo, cuando hicimos el programa en el que se leyó este editorial estaba y “curiosamente” hoy ya no aparece en su archivo, pero que fue replicada por varios portales de toda la provincia:

La Policía desalojó a cien personas que usurparon tierras en Paso de los Libres

Son 14 familias que construyeron precarias casillas y carpas frente a una barrio de invico, en una calle vecinal, a falta de casa propia.

Una nueva muestra de la urgente necesidad de viviendas en el territorio provincial se produjo en la localidad de Paso de los Libres, cuando alrededor de cien personas, en su mayoría niños, ocuparon terrenos que nos les perte­necían, movidos por la falta de viviendas. A la intempe­rie algunos, otros iniciando la construcción de casillas precarias de madera o arre­glando lo que serían toldos o carpas (ver foto), las fami­lias decidieron afincarse en el lugar inundable, desde hace una semana.

Lo cierto es que en la jor­nada de ayer agentes poli­ciales se hicieron presentes en el lugar, al costado del barrio de Invico, Madres Solteras, para desalojar a los ocupantes ilegales.

Desde las distintas fami­lias dijeron que alquilaban viviendas a un costo que no les dejaba margen para ali­mentarse, por lo tanto deci­dieron ir a construir casillas en este terreno desocupado.

Al respecto, la concejal Sara Alegre explicó, a NOR­TE de corrientes, que unas diez familias se instalaron en una calle pública que no funciona como tal actual­mente, y que está junto a un terreno provincial, y al lado de otro privado se ubicaron cuatro familias más.

“El viernes estuve con las familias en el terreno y pedí una reunión urgente con el intendente Raúl Tarabini, para el lunes a las 8. Aun­que ayer me llamaron por teléfono los ocupantes y me dijeron que se presentó la Policía para pedirles que se retiren, y que les dijeron que el gobernador, Ricardo Colombi, dio la orden de desalojarlos. Me dijeron que los sacaron, pero que no tienen dónde perma­necer.

El problema de fondo es que la Comuna había comprado un terreno a la Sociedad Rural hace dos años, para construir vivien­das sociales y casas a través de planes de la Anses, lo que nunca sucedió”, manifestó Alegre. s

Buceando en internet encontré una nota en Sur Correntino relatando que ese lunes los concejales de la oposición lograron reunirse con el intendente, y en esa reunión Tarabini se desmintió a sí mismo, negándole en la cara a Sara Alegre lo que le había dicho 48 horas antes por teléfono, que él fue quien ordenó el desalojo. Entonces el entonces concejal Giménez le replicó diciéndole “pónganse de acuerdo, porque a mí el comisario me dijo que vos le habías pedido que desalojara el lugar”, y Tarabini volvió a negar su responsabilidad. Algo que hizo permanentemente durante los cuatro años que gobernó.

Al reclamársele a Tarabini que les diera terrenos a esas 14 familias, el bueno de Raúl respondió que el municipio no tenía tierras propias, y cuando se le recordó que dos años atrás su gobierno había comprado las 11 hectáreas de la chacra 202, la respuesta fue “Imposible, esa chacra la compramos para construir viviendas del Plan ProCreAr”.

Una curiosidad, cuándo Tarabini dijo en esa reunión que el municipio no tenía terrenos para entregarles a esas familias Beto Hantouche se puso a redactar un proyecto de creación de un Banco de Tierras Municipal, porque él sabía que sí había tierras pero que el municipio las escondía, lo presentó tres meses después y los radicales JAMÁS lo dejaron salir de la comisión de Legislación, porque nunca aceptaron que se les cotrole nada. Recién el año pasado, y ya siendo gobierno, el Frente de Todos lo volvió a presentar, y como el gobierno ya era peronista los radicales sí lo aprobaron. Claro, ya no estaban ellos en el poder, ya no necesitaban esconder los terrenos de quienes los necesitaban.

En esa reunión también habló la entonces presidenta del Concejo, una de los y las siete concejales radicales que hoy “lucha incansablemente” por las 38 familias sin tierra, Mónica Pedascoll dijo ese día: “Conozco a algunas de esas personas, porque las vi en fotos y se que viven en otros lugares”.

Algo parecido a lo que dijeron Susana Giménez y Lilita Carrió en plena campaña de 2015, que la gente que vivía en la calle en CABA eran falsos linyeras “plantados” por La Cámpora, y traídos a cambio de plata desde el Conurbano.

Lo que decía Pedascoll ese día era que esa gente en realidad estaba ahí viviendo, con sus nenes bajo una lona, porque quería hacerlo, pues tenían vivienda en otros lugares de la ciudad. Una burrada perversa, e idéntica a la de Susana y Lilita.

Es decir, cuando los radicales gobernaban, esas familias ya estaban viviendo en la calle, los desalojaron (en algunos casos) a palazos de los terrenos que habían tomado, les destruyeron los toldos y las casillas que habían construido y les negaron el ingreso a la chacra 202.

Y lo paradójico es que esas 14 familias son parte de las 38 por las que los concejales radicales trabaron durante tres meses la urbanización de la chacra 202 para que ProCreAr no pueda comenzar con la construcción de viviendas.

Porque ahora dicen que sí les importan esas familias, y dicen que sí tienen derecho a un lote municipal.

Todo lo dicho y leído en esta columna editorial está documentado en las actas del Concejo deliberante, pues a todo lo relataron Sara Alegre y Beto Hantouche en la sesión siguiente, pero no creo que la cara de piedra de Ana Miño le haya permitido ir a leer esas actas, porque de haberlo hecho al menos tendría la vergüenza suficiente como para no haber utilizado políticamente durante los últimos tres meses, justamente a esas mismas personas a las que su gobierno humilló, maltrató, ignoró y le negó, hace solo cinco años, esas mismas tierras que ella hoy reclama para esas mismas familias.

¿No es el colmo?

¿La diferencia? Además de tirarlas a la calle, Tarabini jamás recibió a esas familias, ignoró en 2016 el pedido de alojarlas en la chacra 202, y JAMÁS presentó un solo proyecto de viviendas al ProCreAr. En cambio hoy, Ascúa gestionó y consiguió fondos para urbanizar el predio e instalar todos los servicios, además consiguió 200 viviendas del plan ProCreAr, y además les asignó a esa gente 38 lotes, uno para cada uno para cada familia.

¿Se nota la diferencia entre peronistas y radicales o les hago un mapita?