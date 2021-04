Hospital San José: Para turistas ricos toda la disposición y la generosidad, pero para los libreños el caos y el abandono

Por Gabriel Link –

El pasado miércoles 31 el juez federal Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, hombre clave de Ricardo Colombi en la justicia, autorizó el ingreso y ordenó la permanencia en Paso de los Libres, de los 19 argentinos y 64 brasileños que estaban “varados” en la frontera, contrariando el DNU presidencial que impedía el ingreso de turistas por los pasos terrestres y poniendo en riesgo a toda la población de nuestra ciudad. Lo hizo en horas de la noche, probablemente para evitar que manifestantes libreños se movilizaran al puente buscando bloquear semejante decisión. Una curiosidad, el juez Fresneda en su fallo no cuestiona el DNU del presidente y se niega al pedido de una fundación macrista de declararlo inconstitucional.

Sin embargo el jueves por la mañana, apenas 8/10 horas después de que Ferreyra Dame se hubiera mostrado tan solícito para cumplir la manda judicial en el puente, tomándo fotos ilegales en la Zona Primaria de Aduana (delito federal, que “probablemente” ni el juez Fresneda, ni el secretario Oliva, ni el Fiscal Martínez, hayan notado o vayan a apuntar en sus agendas) volvió a fracasar en la atención de libreños, cuando su sistema de vacunación colapsó por completo, obligando a cientos de ancianos a esperar durante extenuantes horas por una vacuna, a la intemperie, y sin que nadie les ofreciera un asientos o un vaso de agua.

Complicidad judicial

El polémico fallo de Fresneda, le ordenó al jefe de paso de la Dirección Nacional de Migraciones que autorice el ingreso de los 83 “varados” y asignó al gobierno provincial la tutela de los mismos, que luego de ser hisopados deberán cumplir aislamiento durante diez días en un lugar asignado por la provincia, que no revelamos en esta nota para preservar la intimidad de esas personas, donde permanecerán diez días en aislamiento. Al cierre de esta nota (viernes 2 a las 19 hs. No había información oficial sobre el resultado de los hisopados.

Los gastos de las 83 u 86 personas están siendo cubiertos íntegramente por el gobierno de Corrientes, que los afronta, no con el sueldo de los funcionarios que insistieron en hacerlos entrar, sino con lo recaudado por nuestros impuestos.

El operativo

A pocos minutos de conocido el fallo (se nota mucho muchachos…) personal del Hospital San José llegaba al Puente Internacional para realizar los hisopados a los turistas, en su mayoría extranjeros residentes, que desoyeron la orden presidencial de no regresar por pasos terrestres.

En una clara maniobra electoralista, ese miércoles por la mañana el director del hospital, Jorge “Japo” Ferreyra Dame había polemizado en el canal de noticias porteño La Nación+ con la directora de Migraciones, Florencia Carignano, quien intentaba explicarle muy “pedagógicamente” que hay un DNU presidencial redactado en base a la opinión de los principales sanitaristas, virólogos y epidemiólogos del país, indicando que nadie debía dirigirse a los pasos terrestres, pues los regresos se harían de manera ordenada, y exclusivamente por avión o por catamarán.

E incluso le explicó el objeto de esa medida, Paso de los Libres carece de un laboratorio capaz de detectar las cepas complejas que están circulando comunitariamente en Brasil; a tal efecto se montaron sendos laboratorios en Ezeiza y Jorge Newbery. Es más, Paso de los Libres ni siquiera tiene un laboratorio que haga PCR. Pero, sin embargo el Ferreyra Dame porfiaba en que “Paso de los Libres estaba preparada para recibir a esa gente”.

Sí señora, sí señor, es el mismo director de Hospital que en el primer brote de covid puso en una misma ambulancia a una paciente renal que necesitaba diálisis con una portadora de covid 19. Es el mismo director de hospital que este jueves citó a 1.400 abuelos a vacunarse sin tener las dosis que ofrecía y generando una muchedumbre que terminó rompiendo todos los protocolos de distanciamiento y cuidados.

Nada más que decir señor juez!

Pocos minutos después de la bochornosa aparición de Ferreyra Dame en el canal de Mauricio Macri el ministro Coordinador Carlos Vignolo puso un tuit “ofreciendo” una amplia gama de actos de generosidad para con los extranjeros, incluyendo actos de generosidad que los correntinos no conocemos de parte de nuestro gobierno y que los libreños no conocemos de parte de nuestro hospital. Finalmente, por la noche el juez Fresneda emitió el fallo que esperaban muchos radicales para estar en las tapas de los principales diarios del país el jueves por la mañana.

El fallo se limita a los 83 turistas que se encontraban en el puente (aunque “extrañamente” cita a 86), sin embargo es lógico pensar que ni bien trascienda la noticia de que Fresneda les “abrió una puerta”, muchos de los 8.500 que se fueron a Brasil de manera irresponsable, pues sabían que no podrían volver a entrar por aquí, podría iniciarse una caravana interminable de turistas argentinos y brasileños residentes rumbo a Uruguayana, reclamando el mismo privilegio que el magistrado radical les brindó a los famosos 83 “varados”, que vaya a saber en qué desastre pueda llegar a terminar.

Error de cálculo

La reacción popular se hizo sentir en las redes, las críticas llovieron desde todos los sectores, sociales y políticos, tan es así que hasta se replicaron en la página del propio Hospital San José, que es utilizada por su director, Jorge Ferreyra Dame como medio partidario.

Y aquí vale detenerse un segundo a analizar esas críticas, casi ninguna estuvo dirigida al gobernador Valdés, la inmensa mayoría estaba direccionada directamente a la figura del director del Hospital, quien además es concejal de ECO-Cambiemos.

El papelón hecho por Ferreyra Dame frente a las cámaras de La Nación+, confrontando con la directora Nacional de Migraciones fue evidentemente el disparador de un cambio de postura del gobierno provincial, que hasta ese momento se oponía al acceso de esas 83 personas por nuestro territorio. Y aquí vale preguntarse si al gobernador Gustavo Valdés no lo emboscó el “colombismo”.

Fuentes provinciales aseguraron a este medio que Valdés debió “salir al rescate” de Ferreyra Dame para no mostrar la existencia de un doble comando, en lo que se podría considerar un muy mal cálculo político. Los radicales no son muy afectos a las críticas, que como decíamos, les llovieron desde todos los sectores, no por la acción en sí, sino por el contraste con la pésima atención del Hospital San José frente a los requerimientos cotidianos de los ciudadanos libreños.

Odiosas comparaciones

La acción comparativa que había inundado esa noche las redes no tardó en comprobarse, solo unas horas después de que el Hospital se mostrara tan atento, eficiente y “generoso” en la atención a turistas de clases acomodadas, el contraste mencionado se vio en las puertas mismas del nosocomio, dónde el sistema de vacunación se vio colapsado, mostrando un panorama similar al viralizado en la Ciudad de Buenos Aires semanas atrás, con cientos de adultos mayores esperando durante largas horas, sin asientos, sin recibir un vaso de agua, y a la intemperie, por una vacuna que no llegaba.

El municipio de Paso de los Libres había ofrecido la utilización de las instalaciones, la infraestructura y el personal del vacunatorio municipal (incluyendo un vacunatorio móvil, que el hospital no posee) justamente para evitar que ocurriera lo que ocurrió el jueves; sin embargo Ferreyra Dame, que solo piensa en las fotos políticas, decidió negarse a aceptar el ofrecimiento de Ascúa. Probablemente al ver las fotos del jueves, y luego de leer los comentarios que lo “destrozaban” en redes “Japo” se haya arrepentido de esa decisión.

Todas las críticas se centraban en ese contraste antes señalado, “Ferreyra no puede vacunar a nuestros abuelos pero anda diciendo en la tele que ellos pueden atender a los turistas ricos”; “a los ricos que vienen de Brasil les pagan los hisopados, pero a nosotros nos los cobran para volver a nuestras ciudades, gracias Japo!”, “Plata para los turistas que se fueron en avión tienen, a ellos les pagan análisis, hotel y comida, pero cuando nosotros vamos al Hospital San José” no hay un diclofenac para nuestros gurises”, fueron solo algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes a lo largo del feriado de esta convulsionada Semana Santa.

Algunas consideraciones:

*¿Por qué cuando los correntinos viajamos fuera de la provincia nuestro gobierno nos estafa, cobrándonos $5.400 por persona (el doble de lo que cuesta un hisopado) para poder ingresar a la provincia en la que pagamos impuestos, y cuando se trata de turistas extranjeros (el 85% son brasileños) que vienen del extranjero, poniendo a la población libreña en riesgo, los hisopados son financiados con esos impuestos que pagamos los correntinos?

*¿Por qué el mismo partido gobernante que el viernes pasado se negó a vacunar a los camioneros libreños hoy es tan “generoso” y eficiente con los turistas extranjeros?

*¿Por qué hisopan de manera gratuita a los turistas ricos y no a los camioneros correntinos pobres?

*¿Por qué el personal de salud de Paso de los Libres no atiende con la misma premura a los libreños que deben hacer infinitas colas esperando ser hisopados en el Hospital San José?

*¿Por qué no son tan solícitos con nuestros ciudadanos como lo fueron esta noche con los turistas que salieron en los medios nacionales?

*¿Por qué cuando llamamos los libreños al Hospital por una urgencia NUNCA hay ambulancias disponibles, pero cuando se trata de hechos “fotografiables” las ambulancias siempre están?

*¿Por qué llamaron el jueves a cientos de jubilados a vacunarse si todavía no tenían las dosis que habían prometido aplicar?

¿Por qué no aceptan la utilización del Vacunatorio Municipal si su sistema de vacunación colapsa en minutos?

Como siempre ocurre con el gobierno de ECO-Cambiemos las preguntas son muchas, pero las respuestas muy pocas!