El texto completo del DNU que establece las nuevas medidas

Presidencia de la Nación dio a conocer el Decreto de Necesidad y Urgencia que establece “medidas de prevención y disposiciones locales y focalizadas” para la contención de los contagios del coronavirus. Estará en vigencia desde las 0 horas del viernes.

Publicado poco después de las 14.30, el DNU 235/2021 estará vigente desde las 00:00 horas del 9/04/21 hasta el 30/04/21 para todo el territorio nacional.

DNU – MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y DISPOSICIONES LOCALES YFOCALIZADAS DE CONTENCIÓN VISTO el Expediente N° EX-2021-30224613- -APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de agosto de 2020, 714 del 30 de agosto de 2020, 754 del 20 de septiembre de2020, 792 del 11 de octubre de 2020, 814 del 25 de octubre de 2020, 875 del 7 de noviembre de 2020, 956 del 29de noviembre de 2020, 985 del 10 de diciembre de 2020, 1033 del 20 de diciembre de 2020, 4 del 8 de enero de2021, 67 del 29 de enero de 2021, 125 del 27 de febrero de 2021, 167 del 11 de marzo de 2021 y 168 del 12 demarzo de 2021, sus normas complementarias, y CONSIDERANDO:Que, como se ha señalado oportunamente en la normativa citada en el Visto del presente, con fecha 11 de marzode 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el brote del virusSARS-CoV-2 como una pandemia.Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos díasdespués, la adopción de medidas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos Nros.260/20 y 297/20 por los cuales, respectivamente, se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecidapor la Ley N° 27.541 y se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en adelante “ASPO”, duranteel plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo de 2020, el que fue sucesivamente prorrogado.Que, posteriormente, por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20,814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21, 125/21 y 168/21 se dispusieron, según el territorio, distintas medidas quedieron origen al “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en adelante “DISPO”, hasta el 9 de abril delcorriente año, inclusive.

Jueves 8 de Abril de 2021DECNU-2021-235-APN-PTECIUDAD DE BUENOS AIRES. Que por el Decreto N° 167/21 se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 y ampliada porel Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021.Que, como se viene señalando, solo en materia de salud se destinaron importantes recursos a la atención de laemergencia destinados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, a transferencias financieras y enespecie a las provincias, a la compra y distribución de bienes, insumos, recursos y a obras para hospitalesnacionales.Que, en igual sentido, se ha venido desplegando una protección económica con marcada impronta federal que sevio plasmada a través de distintos instrumentos que han sido detallados en los considerandos de la normativaseñalada en el Visto del presente decreto.Que se ha iniciado exitosamente la vacunación en las 24 jurisdicciones del país para el personal de salud,docentes y adultos mayores y que se espera avanzar en la vacunación de los grupos definidos en las próximassemanas.Que ARGENTINA ha sido seleccionada por la OMS como parte de los países que están participando de losEstudios Solidaridad con el objetivo de generar datos rigurosos en todo el mundo para encontrar los tratamientosmás eficaces para los y las pacientes hospitalizados y hospitalizadas con COVID-19 y para evaluar la eficacia devacunas.Que, al día 6 de abril del año en curso, según datos oficiales de la OMS, se confirmaron 131,3 millones de casos y2,8 millones de fallecidos y fallecidas, en un total de DOSCIENTOS VEINTITRÉS (223) países, áreas oterritorios, por COVID-19.Que la región de las Américas representa el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33 %) del total de nuevos casos anivel mundial en la última semana y la región de Europa el CUARENTA Y UNO POR CIENTO (41 %), y que enrelación con los casos acumulados, la región de las Américas comprende el CUARENTA Y TRES POR CIENTO(43 %) de los casos y el CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (48 %) de las muertes totales, seguido de laRegión Europea que representa el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) de los casos acumulados y de lasdefunciones totales.Que la situación en la región continúa siendo dispar, siendo EE.UU. y Brasil los países que lideran el totalacumulado de casos de la región. EE.UU. es el país que más casos presenta cada 100.000 habitantes y el que másfallecidos ha tenido cada 1.000.000 de habitantes. Por su parte, México es el país que presenta mayor letalidad enAmérica -NUEVE COMA UNO POR CIENTO (9,1 %)-.Que se han detectado variantes del virus SARS-CoV-2, consideradas de preocupación (VOC 202012/01, linajeB.1.1.7 identificación originaria en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; variante 501Y.V2, linajeB.1.351, identificación originaria en Sudáfrica; variante P.1, linaje B.1.1.28, identificación originaria en Brasil),en diversos países afectando varios continentes, por lo que se desarrollaron estrategias para disminuir laposibilidad de transmisión de estas variantes a nuestro país.Que, debido a esto, desde el mes de diciembre se implementaron medidas tendientes a restringir el ingreso depersonas desde otros países, a solicitar el test de PCR previo al abordaje a aeronaves, el testeo a viajeros yviajeras al ingreso al país y la obligatoriedad de realizar aislamiento durante DIEZ (10) días desde el test de PCR.Que, en las últimas semanas, continúan en aumento los casos en la mayoría de los países de la región, principalmente en América del Sur, con saturación de los sistemas de salud en algunos países.Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 5280 casos cada 100.000 habitantes, la tasa deletalidad disminuyó levemente, siendo de DOS COMA TRES POR CIENTO (2,3 %) y la tasa de mortalidad es deMIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE (1239) fallecimientos por millón de habitantes.Que, actualmente, el aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones y más del SESENTA PORCIENTO (60 %) de los nuevos casos corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Que, en lo que va del año 2021, en relación con la evolución de la pandemia en ARGENTINA, de la semanaepidemiológica 9 a la 10, los casos aumentaron un CINCO POR CIENTO (5 %), de la semana 10 a la 11 unONCE POR CIENTO (11 %) y de la semana 11 a la 12 un TREINTA POR CIENTO (30 %), alcanzando enalgunas regiones como el AMBA, aumentos mayores al CUARENTA POR CIENTO (40 %) en una semana.Que, este aumento, resulta más significativo en grandes centros urbanos, en donde la densidad de población esmás alta.Que, al 28 de marzo del corriente año, CUARENTA Y OCHO (48) departamentos del país presentabanindicadores de riesgo elevados (Incidencia en los últimos 14 días mayor a 150 casos cada 100 mil habitantes +razón de casos mayor a 1,2), y al 3 de abril aumentaron a OCHENTA Y CINCO (85) los departamentos con altoriesgo epidemiológico.Que la evolución de la pandemia varía entre jurisdicciones como también entre departamentos de una misma jurisdicción.Que, las personas mayores de SESENTA (60) años registraron durante el 2020, más del OCHENTA Y TRESPOR CIENTO (83 %) de los fallecimientos, mientras que las personas menores de SESENTA (60) añosregistraron más del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85 %) de los casos.Que, en Argentina, se han secuenciado las variantes VOC 202012/01 (identificación originaria en Reino Unido),variante P.1 y P.2 (identificación originaria en Brasil).Que, la mayoría de las variantes identificadas no corresponden a variantes de preocupación, pero se hanidentificado casos sin antecedentes de viaje o nexo epidemiológico con viajeros o viajeras, lo que implicatransmisión de las mismas dentro del territorio nacional.Que no se han reportado casos con variante 501Y.V2 (Sudáfrica).Que las jurisdicciones con mayor ocupación promedio de camas de terapia intensiva son las Provincias delNEUQUÉN, con OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83 %), de SANTA FE con un SETENTA Y SEIS PORCIENTO (76 %) y la de TUCUMÁN con un SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (74 %).Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica, socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus.Que, ante la actual situación epidemiológica, las medidas de prevención de COVID-19 se deben fortalecer entodo el territorio nacional, evaluando las particularidades de cada partido o departamento, la dinámica de laepidemia y el conocimiento adquirido acerca de las actividades de mayor riesgo.

Que, ante el acelerado aumento de casos, se deben implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadasgeográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos.Que las actividades que implican un significativo aumento de la circulación de las personas así como aquellas quese dan en espacios cerrados, mal ventilados o que implican aglomeración de personas y no permiten respetar lasmedidas de distanciamiento y el uso adecuado de barbijo, conllevan alto riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2.Que, se encuentra en ejecución en todo el país la campaña de vacunación destinada a generar inmunidadadquirida contra el COVID-19, con más de 7 millones de dosis recibidas, lo que ha permitido vacunar alCINCUENTA Y CINCO COMA SEIS POR CIENTO (55,6 %) de los mayores de OCHENTA (80) años y alCUARENTA COMA SIETE POR CIENTO (40,7 %) de las personas de entre SETENTA (70) y SETENTA YNUEVE (79) años con al menos una dosis.Que, asimismo el personal de salud, se encuentra vacunado en un NOVENTA POR CIENTO (90 %) con laprimera dosis y en un SESENTA POR CIENTO (60 %) con la segunda dosis.Que el comienzo de la vacunación tuvo inicio en forma previa al aumento de casos, lo que constituye una ventajaque auspicia una expectativa de posible disminución en la tasa de mortalidad causada por el COVID-19.Que el avance de la vacunación en personas de riesgo tiene como objetivo principal la disminución de lamortalidad, no encontrándose aún establecido el rol de la vacunación en la disminución de la transmisión.Que, con el fin de disminuir el impacto de la segunda ola en nuestro país, se deben adoptar concomitantementelas medidas sanitarias y de prevención destinadas a mitigar la transmisión, así como el proceso de vacunación dela población.Que es fundamental que todas las actividades se realicen de conformidad con los protocolos aprobados por lasautoridades sanitarias nacional, Provinciales o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,incorporándose a estos los requisitos adicionales o modificatorios dispuestos en el presente decreto, los que seránexigibles a partir de la entrada en vigencia de este último.Que, en este sentido, las actividades a realizarse en espacios cerrados deben asegurar una adecuada y constanteventilación de los ambientes.Que cada jurisdicción deberá implementar estrategias específicas y adaptadas a la realidad local en relación con laprevención, atención, monitoreo y control de su situación epidemiológica y deberá identificar las actividades dealto riesgo, según la evaluación de riesgos en el ámbito regional correspondiente.Que, asimismo, resulta fundamental el control por parte de las jurisdicciones del cumplimento de las medidasaquí definidas y de aquellas implementadas específicamente en cada jurisdicción.Que de acuerdo a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados, al análisis de los indicadoresepidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los expertos y a las expertas en la materia,al diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de Gobierno de laCIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con las Intendentas y los Intendentes y en el marco del PlanEstratégico desplegado por el Estado Nacional, se entiende que siguen conviviendo distintas realidades que debenser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en nuestro país.

Que cualquier decisión debe contemplar, no solo tales circunstancias, sino también la situación epidemiológicaglobal, las tendencias que describen las variables estratégicas, la dinámica de la pandemia a partir de la evoluciónde casos y fallecimientos, la razón del incremento de casos (asociada a los valores absolutos), el tipo detransmisión, la respuesta activa del sistema para la búsqueda de contactos estrechos y la capacidad de respuestadel sistema de atención de la salud asociado con la ocupación de las camas de terapia intensiva.Que la eventual saturación del sistema de salud podría conllevar a un aumento exponencial de la mortalidad, talcomo se ha verificado en otros países del mundo.Que, para analizar y decidir las medidas necesarias, resulta relevante la evaluación que realizan las autoridadesProvinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y locales respecto de la situaciónepidemiológica y sanitaria que se encuentra transitando cada territorio.Que las medidas de prevención que se deciden, para tener impacto positivo, deben sostenerse en el tiempo eimplican no solo la responsabilidad individual sino también la colectiva.Que, asimismo, se continúa desarrollando la búsqueda activa de contactos estrechos de casos confirmados conpresencia de síntomas, a través del Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina(DetectAr), en las Provincias, Municipios de todo el país y en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.Que, en otro orden de ideas, las personas contagiadas de COVID-19 pueden ser asintomáticas o, en forma previa,al inicio de síntomas pueden transmitir la enfermedad.Que el virus SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre personas y cuanto más cercanay prolongada es la interacción entre ellas, mayor es el riesgo de contagio.Que los espacios cerrados, sin ventilación, facilitan la transmisión del virus. Que un número importante y creciente de casos se origina a partir de la transmisión en eventos sociales en loscuales la interacción entre personas suele ser más prolongada, con mayor cercanía física y en ambientesinadecuadamente ventilados. En efecto, las personas tienden normalmente a relajar las medidas de prevención endichas reuniones y se confirma que, con el transcurrir del tiempo, se relaja el distanciamiento físico, la utilizaciónde tapabocas/barbijo y la ventilación de ambientes.Que los encuentros con personas no convivientes en lugares cerrados pueden facilitar la propagación de laenfermedad a partir de un caso, a múltiples domicilios, generando de este modo diversas cadenas de transmisión,lo que aumenta exponencialmente los contactos estrechos, posibles transmisores del virus.Que la realización de actividades en espacios abiertos reduce el riesgo de transmisión de la enfermedad, pero estono es suficiente. En efecto, la realización de tales actividades debe acompañarse de todas las medidasrecomendadas de prevención para evitar posibles rebrotes.Que las medidas conocidas para desacelerar la propagación del virus SARS-CoV-2 son, principalmente, laventilación constante de los ambientes, el respeto a las medidas de distanciamiento físico (mantener una distanciasegura entre personas), el lavado de manos frecuente y la utilización de tapabocas/barbijo.Que para disminuir la circulación del virus se deben cortar las cadenas de transmisión, lo cual se logra a partir delaislamiento de los casos y de la detección de contactos estrechos, con restricciones sanitarias y detección temprana de casos sintomáticos.Que en la estrategia de control de COVID-19 es fundamental orientar las políticas sanitarias a la atenciónprimaria de la salud, con el diagnóstico oportuno, ya sea a través del laboratorio o por criteriosclínico/epidemiológicos, y a partir de esto llevar a cabo las acciones de control de foco.Que, a partir de la experiencia nacional e internacional, se ha podido establecer cuáles son las actividades quepueden aumentar el nivel de riesgo de transmisión del virus y que ese nivel de riesgo depende de la cantidad depersonas participantes, del cumplimiento de las medidas de cuidado y de la implementación y cumplimiento deprotocolos estrictos.Que, habiendo transcurrido poco más de un año desde la notificación del primer caso en el país, y en virtud de laexperiencia recogida, se han logrado identificar las actividades que implican mayor riesgo y la modificación de ladinámica de contagios en la actualidad.Que la dinámica actual de la transmisión y la aparición de nuevos casos se origina principalmente en actividadessociales y recreativas nocturnas que implican contacto estrecho prolongado, en espacios cerrados con escasaventilación o abiertos con aglomeración de personas que dificultan el uso de tapabocas/nariz y el mantenimientode la distancia física, y conllevan alto riesgo de transmisión, en especial en los grupos de personas que luego seconstituyen en agentes de contagio hacia los grupos de mayor riesgo.Que, asimismo, esta situación se puede ver agravada por el consumo de alcohol ya que el mismo facilita elrelajamiento del cumplimiento de las reglas de conducta y distanciamiento.Que, con el objetivo de disminuir los contagios, es necesario adoptar medidas respecto de este tipo de actividades,las cuales por lo general se realizan en horario nocturno. Por ello, en los lugares de “Alto Riesgo Epidemiológicoy Sanitario” se establece la restricción de circular para las personas, entre las CERO (0) horas y las SEIS (6) horasdel día siguiente, previéndose a dicho fin que los locales gastronómicos deban permanecer cerrados entre lasVEINTITRÉS (23) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente.Que, por medio del presente, se faculta a los Gobernadores, a las Gobernadoras y al Jefe de Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires para establecer medidas adicionales a las previstas en la presente norma, enforma temporaria, proporcional y razonable, siendo responsables del dictado de dichas restricciones en virtud dela evaluación sanitaria de los departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo.Que, como ha sido expresado en los decretos que establecieron y prorrogaron las anteriores medidas deprotección sanitaria, los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultanser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones quepueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.Que, así también, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americanasobre Derechos Humanos establecen en sus articulados sendas limitaciones al ejercicio de los derechos por ellosconsagrados, sobre la base de la protección de la salud pública (artículos 12, inciso 3 y 22, inciso 3,respectivamente).Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional, desde la ampliación de la emergencia pública en materiasanitaria realizada mediante el Decreto N° 260/20 y prorrogada por el Decreto N° 167/21 se encuentran enconsonancia con lo establecido por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Que el presente decreto se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 conla finalidad de preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que seenfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de laspersonas obligadas a cumplir las medidas de protección sanitaria dispuestas en forma temporaria, sino de latotalidad de los y las habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio delvirus SARS-CoV-2, depende de que cada uno y cada una de nosotros y nosotras cumpla con ellas, como la formamás eficaz para cuidarnos como sociedad.Que atento lo expuesto, corresponde el dictado de nuevas medidas preventivas ante el avance y progreso del virusSARS-CoV-2 y sus diversas variantes, hasta el día 30 de abril de 2021 inclusive, en los términos del presentedecreto.Que, en este sentido, se establecen Reglas de Conducta Generales y Obligatorias, las cuales se deberán cumplirtanto en los ámbitos públicos como privados y que son consecuencia de las experiencias recogidas por lasautoridades sanitarias y por la población en su conjunto desde el inicio de la pandemia.Que, asimismo, se prevé la adopción de medidas generales de prevención que deberán cumplirse en todo elterritorio del país, en relación con las actividades laborales, de transporte y educativas que se vienen llevandoadelante en el contexto de pandemia que nos afecta.Que, por otra parte, con el objetivo de mitigar la cadena de transmisión se suspende transitoriamente una serieactividades, en algunos supuestos con alcance en todo el territorio nacional y en otros circunscribiendo lasuspensión exclusivamente a aquellos partidos y departamentos que presentan un Alto Riesgo Sanitario yEpidemiológico, de conformidad con los parámetros sanitarios establecidos en el presente decreto.Que respecto de los lugares con Alto Riesgo Sanitario y Epidemiológico, el coeficiente de ocupación de lassuperficies cerradas se reduce a un máximo del TREINTA POR CIENTO (30 %) del aforo, en relación con lacapacidad máxima habilitada.Que las medidas aquí establecidas son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitarioque enfrenta nuestro país y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan necesarias para proteger lasalud pública.Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las Leyes.Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LANACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL,en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia parapronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar eldictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, yque el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de laCarta Magna. Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de laCONSTITUCIÓN NACIONAL. Por ello,EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINAEN ACUERDO GENERAL DE MINISTROSDECRETA:

ARTÍCULO 1º.-

OBJETO.

El presente decreto tiene por objeto establecer medidas generales de prevención ydisposiciones locales y focalizadas de contención, basadas en evidencia científica y en la dinámicaepidemiológica, que deberán cumplir todas las personas, a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 ysu impacto sanitario, hasta el 30 de abril de 2021, inclusive.

ARTÍCULO 2º.-

REGLAS DE CONDUCTA GENERALES Y OBLIGATORIAS.

En todos los ámbitos,tanto públicos como privados, se deberán atender las siguientes reglas de conducta:Las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de DOS (2) metros.a.Utilizar tapabocas en espacios compartidos.b.Ventilar los ambientes en forma adecuada y constante.c.Higienizarse asiduamente las manos.d.Toser o estornudar en el pliegue del codo.e.Dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de lasautoridades sanitarias nacional, provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.f.En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso confirmado” de COVID-19,“caso sospechoso”, o “contacto estrecho”, conforme las definiciones establecidas por la autoridad sanitarianacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, prorrogado en lostérminos del Decreto N° 167/21, sus modificatorios y normas complementarias.g.

ARTÍCULO 3º.-

TELETRABAJO.

Se fomentará el teletrabajo para aquellos trabajadores y aquellastrabajadoras que puedan realizar su actividad laboral bajo esta modalidad.

ARTÍCULO 4°.-

TRASLADO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN EL AMBA.

En el aglomerado urbano denominado ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) conforme ladefinición adoptada en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, y siempre que la presencialidad sea requerida por elempleador o la empleadora, este o esta deberá garantizar el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin lautilización del servicio público de transporte de pasajeros, excepto en los supuestos de las personas alcanzadaspor el artículo 11 del citado decreto y aquellos o aquellas ya expresamente autorizadas a la fecha de dictado delpresente decreto.

ARTÍCULO 5°.-

CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

Los empleadores y las empleadorasdeberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar lasalud de los trabajadores y las trabajadoras.

ARTÍCULO 6°.-

AMBIENTES LABORALES.

Queda prohibido en todos los ámbitos de trabajo, la reunión depersonas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realiceen espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y lasconcurrentes y sin la ventilación constante y adecuada de todos los ambientes.La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para darcumplimiento a lo aquí establecido.

ARTÍCULO 7°.-

PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO.

Mantiénese, por el plazo previsto enel presente decreto, la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, para las personas alcanzadas por lostérminos de la Resolución N° 207/20 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,sus normas complementarias y modificatorias y las que en lo sucesivo se dicten.

ARTÍCULO 8°.

–

SECTOR PÚBLICO NACIONAL.

TELETRABAJO.

Las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional a los que refieren los incisos a) y c) delartículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán priorizar la prestación de servicios mediante la modalidad de teletrabajo.La o el titular de cada jurisdicción, organismo o entidad comprendido en los incisos a) y c) del artículo 8° de laLey N° 24.156 determinará los equipos de trabajadores y trabajadoras esenciales que deberán prestar funciones enforma presencial, en tanto se trate de áreas críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad ypara el adecuado funcionamiento del Sector Público Nacional.Las y los titulares de las Empresas y Sociedades del Estado del inciso b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156,definirán los equipos de personal y sectores que se desempeñaran con la modalidad de teletrabajo.

ARTÍCULO 9°.-

SECTOR PÚBLICO NACIONAL. EXCEPCIONES AL TELETRABAJO.

Quedanexpresamente excluidos de la aplicación de las disposiciones del artículo 8° del presente decreto:Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS).•Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).•Personal de las Fuerzas de Seguridad Federales•Personal de las Fuerzas Armadas.•Personal del Servicio Penitenciario Federal.•Personal de salud y del sistema sanitario.•Personal del cuerpo de Guardaparques Nacionales Decreto (N° 1455/87) y el Personal del Sistema Federalde Manejo del Fuego (Decreto N° 192/21).•Dirección Nacional de Migraciones.• Registro Nacional de las Personas (RENAPER).•Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).•Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).•

ARTÍCULO 10.-

CLASES PRESENCIALES.

Se mantendrán las clases presenciales y las actividadeseducativas no escolares presenciales dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificacióny determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las Resoluciones N° 364 del 2de julio de 2020, 370 del 8 de octubre de 2020, 386 y 387 ambas del 13 de febrero de 2021 del CONSEJOFEDERAL DE EDUCACIÓN, sus complementarias y modificatorias.En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridadescorrespondientes.Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DEBUENOS AIRES, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las actividades y reiniciarlas,conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente.El personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su acompañante en su caso-, queasistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares presenciales, quedan exceptuados yexceptuadas de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano einterjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto, conforme con lo establecido en las resolucionesenunciadas.

ARTÍCULO 11.-

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Quedansuspendidas en todo el país las siguientes actividades:a. Viajes Grupales de Egresados y Egresadas, de Jubilados y Jubiladas, de Estudio, para Competenciasdeportivas no oficiales; de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas ysociales, lo que será debidamente reglamentado.Las excursiones y actividades turísticas autorizadas se deberán realizar de acuerdo a los Protocolos ynormativa vigente, debiendo efectuarse exclusivamente en transportes que permitan mantenerventilación exterior adecuada de manera constante y cruzada.b. Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de más de DIEZ (10) personas, excepto loestablecido en el artículo 14 inciso a).

ARTÍCULO 12.-

AFORO GENERAL.

Las actividades económicas, industriales, comerciales y de serviciospodrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria nacional,provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según corresponda, que contemple la totalidadde las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.En todos los casos se restringe el uso de las superficies cerradas autorizándose, como máximo, el uso delCINCUENTA POR CIENTO (50%) de su capacidad, salvo en los casos en que expresamente esté previsto unaforo menor por normativa vigente o por protocolo ya aprobado.

Capítulo III.LUGARES DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO

.

ARTÍCULO 13-.

LUGARES DE

RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO.

Los partidos ydepartamentos de más de 40.000 habitantes que alcancen los parámetros sanitarios indicados a continuación,serán considerados lugares de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” a los fines del presente decreto.La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en losúltimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) díasprevios, sea superior a UNO COMA VEINTE (1,20).•La incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14)días por CIEN MIL (100.000) habitantes, sea superior a CIENTO CINCUENTA (150).•Asimismo, se consideran partidos y departamentos de “Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio”, a los fines delpresente decreto, a aquellos de más de 40.000 habitantes que presenten los indicadores en nivel medio o unindicador en nivel medio y uno en nivel elevado, según se detalla a continuación.Se considera nivel medio de cada indicador a:La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en losúltimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) díasprevios, se encuentre entre CERO COMA OCHO (0,8) y UNO COMA DOS (1,2)•La incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14)días por CIEN MIL (100.000) habitantes, se encuentre entre CINCUENTA (50) Y CIENTO CINCUENTA(150).•La autoridad sanitaria nacional podrá modificar los parámetros previstos en este artículo de acuerdo a laevolución epidemiológica y sanitaria.Los lugares considerados de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” y de “Riesgo Epidemiológico y SanitarioMedio” se detallan y se actualizan periódicamente en la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación, en elsiguiente link:https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/partidos-de-alto-riesgo

ARTÍCULO 14.-

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS EN LUGARES CON ALTO RIESGOEPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO.

Quedan suspendidas durante la vigencia del presente decreto, en losdepartamentos y partidos de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, las siguientes actividades:a. Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas querequieran especiales cuidados.b. Actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de VEINTE (20) personas.c. La práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de DIEZ (10)personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los y lasparticipantes.

Las competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales de deportes en lugares cerrados dóndeparticipen más de 10 (DIEZ) personas o que no permitan mantener el distanciamiento mínimo de DOS(2) metros entre los y las participantes podrán desarrollarse siempre y cuando cuenten con protocolosaprobados por las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales, según corresponda.d. Actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.e. Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) entre las VEINTITRÉS (23) horas y las SEIS (6) horasdel día siguiente.

ARTÍCULO 15.-

AFORO EN AMBIENTES CERRADOS EN LUGARES CON ALTO RIESGOEPÍDEMIOLOGICO Y SANITARIO.

En los departamentos y partidos de Alto Riesgo Epidemiológico ySanitario, el coeficiente de ocupación de las superficies cerradas en los establecimientos dedicados a lasactividades más abajo detalladas, se reduce a un máximo del TREINTA POR CIENTO (30 %) del aforo, enrelación con la capacidad máxima habilitada, debiendo estar adecuadamente ventilados en forma constante ydando cumplimiento a las exigencias previstas en los correspondientes protocolos:Realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos.a.Cines, teatros, clubes, centros culturales y otros establecimientos afines.b.Locales gastronómicos (bares, restaurantes, etc.).c.Gimnasios.d.

ARTÍCULO 16.-

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL AMBA.

En elámbito del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) conforme se define en el artículo 3° delDecreto N° 125/21, el servicio público de transporte de pasajeros urbano e interurbano solo podrá ser utilizadopor las personas afectadas a las actividades, servicios y situaciones comprendidas en el artículo 11 del citadodecreto o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso a la fecha de dictado deeste decreto, así como para las personas que deban concurrir para la atención de su salud, o tengan turno devacunación, con sus acompañantes, si correspondiere.En estos casos las personas deberán portar el “CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE PARACIRCULACIÓN- EMERGENCIA COVID-19”, que las autoriza a tal fin.

Capítulo IV.DISPOSICIONES LOCALES Y FOCALIZADAS DE CONTENCIÓNARTÍCULO 17.- DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES LOCALES.

Los Gobernadores y lasGobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan facultados yfacultadas para adoptar disposiciones adicionales a las dispuestas en el presente decreto, focalizadas, transitorias yde alcance local, con el fin de mitigar en forma temprana los contagios por Covid-19 respecto de losdepartamentos o partidos de riesgo epidemiológico alto o medio, conforme los parámetros del artículo 13, yrespecto de los partidos y departamentos de menos de 40.000 habitantes.A tal fin podrán limitar en forma temporaria la realización de determinadas actividades y la circulación porhorarios o por zonas, previa conformidad de la autoridad sanitaria Provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según corresponda.Las mismas facultades podrán ejercer si se detectare riesgo epidemiológico adicional por la aparición de unanueva variante de interés o preocupación, del virus SARS-Cov-2, en los partidos o departamentos a su cargo.

Capítulo V.RESTRICCIÓN A LA CIRCULACIÓN NOCTURNAARTÍCULO 18.- RESTRICCIÓN A LA CIRCULACIÓN NOCTURNA.

En los lugares de “Alto RiesgoEpidemiológico y Sanitario”, conforme lo establecido en el artículo 13, y con el objetivo de proteger la saludpública y evitar situaciones que puedan favorecer la circulación del virus SARS-CoV-2, se establece larestricción de circular para las personas, entre las CERO (0) horas y las SEIS (6) horas.

ARTÍCULO 19.-

AUTORIDADES LOCALES.

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefede Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención a las condiciones epidemiológicas, podrándisponer la ampliación del horario establecido en el artículo precedente, siempre que el plazo de restricción decircular no supere el máximo de DIEZ (10) horas.

ARTÍCULO 20.-

EXCEPCIONES.

Quedan exceptuadas de la medida dispuesta en el presente Capítulo:Las personas afectadas a las actividades y servicios esenciales, establecidos en el artículo 11 del DecretoN° 125/21 y su modificatorio, en las condiciones allí establecidas, quienes podrán utilizar a esos fines elservicio público de transporte de pasajeros.a.Las personas afectadas a las actividades industriales que se encuentren trabajando en horario nocturno, deconformidad con sus respectivos protocolos de funcionamiento.b.Las personas que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o concurrir al mismo.Dicha circunstancia deberá ser debidamente acreditada.c.Todas las personas exceptuadas deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – EmergenciaCOVID-19” que las habilite a tal fin.Los desplazamientos de las personas exceptuadas en el horario establecido en el presente Capítulo, deberánlimitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

Capítulo VI.DIPOSICIONES GENERALESARTÍCULO 21.-

MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONESSANITARIAS.

Las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES deberán realizar, en formaconjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de lascondiciones sanitarias.Las autoridades sanitarias Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de laenfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con lacarga de información exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario -COVID-19” (MIRES COVID-19).

ARTÍCULO 22.-

ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES.

Queda autorizado el acompañamiento durante lainternación en sus últimos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o decualquier otra enfermedad o padecimiento.En tales casos las normas provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES deberán prever laaplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de laacompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación yde la autoridad sanitaria Provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. En todos los casosdeberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del o de la acompañante.

ARTÍCULO 23.-

CONTROLES.

El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dispondrá en coordinación yen forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DEBUENOS AIRES controles en rutas, vías de acceso, espacios públicos, y demás lugares estratégicos quedetermine, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto y sus normas complementarias.

ARTÍCULO 24.-

FISCALIZACIÓN.

Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector PúblicoNacional, en coordinación con sus pares de las Jurisdicciones Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DEBUENOS AIRES y con las autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán losprocedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presentedecreto y de sus normas complementarias.Asimismo, deberán reforzar la fiscalización sobre el cumplimiento de los protocolos aprobados para lasactividades autorizadas, las VEINTICUATRO (24) horas del día.

ARTÍCULO 25.-

INFRACCIONES.

INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES.

Cuando seconstate la existencia de infracción al presente decreto o de otras normas dispuestas para la protección de la saludpública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá a hacer cesar la conductainfractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes delCódigo Penal.

ARTÍCULO 26.-

CIERRE DE FRONTERAS. PRÓRROGA.

Prorrógase, hasta el día 30 de abril de 2021inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos Nros. 331/20, 365/20,409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20,1033/20, 67/21, 125/21 y 168/21.Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1°, in fine, del Decreto N° 274/20, la DIRECCIÓN NACIONAL DEMIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR delMINISTERIO DEL INTERIOR, podrá establecer excepciones a las restricciones de ingreso al país con el objetode implementar lo dispuesto por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad deCoordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de ImportanciaInternacional”, a los fines del desarrollo de actividades que se encuentren autorizadas o para las que requieranautorización los Gobernadores o las Gobernadoras o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires. En este último supuesto, al efecto de obtener la autorización respectiva, las autoridades locales, deberán presentarun protocolo de abordaje integral aprobado por la autoridad sanitaria Provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMADE BUENOS AIRES, que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridadsanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, respecto a su pertinencia.En todos los casos, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en laórbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, determinará y habilitará lospasos internacionales de ingreso al territorio nacional que resulten más convenientes al efecto.

ARTÍCULO 27.-

PRÓRROGA DE PROTOCOLOS.

Toda actividad deberá realizarse con protocolo aprobadopor la autoridad sanitaria Nacional, Provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, segúncorresponda, dando cuenta de las instrucciones y recomendaciones previstas por el MINISTERIO DE SALUD dela Nación.Dispónese la continuidad de la vigencia de todos los protocolos aprobados hasta la fecha.Todos los requisitos adicionales o modificatorios dispuestos en este decreto se consideran incluidos en losmencionados protocolos y serán exigibles a partir de su entrada en vigencia.

Capítulo VII.DISPOSICIONES FINALESARTÍCULO 28.-

UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN INTEGRAL PARA LAPREVENCIÓN DE EVENTOS DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL.

El Jefede Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integralpara la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, queda facultado para ampliar,reducir o suspender las normas previstas en el presente de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario, previaintervención de la autoridad sanitaria nacional.

ARTÍCULO 29.- CESE DE VIGENCIA DEL DECRETO N° 168/21.

Déjase sin efecto, a partir del día 9 deabril de 2021, la vigencia del Decreto N° 168/21.

ARTÍCULO 30.-

ORDEN PÚBLICO.

El presente decreto es de orden público.

ARTÍCULO 31.-

La presente medida entrará en vigencia el día 9 de abril de 2021.

ARTÍCULO 32.-

COMISIÓN BICAMERAL.

Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTEdel HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 33.-

Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL yarchívese