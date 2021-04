Falsa fase 3: Las mentiras de Valdés

Por Gabriel Link –

El gobernador “dice” que Paso de los Libres bajó a fase 3, una fase 3 medio extraña porque pasamos repentinamente de fase 5 a fase 3 sin una sola restricción a la circulación. O sea, como en enero, los diarios dicen que estamos en fase 3 pero seguimos en fase 5. La nocturnidad sigue abierta, el cine y los casinos siguen abiertos, los bares pueden abrir toda la noche y la gente puede circular libremente.

Sin embargo el gobernador dice que estamos en fase 3.

Dice también Valdés que “la policía va a intensificar los controles”, ¿qué controles? se pregunta el que escribe, ¿qué cosa van a controlar si no hay nada prohibido?. Lo único que cambió de ayer a hoy es que en casa no puede haber más que diez personas, ni siquiera en el patio, pero en el Casino puede haber 50 personas y es un lugar cerrado y sin ventilación. Los radicales no pueden vivir sin mentirnos de manera descarada y constante. Todos los días nos demuestran que en cuestiones políticas y sanitarias anuncian una cosa y hacen todo lo contrario.

Eso está en el ADN de ECO-Cambiemos

Ayer leía un posteo de la inefable concejal Ana Miño, dice que ellos no avalarán “el uso político de la campaña de vacunación”. ¿Qué quiere decir?, que le parece mal que desde el peronismo se siga reclamando que el gobierno provincial vacune a los camioneros internacionales que viven en Paso de los Libres y todos los días viajan a Brasil, poniendo en riesgo sus vidas y las de todos los libreños. Para Ana Miño hacer ese reclamo es “usar políticamente a la pandemia”.

Lo dice quien motorizó la paralización del Concejo Deliberante durante dos meses intentando impedir que se construyan las 200 casas de ProCreAr. Lo dice una legisladora que fue a la justicia, con la representación de su marido, buscando impedir que una colega suya pueda votar en el Concejo Deliberante. Lo dice una funcionaria pública que organizó una fiesta clandestina en su casa en pleno brote de la primera ola. Lo dice una concejal que junto a Carlos Gatti acusó falsamente al intendente de entregar cheques sin fondos, y para aclarar esa barbaridad hubo que librar requerimientos a todos los bancos, incluyendo al Banco Central, para comprobar que era mentira, generando un gasto irresponsable de tiempo y recursos públicos para que cada banco lo desmintiera. Lo dice una dirigente política que la semana pasada se quiso meter por la fuerza en una propiedad privada solamente porque un troll de Facebook publicó que ahí estaba trabajando una máquina municipal, y también era mentira. Lo dice una persona que fue denunciada penalmente por difundir noticias falsas a medios capitalinos sobre el hogar Divino Niño.

En fin, esa persona habla de ética en la política, y le llama “utilización política” al pedido de que se vacune a unos 500 camioneros que pasan a Brasil a diario. Y justifica la negativa de su gobierno a vacunar a esos 500 libreños.

Ya ni siquiera es comparable con Carrió, la única persona tan incoherente como Ana Miño a nivel nacional es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Con gente así es casi imposible dejar la grieta a un lado, pero está bueno que Ascúa lo siga intentando, porque algún día vamos a tener que recuperar la racionalidad política. Hoy vi una publicación del municipio en la que se publicitaba un curso de Impresión en 3D. Al curso lo dictó un dirigente joven del radicalismo, Federico Coutinho, a quien no solamente el municipio contrató para que dictara el curso, sino que mostrando una generosidad política inusual en estos tiempos, también lo puso en las fotos de la entrega de certificados. Eso es intentar superar la grieta, pero las réplicas que vienen desde la oposición son siempre destructivas.

Oponerse es controlar e intentar superar políticamente al otro, pero esta gente tiene el concepto de que oponerse es destruir al otro, y son capaces de usar cualquier estrategia para eso. Y cuando digo “esta gente” me refiero a todos, del primero al último, desde el gobernador hasta el último concejal del último pueblito de Corrientes.

Hace una semana les contábamos algo de lo que nadie habló, al menos no en estos términos; de la nueva traición que estaba preparando la presidenta del Concejo Deliberante Beatríz Moreyra, traición al bloque y al espacio político que le permitió llegar a un cargo público. Quien votó a Bea, lo hizo con la boleta de lo que hoy es el Frente de Todos, pero no para esto que hace, ella fue votada para defender al gobierno de Ascúa, y fue votada para colaborar en la construcción política de lo que hoy es Frente de Todos en Libres. Lejos de eso, de lo único que se ocupó Moreyra en estos tres años fue de extorsionar al Gobierno que debería defender y de hacer plata. Cuando asumió como concejal tenía una motito, hoy tiene una camioneta que vale un millón y medio de pesos, y la pagó al contado. ¿Cómo hizo para comprársela con un sueldo -que hoy es de- 90.000 pesos?

Como diría cristina, “No fue magia”.

La nueva traición de la presidenta del Concejo se trata del manejo de las comisiones, que al igual que su antecesora (en el cargo y en la manera de traicionar) Pamela Fernández, les “vendió” a los radicales y sus asociados. Esta semana se confirmó lo que anticipamos y los concejales de ECO-Cambiemos, a pesar de estar en minoría, se quedaron con las comisiones, ¿cómo?, con el desempate de la tránsfuga de Beatríz Moreyra.

Ojalá Peteco Vischi le diera un lugar en su lista, la política libreña se merecería ver ese salto antes de estallar por los aires, que Bea tenga patrones nuevos y que ECO sufra la compraventa de votos que hoy propicia. Aunque es difícil que eso ocurra, con lo cual la corta vida política de Bea Moreyra se terminará el 10 de diciembre. Peteco sabe que el que traiciona a uno traiciona a todos, y el que traiciona una vez traiciona siempre.

Como decíamos al principio el gobernador Valdés declaró ante los medios que Libres y otros cuatro municipios entrábamos en Fase 3, pero cuando publicó el decreto descubrimos que eso es mentira, seguimos en fase 5 y cualquier libreño puede hacer cualquier cosa en la calle, la única restricción que impuso el gobernador fue sobre la cantidad de gente que puede entrar en una casa.

Y para los que preguntan “¿por qué Ascúa no dictó restricciones por las suyas?” vale recordar que eso fue lo que hizo el año pasado, habló con el Gobernador, acordó algunos cierres y después que los anunció Valdés lo emboscó, salió del municipio y se los canceló frente a la gente que protestaba en la puerta de la municipalidad.

La gente protestaba por las medidas que el gobernador había acordado solo unos minutos antes con el intendente. Sí, es de no creer, pero el que se quema con leche…

Mal que le pese a Ana Miño, sí se puede hacer política con la salud, es mentira que no se pueda, se puede hacer política con la pandemia, se puede hacer política con las vacunas, se puede hacer política con los enfermos, y hasta con los muertos se puede hacer política, con todo se puede hacer política; lo que no se puede hacer en una pandemia es mentir, porque el que miente genera pánico o lo contrario, relajamiento; y las dos cosas son malas. Y matan!

En pandemia no se pueden esconder datos como hace el director del Hospital San José, Jorge Ferreyra Dame, con las vacunas y los contagios; porque la población se confía y relaja los cuidados; no se pueden trasladar vacunas en el asiento trasero de una camioneta personal, porque la gente que espera una vacuna cree que se las están robando y que nunca les van a llegar a ellos; no se pueden eludir responsabilidades durante una pandemia, y eso es lo que vienen haciendo el gobernador y su ministro de Salud desde que empezó la crisis sanitaria, eludir sus responsabilidades.

Tienen miedo de perder votos, y por eso no toman las medidas restrictivas que podrían evitar contagios y también muertes inútiles. Más de 30 libreños perdieron la vida por el coronavirus, y en lugar de cuidarnos ante el nuevo brote lo que hace Valdés es declarar ante los medios capitalinos que nos cuida.

Hoy, a esta hora, Los dos casinos de Libres están llenos de gente mayor que no está vacunada, pero el gobernador nos dice que estamos en fase tres, o sea nos dice subliminalmente que eso es mentira; porque en fase 3 la gente no puede ir hasta el casino por dos cuestiones bien claras, por un lado por las restricciones a la movilidad que la fase obliga (50%); y por el otro porque si fuera verdad que entramos en fase 3 los casinos deberían estar cerrados.

Violencia es mentir!