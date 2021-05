Escrachada robándoles el 50% de los sueldos a sus asesores Estela Regidor no renuncia

La diputada nacional por radicalismo de Corrientes, Estela Regidor, vuelve a ser protagonista de un nuevo escándalo. La legisladora, que en 2018 se hizo conocida por comparar a mujeres embarazadas con perras preñadas y a bebés con perritos durante la votación de la Ley del Aborto, esta vez llegó a los medios nacionales por quitarles la mitad del sueldo a sus empleados, las pruebas, dos audios que se viralizaron por redes sociales, son irrefutables, y llevaron a Regidor a tomar la decisión de pedir licencia a la Cámara de Diputados.

“Lo mío es mío”

La excusa que puso la legisladora para quitarles el 50% de los sueldos a sus colaboradores es que ella colabora con varias otras personas y que contrata gente en negro, y que necesitaba el dinero de los empleados para afrontar esos gastos. “Vos tenés que tener un sobre de cada uno, entonces cuando ellos te dan, hacés el recuento, ponés el nombre y cerrás el sobre, y yo te voy a decir cada mes a quién le vas a entregar. Vos te encargás de ellos, yo me encargo de lo que es mío. Lo mío es mío”. En otra parte del audio se escucha: “Si el recibo en mano dice 80, entonces 40 se quedan y 40 ponés en la otra”, concluyó.

Está de más decir que la maniobra realizada por la diputada Regidor para hacerse de esos fondos es delictual, no sólo por la arbitrariedad, sino también por la amenaza que les profiere a sus colaboradores, a quienes advierte que quien no estuviera de acuerdo, se quedaría sin su contrato. “El que no está de acuerdo me dice, porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40.000 pesos cada uno. El resto es reintegro”, advierte la diputada nacional por Corrientes

En los audios, Regidor incluso le explica a quien sería su recaudador cómo debe hacer para conseguir los billetes, explicándole que debe ir a determinados cajeros específicos dónde se pueden retirar 34.000 pesos, y que el resto debe conseguirlos en las cadenas de supermercados y farmacias que entregan dinero en efectivo para hacer la operación en el mismo día.

No puede ahorrar

Al darles la noticia del nuevo sistema de “reparto” de los ingresos de los trabajadores la legisladora lanzó un insólito argumento: “Yo sé, vos me dirás que tenés tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados, los tipos se las quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro”. Regidor continúa firme ante algún cuestionamiento y se refiere a la quita de la mitad de los sueldos “avatares”, y se lamenta frente a sus colaboradores de no haber cobrado todavía el aguinaldo, (el audio es del mes de enero).

Luego de la viralización de los audios, y antes de ser denunciada penalmente, la referente del ex gobernador Ricardo Colombi en la cámara baja publicó un comunicado en la web del bloque alegando que la editaron maliciosamente, pero que pedirá licencia y se presentará ella misma e la Justicia para que aclare lo sucedido.

No renuncia

“Ante los hechos de público de conocimiento, basados en la difusión de audios de una conversación sucedida en el mes de enero, audios que fueron editados con manifiesta intención de perjudicarme, he decidido -en primer lugar- pedir licencia a mi banca como diputada por la provincia de Corrientes y presentarme ante la Justicia para que investigue estos hechos”, expresó Regidor en el texto.

“En segundo lugar, quiero aclarar que de ninguna manera mi intención, en aquella conversación con mi equipo de asesores, fue solicitar dinero de sus salarios para mi persona. La intención, que quedó clara en la larga conversación que fue malintencionadamente editada, fue pedir que colaboren con otras personas, como ayudo yo con parte de mi dieta a personas con situación social vulnerable”, agregó.

“En uno de los audios que están circulando se alcanza a escuchar que explico que ayudo económicamente a personas que lo necesitan y que les pedía a ellos la misma solidaridad. Sin embargo, en un segundo audio, la edición suprimió esta parte de la charla”, pretendió explicar con el mayor de los descaros la legisladora radical.

“Confío en que la Justicia podrá deslindarme de las acusaciones que por estas horas los medios de comunicación están formulando sobre mi persona. El pedido de licencia tiene como objetivo no comprometer al bloque de diputados de la UCR y a mis pares de las otras fuerzas políticas. Soy una persona honesta, que puede demostrar perfectamente su patrimonio. Esto se puede observar en mis declaraciones juradas, que dejan constancia fehaciente de que mi patrimonio no ha variado desde que ingresé a la función pública. Tengo además una fuerte fe y el compromiso con los más necesitados siempre ha sido para mí un eje rector en mi vida”, finalizó.

Perritos bb

Estela Regidor, es recordada por su argumentación a favor de “las dos vidas” cuando se votó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018. En su discurso dijo: “Seguro que muchos de ustedes tienen mascotas ¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte. Decimos uuu, pero enseguida salimos a buscar a quién regalarle los perritos. Fíjense cómo son los animales, hasta las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esta maldita razón que nos tapa el corazón?”.

La legisladora también es recordada en Corrientes por gastar cifras siderales cuando estaba al frente del Instituto de Previsión Social, siendo célebres sus desayunos diarios de 100 dólares.

Según trascendió, los audios habrían sido filtrados por el sector interno del radicalismo que responde al gobernador Gustavo Valdés para perjudicar a Ricardo Colombi, de ser así, de cara a la definición de la candidatura para la elección de este año, ya se habrían roto todos los puentes entre el actual mandatario y su mentor, que es también el jefe político de Estela Regidor.