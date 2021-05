Insólito: El ministerio de Salud le reclama al intendente restricciones que el gobernador Valdés no quiere dictar

Por Gabriel Link –

El director del Hospital San José y referente del ministerio de Salud Pública en nuestra ciudad, Jorge Ferreyra Dame, le pidió a través de una extraña carta publicada en Facebook a Martín Ascúa que aplique restricciones que el intendente no tiene capacidad para aplicar, pues no tiene policía para controlar que esas restricciones se cumplan, y, desde el inicio de la pandemia, la policía de Valdés, inmersa en la grieta a la que la somete el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni, jamás respondió a los requerimientos de controles sanitarios dispuestos por el intendente de Paso de los Libres.

Podríamos recordar aquella oportunidad en que, impedidos de ingresar a Paso de los Libres por la fase reglamentada por el intendente, un grupo de camioneros internacionales fueron “autorizados” por Ferreyra Dame a trasladarse hacia el interior de la ciudad para reunirse con él, y que la propia Policía que debía impedirles el ingreso fue la que los trasladó. Era el 19 de abril de 2020, y estábamos en plena cuarentena, con fase 1 en plena vigencia.

Como ejemplo también vale traer del arcón de los recuerdos aquella reunión privada en la que el gobernador le indicó a Ascúa que cerrara los comercios, con una protesta de comerciantes en la puerta del municipio; y que pocos minutos después que el intendente anunciara la medida Valdés dejó ver que era una emboscada, pues salió a la vereda y les dijo a los manifestantes que se suspendía la restricción.

Ferreyra Dame es un hombre que sale de noche, y por lo tanto debería saber que actualmente -como él mismo recuerda en esa carta- estamos en Fase 3, y la policía no controla el cumplimiento de las medidas establecidas por su propio gobernador, y mucho menos las que Ascúa estableció la semana pasada.

Entonces, con una autoridad provincial que lo desautoriza, ¿para qué sirven las restricciones indicadas por el intendente?

Con la excusa de hacerle “sugerencias” y “recomendaciones”, lo que hace mayormente en esa carta Ferreyra Dame es lisa y llanamente un “escrache” público, buscando perjudicar al intendente, tras conocerse que el municipio tuvo un brote de covid, por el cual debieron cerrarse durante dos días las instalaciones municipales para su desinfección.

Ahora, ¿a quien se le ocurre que el responsable de la Salud le haga “recomendaciones” al intendente mediante una carta en publicada en Facebook?, ¿así de serios son?, ¿No sabe dónde queda el despacho del intendente el -también concejal- Jorge Ferreyra Dame?, ¿no hubiese sido más lógico reunirse con él a consensuar medidas para luego solicitarle al gobernador que las implemente?, ¿Valdés será parte de esta fantochada?, ¿qué les pasa a los radicales, el odio les hizo olvidar de cómo se actúa en política?, no tienen ética, no tienen responsabilidad, no tienen altura moral, ¿también perdieron los códigos?, ¿por qué Farreyra Dame sacó esa carta pública hoy?, ¿de qué se está cubriendo?, ¿pensará “blanquear” mañana la cantidad de casos “pisados” por él, de los que desde hace días todos sospechamos? Como siempre ocurre con los radicales, muchas preguntas y muy pocas respuestas!

Desde el inicio de la pandemia Salud Pública jamás estuvo a resguardo; de hecho el año pasado el mismísimo hospital tuvo un brote de covid con el triple de casos que los que sufrió la semana pasada el municipio (19), con la increíble paradoja de que en aquel entonces el hospital NO PERMITÍA EL INGRESO A INFECTADOS DE CORONAVIRUS; y con la diferencia de que el municipio tiene 1200 empleados (0,6% del personal se infectó) y el hospital apenas sobrepasa los 200, con lo que alrededor del 25 o el 30% del personal de Ferreyra Dame se había contagiado. Sin embargo el responsable del Hopital saca una carta/escrache para decirle al intendente lo que debe hacer en el municipio… ¿El muerto se asusta del degollado o “es la campaña estúpido”?

Lo curioso es que el 80% de la carta se refiere a los 19 casos del municipio, y el 20% restante a toda la ciudad, que acumula 374 casos “reconocidos” y vaya a saber cuántos más entre los “escondidos” y los no detectados. ¿No suena raro?, ¿no parece desproporcionado el direccionado interés de nuestra autoridad sanitaria?

Ferreyra Dame le “recuerda” al intendente que estamos en fase 3, y le recomienda tomar una serie de medidas que requieren de los controles de la Policía que su gobernador se niega a aplicar, ¿no estaría bueno que el “Japo” le escribiera una cartita a Valdés pidiéndole que ponga de una vez por todas a la policía a patrullar para que así sí tenga sentido tomar medidas restrictivas?

¿No suena raro que, en días en los que hasta Rodríguez Larreta aceptó que va a tener que cerrar las escuelas, porque está más que probado que son un foco de contagio, al director del hospital no se le ocurriera sugerir una medida similar?

Qué habrá detrás de la carta de Ferreyra Dame al intendente?, ¿con qué nos encontraremos mañana?, ¿dónde estará la trampa esta vez?