Valdés no pone controles: Una fase 3 que vuelve a ser extraña

Por Gabriel Link –

Libres pasó a fase 3. Lo curioso es que ya estábamos en fase 3 desde el 15 de abril, pero como el gobernador Gustavo Valdés jamás ordenó que la Policía hiciera cumplir las restricciones que él mismo había impuesto, en concreto, y a pesar de lo decretado por el gobernador, seguíamos en fase 5.

Ahora, también en teoría, entramos en una fase 3 más rígida, sin embargo anoche salí a las 3 y cuarto de la mañana para ver el panorama, y si bien no había movimiento tampoco había retenes ni patrulleros dando vueltas, vi un quiosco abierto por Madariaga incluso, con lo cual, me parece que en un par de días esta fase 3 que se anunció va a ser tan estricta como la anterior.

Ayer, al salir del acto en el que aseguró que “el 25 de mayo es el día de la independencia”, el gobernador Valdés hizo declaraciones a medios capitalinos. Curiosamente ningún periodista le preguntó “día de qué” vendría a ser el 9 de julio. Pero bueno, estamos acostumbrados a eso.

Dijo que su gobierno hizo muchos esfuerzos por conseguir vacunas pero que salieron “tarde al mercado” porque “el ministro de salud anterior” se lo impedía; y agregó que “ojalá pronto podamos tener más posibilidades…”

Valdés mintió varias veces en una nota de unos pocos minutos, tras dos décadas de radicales en el poder no creo que haya batido un récord, pero en tanto dimensión de mentiras ha de haber estado cerca.

Antes de meternos en las mentiras de Valdés vale leer un par de tuits de ayer, puestos por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, más o menos a la misma hora que Valdés hablaba con sus medios amigos.

“Iniciamos gestiones para comprar un millón de vacunas Sinopharm de la República China para Jujuy”, dijo Morales, y agregó “Las vacunas serán adquiridas con fondos provinciales, ya tenemos una reserva en dólares destinada a ese fin. Cada paso de esta gestión se realiza con mucha seriedad y con la coordinación constante entre nación y provincia.

Insisto, estos tuits no son del presidente de Marte, son del gobernador radical Gerardo Morales, de Jujuy; una provincia que tiene en su presupuesto unos 15.000 millones menos que Corrientes. Pero parece que Jujuy “no entró tarde al mercado”; o mejor, estos tuits evidencian que no es “tarde para entrar al mercado de vacunas”, que es un mercado que todavía no se terminó de acomodar.

Pero si quisiera conseguirlas Valdés necesitaría gestionar, e invertir; y es muy probable que nuestro gobernador esté reservando los recursos para la campaña electoral, que Morales no tiene este año. Capaz que estaría más bueno que Valdés nos dijera: “Quise comprar vacunas, pero preferí guardarme esa plata para la campaña…”.

Les decía que Valdés mintió varias veces en una rueda de prensa de unos pocos minutos, una es cuando afirma que Ginés le prohibía comprar vacunas, y eso ya fue desmentido hasta en Clarín. La ley sancionada en el Congreso jamás les prohibió a las provincias gestionar vacunas por su cuenta, si Valdés dice eso es o porque miente deliberadamente o peor, porque jamás nadie de su gobierno se tomó el trabajo de leer la ley. Los gobernadores nunca intentaron comprar vacunas porque lo hace el estado nacional, y eso está bien, pero lejos de reconocer que no lo hicieron por eso Valdés miente diciendo que el Gobierno nacional se lo impedía.

Pero sigue, “Estamos pegados a Brasil”, dijo Valdés, “Tal vez si hubiésemos tomado medidas más fuertes en la frontera no tendríamos la cepa de Manaos circulando en todo el territorio”, agregó el gobernador infiriendo que Alberto Fernández debió haber decidido vaya uno a saber qué restricción que él no mencionó, porque, claro, la idea de esta gente es revolear conceptos al aire y que cada uno imagine lo que quiera.

Lo cierto, lo concreto, lo real, es que el gobierno nacional había cerrado las fronteras en el verano para los turistas, y un montón de irresponsables que salieron del país (sabiendo que no podrían volver por Paso de los Libres), vinieron y se agolparon en la aduana, y fue el mismísimo radicalismo el que, a través de un juez amigo los hizo entrar rompiendo todos los protocolos, todos recordarán al director del Hospital San José, Jorge Ferreyra Dame sacándose fotos con los turistas extranjeros y haciendo un papelón frente a la directora de Migraciones, Florencia Carignano, en la tele porteña. Y ni siquiera se trataba de correntinos, eran 19 argentinos y 64 brasileños, que mayormente se dirigían a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, a los que ellos hicieron ingresar rompiendo todos los protocolos, y ahora el gobernador patea la pelota lejos y dice que si “otro hubiera tomado medidas más fuertes no tendríamos aquí la cepa de Manaos”.

Claro, ayer al gobernador lo entrevistaban sus amigos, era una conferencia de prensa con Radio Dos, con Sudamericana y con algunos diarios y portales del palo. Nadie le repregunta, nadie le cuestiona nada.

Pero lo más grave que dijo el gobernador es que vamos a tener 4 o 5 días más de crecimiento de casos y que después van a empezar a bajar… así, con toda seguridad, y uno se pregunta ¿cómo sabe Valdés que los casos van a bajar dentro de 4 o 5 días?, si ni siquiera pone a la Policía a hacer cumplir las restricciones que él mismo impone. Y eso tiene una sola explicación, las restricciones son pour la galerie, y una vez anunciadas que cada uno haga lo que quiera para que nadie se enoje con el gobernador en el año electoral.

Y esto nos mete de llenos en las mentiras sobre los partes diarios de contagios de covid, que ya son una constante en toda la provincia. No hay periodista de cualquier lugar de la provincia con el que haya hablado en el último año que no coincida con que los informes son hechos a pedido, pero en Libres rozan el delirio.

Cuando uno observa el gráfico de variación de casos día por día en cualquier lugar todas las curvas serpentean, los fines de semana bajan, los lunes suben, los martes suben más y los viernes descienden un poco, pero las de Libres son incoherentes, diría que esquizofrénicas, porque mientras en el resto del país los martes hay un 40 o 50% más que los domingos, el resto de los días puede haber una variación del 10 o 12% entre uno y otro, acá en Libres las relaciones no tienen ninguna lógica.

El lunes 10 de mayo nos dijeron que había 5 casos, pero el martes pasamos a tener 84 (+1.600% de un día para el otro) el 16, que era domingo nos dijeron que había 11 casos, y el lunes nos dijeron que había 2, pero el martes vuelve a saltar la aguja a 95 casos (4.600% de variación de un día para el otro).

Lo curioso, es que el día anterior, es decir, un día antes de que el informe acusara 95 casos, el director del Hospital le mandó una extensa carta al intendente buscando hacerlo responsable por un “desmadre” de casos que todavía no había sido informado. ¿Casualidad?

Y más curioso todavía, es que (prestar atención a este detalle) esa carta se publicó a las 10:30 de la mañana del día lunes 17, eso quiere decir que había sido escrita, o al menos comenzada el día anterior, el domingo 16, cuando el hospital había informado solo 11 casos. Se publicó la carta, y tres horas después apareció el informe del lunes con solo 2 casos. De esa carta se habló todo el día lunes y oh casualidad… el martes aparecieron 95 casos, ¿saben como se llama eso? Profecía autocumplida.

En esa carta Ferreyra Dame le reclamaba al intendente por la falta de controles que debe hacer la policía del gobernador, no el intendente; le cuestiona el brote de la semana anterior entre otras cosas, siendo que hubo 19 casos en un universo de 1.200 empleados municipales (0,6%), y todos recordamos el susto que nos llevamos cuando el año pasado nos enteramos que el hospital que dirige Ferreyra Dame tenía al 30% de su personal contagiado porque internaron a un paciente con claros síntomas de covid sin seguir el protocolo, y eso se transformó en un caos sanitario en las propias narices de Ferreyra Dame, que disparó un brote en toda la ciudad.

Lo bueno es que Ascúa decidió no responderle a Ferreyra Dame y lo mandó a hablar con la secretaria de Salud, una respuesta del intendente hubiera hecho escalar un conflicto político que, en plena pandemia, no habría aportado nada a nadie.

En todo el país el radicalismo, siguiendo las indicaciones de sus jefes del PRO, eligieron sembrar caos informativo y alentar la rebeldía a las acciones del Gobierno, marchas de protesta, batalla en redes, declaraciones disonantes de los dirigentes políticos, cada decisión generó controversia, porque todo el tiempo buscaron sumar a la pandemia como herramienta electoral, Corrientes no es la excepción, y Libres mucho menos, aunque acá sean los propios radicales los que manejan la salud pública y toman las decisiones sanitarias, por eso tanta incoherencia, todo el tiempo se tiran tiros en los piés, y lo más gracioso es que ellos creen que se los están pegando al enemigo.