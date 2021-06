Comprobado: Ascúa gobierna con la mitad de los fondos con que gobernó Tarabini

Por Gabriel Link –

El pasado viernes 4 de junio, a modo de respuesta al video que “Analita” Miño había subido a redes, hice un cálculo a mano alzada de los ingresos que tuvo el gobierno del radical Raúl Tarabini entre 2014 y 2017. 46 millones de dólares -me asombré-, lo que traducido a pesos, al valor de hoy, nos daba la friolera de casi 4.600 millones de pesos, que contrastaban severamente con los 2.000 millones de pesos que, según la concejal de Cambiemos, recibió Martín Ascúa en casi tres años y medio, y que ella, paradojalmente, vociferaba al mundo como ingresos excesivos, que no se expresan en obras para la ciudad.

Cerré ese comentario emulando a la concejal que le pagó a Facebook para viralizarse a sí misma preguntándose “¿dónde están los 2.000 millones que recibió Ascúa?”, mi pregunta era entonces, “¿dónde están los 4.600 millones que recibió Tarabini”.

Dos datos curiosos, mi respuesta a Miño se convirtió en el video de Contrapoder que más se viralizó este año, y el de Analita había sido levantado de sus redes. “¿Qué pasó?”, pregunté, y y la respuesta fue “se lo hicieron bajar porque del ridículo no se vuelve”.

Pero volviendo a los números del último gobierno radical, cuando durante el fin de semana decidí revisar los datos oficiales me encontré con una diferencia todavía más grande, porque aunque la cifra que le atribuí a Tarabini, per se, parecía increíble contrastada con los magros ingresos del municipio en la gestión actual, en el gráfico que miraba en ese momento en la radio no estaban reflejados los ingresos genuinos del municipio, y al sumarlos me encontré con que Tarabini recibió en total unos 59 millones de dólares en solo 4 años, mientras que Ascúa, como bien resaltaba Miño, apenas alcanza a la mitad de esos ingresos en los tres años y medio que hace que gobierna.

El cálculo en dólares está hecho año por año*, pero si cambiáramos hoy el equivalente en dólares que recibió Tarabini concluiríamos rápidamente que me quedé corto, muy corto. Hubieran sido 5.900 los millones de pesos que manejó “el Profe” en 4 años. Sí, casi el triple de los 2.000 recibidos por Ascúa que a “Analita” le generan tantas preguntas.

Y todos sabemos que cuando Tarabini gozaba de esos ingresos un litro de leche costaba un dólar, lo mismo que un litro de nafta, y que el cemento se pagaba lo mismo en dólares que lo que vale hoy.

Con un agravante más, Tarabini no realizó ni una sola obra pública de fuste con ese dinero, todas las obras importantes que se realizaron durante su gestión fueron pagadas íntegramente por el gobierno provincial. En ese entonces gobernaba Ricardo Colombi, y todos recordamos los inmensos carteles verdes que adornaban nuestra ciudad, carteles que de hecho desaparecieron cuando llegó al poder Gustavo Valdés en la provincia y en nuestra ciudad asumió Martín Ascúa. Claro, los carteles verdes no son para todos los correntinos, son solo para los correntinos gobernados por intendentes radicales.

Cuando Miño grabó ese video tenía algo claro, quería sembrar desconfianza en la gente sin decir una mentira flagrante, pensando que si lo hacía con un número cercano a lo real nadie todo el mundo se escandalizaría y nadie podría responderle. Sin embargo -a pesar de que es contadora- no tuvo la previsión de hacer lo que hicimos nosotros, pedir los números a la municipalidad de los ingresos del municipio de los últimos 15 años; los 8 de Vischi, los 4 de Tarabini y los 3 primeros de Ascúa.

“Anilita” debiera saber, por su condición profesional (si no lo sabe se lo contamos), que los números no tienen ningún sentido si se los tira al aire a lo tonto, como hizo ella, solamente tienen sentido si son utilizados comparativamente. Por eso fuimos a buscar datos con los que comparar los ingresos que ella considera excesivos.

Tarabini Recibió en el año 2014 $114.658.247,69 pesos, que traducidos a dólares, a la cotización del último día del año, 8,46; son 13.552.984 dólares.

En 2015 recibió $154,753.396,26 pesos, que si se hubiesen cambiado a 9,60 se convertían en 16.120.145 dólares.

En 2016 el municipio recibió $198.958.292,40 pesos, que en dólares, a 15,40 significaban 12.919.369.

Y en su último año, el 2017, el “Profe” recibió $297.681.698,20 pesos, que en dólares, a 18,40 eran 16.178.353.

Entonces, entre 2014 y 2017 Tarabini recibió 58.770.851 dólares (cincuenta y ocho millones, setecientos setenta mil ochocientos cincuenta y un dólares).

Veamos ahora cuánto recibió el gobierno actual en los primeros tres años.

Ascúa recibió en el año 2018 un total de $350.625.158,01, que a 36.80 significaban 9.527.857 dólares.

En 2019 $485641.136,28, que a 36,80 se convertían en 8.358.711 dólares.

En 2020 recibió $666.449.710,00, que en dólares eran 8.005.401 si los cambiábamos a 83,25

Hasta el día de ayer, el municipio recibió en 2021 $400.145.684,74, que a 95.1 serían 4.207.630 dólares. Se estima que en el primer trimestre se concentra mucha más recaudación que en el resto del año, con lo cual difícilmente pueda llegar Ascúa este año a los 8 millones, pero pongámosle que si…

Entonces entre 2017 y finales de 2021, cuando termine su mandato Ascúa habrá recibido, con mucha suerte 33 millones de dólares, que contrastarán con los 59 millones que había recibido Tarabini en el período 2014-2017.

Entenderá entonces el lector por qué razón a la concejal Miño le hicieron retirar el video de sus redes.

Más arriba recordaba los carteles verdes que adornaban la ciudad cuando gobernaba un radical, obras que el gobierno provincial hacía a costo propio, y que entonces el municipio se ahorraba. Obras realmente importantes en las que el municipio no tuvo que poner un peso.

En cambio Ascúa tuvo que construir todo con fondos municipales, era eso o no tener obra pública. Porque Valdés no le daba obras, y ni siquiera tenía chances de ir a gestionarlas en nación porque la provincia se las trababa. Así fue que terminó con fondos propios la avenida Di Tomaso, reconstruyó la costanera, construyó el vacunatorio y el centro odontológico, recuperando el edificio del hospital viejo, que estaba totalmente destruido. A eso hay que agregarle 4 kilómetros de bicisenda, la obra hídrica del barrio 508, el puente de la Despedida sobre la calle Colón y otras obras que se me escapen, realizadas todas con fondos municipales, esos fondos que Analita pregunta dónde están…

Pero también hay para resaltar, en el análisis de los datos comparativos, una profunda desigualdad en los subsidios que los radicales hacen de acuerdo al partido que gobierne el municipio. Esto queda demostrado en la comparación del 5º ítem de los gráficos publicados más arriba: Aportes no reintegrables Nación/Provincia. En sus cuatro años, Tarabini recibió de parte de los gobiernos superiores 4.686.000 dólares, mientras que Ascúa en sus primeros dos años como intendente (en los que gobernaban Macri y Valdés) apenas recibió apenas 76.000 dólares. Recién en el tercer año de gobierno, ya con Macri fuera del poder, “Tincho” recibió un número medianamente importante de aportes no reintegrables, aunque ni por asomo se comparan con los recibidos por Tarabini, fueron 29.066.013,18 pesos, el 85% de ellos procedente del gobierno nacional (ver gráfico).

Para cerrar, un dato puntual que demuestra la inequidad para manejar los fondos, y la perversidad de los radicales, que ni siquiera ante una pandemia fueron capaces de mirar a todos los correntinos con los mismos ojos. Solamente en el último año de gobierno Tarabini recibió de la provincia 36 millones de pesos de aportes no reintegrables, cuatro años después, y en plena pandemia Ascúa recibió de la provincia apenas 3 millones, y no en un año, sino a lo largo de un año y medio. Traduzco, en 2017, cuando ellos tenían claro que se les escurría la elección, a Tarabini los radicales le mandaron dos millones de dólares no reintegrables, para hacer campaña; como contracara, en el último año y medio, y para enfrentar la emergencia sanitaria más grande de la historia, los mismos radicales mandaron a Paso de los Libres aportes no reintegrables por apenas 30.000 dólares.

Es evidente que la oposición no tiene agenda política porque quemó todos los puentes con el oficialismo y carece de un líder local que unifique discurso. Es evidente que influye en la disrupción del proyecto la interna feroz que llevan adelante el gobernador Valdés y la figura política principal de ECO-Cambiemos, Ricardo Colombi; pero uno mira con incredulidad la autodestrucción en la que entró esa alianza que hasta hace solo cuatro años supo parecer indestructible en nuestra ciudad, con un partido mayoritario conducido por alguien que no se anima a hablar porque no sabe ante quien reporta, y con un bloque parlamentario conducido por una bochinchera irresponsable de un partido menor, a la que se la puede desmentir con solo exhibir los números reales.

*Los datos en dólares fueron calculados estimativamente en función del valor del dólar del último día hábil de cada año, no es el método adecuado, lo ideal sería calcular día por día, a medida que ingresan los fondos. El método utilizado permite apenas aplicar “ley pareja”.