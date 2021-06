Grave denuncia contra Horacio Rodríguez Larreta

Por Sebastián Ruiz –

El grupo empresario Asombro Extremo, que se dedica a la publicidad, se muestra ante los medios de comunicación como un grupo creativo, proactivo, y destaca que su éxito se debe única y exclusivamente a su capacidad creativa. Sin embargo, hemos tomado conocimiento de una denuncia que muestra que esto no es así, ya que el grupo empresario recurre a las más oscuras prácticas de la política para poder ganar contratos de publicidad.

Se trata de una denuncia presentada por un empresario que patrocina el abogado Juan Bautista Tingueli, basada en reveladores audios del CEO de Asombro Extremo, Julián Ávila, en los que admite haber cobrado plata “en grone” para trabajar en la campaña de Horacio Rodríguez Larreta en 2019.

“Te quería contar algo, lo de Larreta ya nos lo empezaron a pagar en “grone”, en billete dólar. Yo no quiero tenerlo en mi casa, porque no quiero tenerlo. Como sé que es negro y a repartir, lo vamos a dividir en cuatro y mañana voy a llevar tu parte a la oficina. No sé cuánto va a ser“, dice el audio de Ávila.

La empresa cobró notoriedad pública a partir de una publicidad para Coca Cola denominada “La llamada de Papá Noel”, en la que los niños eran llamados por su nombre por la tradicional figura navideña.

Estas acciones publicitarias tienen un valor muy alto, ya que solo empresas como esta reconocida marca de bebidas pueden pagarlas; sin embargo, le salió bastante barato en los papeles a Juntos por el Cambio Capital Federal, que facturó muy poco dinero por esta campaña.

La denuncia penal se presentó el 3 de marzo de 2020 ante el Juzgado Federal 12, a cargo del por entonces magistrado Rodolfo Canicoba Corral. Se presentaron ampliaciones allí, posteriormente Canicoba Corral renunció, y se fue derivando este tema, por cuestiones de competencia, al fuero penal económico.

Actualmente interviene ese fuero, el juzgado penal económico 6, quien delegó la investigación a la fiscalía penal económico 9. “Entendemos los tiempos de la pandemia, entendemos la cuestiones de competencia, pero confiamos en la justicia en que se van a llevar a cabo las medidas de prueba correspondientes y que la causa va a avanzar”, expresó Tingueli.

Esta causa, además se agregó a otra por evasión impositiva contra los empresarios de Asombro Extremo. Para Tingueli, esto es solo “la punta del iceberg”, ya que “hay mucho más para investigar y desentrañar”.