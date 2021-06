Cristina reavivó el debate por la integración del sistema de salud

Por Melisa Molina –

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, retomó este martes los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien el lunes reabrió la discusión sobre la necesidad de avanzar en “unificar el sistema de salud” entre las prepagas, las obras sociales y el sector público en Argentina. Vizzotti aseguró que hay conversaciones permanentes sobre ese tema entre los distintos subsectores y el Gobierno, y que “estamos todos trabajando en disminuir la fragmentación”. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, dijo que la idea es “establecer una lista de problemas y ver cuales se pueden resolver coordinadamente”, y su par porteño, Fernán Quirós, también manifestó su apoyo a la iniciativa al asegurar que “la complejidad del sistema de salud en Argentina merece diálogo y un camino en común”. Si bien las posiciones dentro de los sindicatos y de las prepagas no son uniformes, ambos sectores están concentrados en que sus cajas no se vean afectadas, aunque todavía no tengan certezas sobre la posible unificación. “No se trata de estatizar nada, este es un punto fundamental para entender, sino de integrar para reducir costos”, aseguraron a Página/12 fuentes de la provincia de Buenos Aires que están trabajando en el tema.

La posibilidad de que exista un sistema de salud integrado es una tarea que, si bien puede comenzar ahora, llevará tiempo y, sobre todo, un profundo diálogo entre actores que tienen intereses diversos. Sin embargo, los representantes sindicales centran sus reclamos en cuestiones de financiamiento puntuales, sin tener en cuenta la importancia de regular cuestiones que vienen sucediendo de hecho y que la pandemia dejó en evidencia. En el caso de las obras sociales, reclaman una deuda histórica que el Estado tiene con ellas y desde las prepagas, su objetivo central en el corto plazo es que el Gobierno apruebe los aumentos para las cuotas de sus clientes.

La pandemia, según la vicepresidenta, integró “a las patadas y a la fuerza”, el sistema de salud “porque lo impuso la realidad”. En ese sentido, opinó que hay que volver a discutir algo que el instituto Patria planteó en 2019 y ella retomó en un acto también en la ciudad de La Plata a fines de 2020: “tenemos que tener la valentía y sobre todo la inteligencia de poder anticiparnos a lo que va a venir”, subrayó. De esta manera puso sobre la mesa un tema que, según indicaron fuentes de Provincia de Buenos Aires, se viene discutiendo desde hace un tiempo. “Que ella lo mencione implica un llamado de atención acerca de que en este debate la sociedad debe participar, no debe ser un arreglo en una mesa de jugadores, porque en el medio está la salud de la población”, dijeron.

Según Vizzotti las reuniones “no solo continuaron, sino que se fortalecieron”. En el marco de la inauguración en el Centro Cultural Kirchner del primer vacunatorio nacional, la ministra retomó el planteo de la expresidenta. “Estamos todos trabajando en disminuir la fragmentación del sistema en conjunto con la Superintendencia de Servicios de Salud y del sector privado. La pandemia fue un oportunidad para entender que la salud es una sola. De toda crisis se genera una oportunidad”, afirmó.

Si bien no hay un proyecto concreto para la integración de los subsistemas, existen una serie de lineamientos que tienen como origen un informe de la comisión de salud del Instituto Patria de 2019, y que la pandemia volvió urgentes. Fuentes del gobierno bonaerense subrayaron que “el tema fundamental es que el sistema tenga un conjunto de regulaciones trabajadas, consensuadas, donde el objetivo sea brindar a la totalidad de los argentinos la misma calidad de atención, cualquiera sea el subsector en el que se atienda”. La idea sería “ir hacia un sistema integrado de salud mixto, pero que multiplique los puentes entre los subsectores. El publico sería el organizador y tendría un rol rector”, especificaron.

La importancia de avanzar con esta idea tiene que ver con dos aspectos: uno relacionado a la compra de insumos y otro al fortalecimiento del subsistema público. En relación a lo segundo, según explicaron desde PBA, en muchas oportunidades las personas que tienen medicina prepaga asisten al subsector público. Una de las propuestas es que, en estos casos, la prepaga o la obra social se haga cargo de una parte del costo que asume el Estado en esos casos, lo que denominan ‘transparentar los subsidios’. “Lo único que se pide es que la seguridad social y las prepagas, cuando tienen esa situación, participen del financiamiento ayudando a que el sector público se mantenga en pie. A pesar de que el sector público está organizado para los que no tienen otra cobertura, están abiertos a toda la población. Si hay un convenio formal, podría ser con un arancel preferencial, pero lo importante es que se reconozca esa atención”, aseguraron desde PBA.

Por otro lado, uno de los principales problemas de todos los subsectores de salud es el costo de los insumos que muchas veces están dolarizados, como ocurre con medicamentos o vacunas. Tener un sistema articulado permitiría afrontar esas compras en conjunto y que el Estado tenga un rol más activo en esas negociaciones. “Lo que probamos con la pandemia es que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que en temas de salud el Estado esté a disposición de todos los argentinos, como lo que pasa con la vacuna. En relación a la calidad de atención no puede haber diferencias y esto es ir al espíritu mismo de la Constitución”, indicaron fuentes del gobierno bonaerense.