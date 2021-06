Variante Delta: La Sputnik V es la más resistente y comienza la producción local del componente 2

El Centro Gamaleya ratificó que la eficacia es mayor que la de las vacunas elaboradas por otros laboratorios. Por su parte, el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, anunció que a partir del lunes próximo se comenzarán a producir en la planta bonaerense de Pilar 150 mil dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia.

El vicedirector de Investigación del Centro Gamaleya, y uno de los que encabezó el desarrollo de la vacuna rusa, Denis Logunov, advirtió a través de un tuit publicado en la cuenta de difusión de la vacuna que la eficacia de la Sputnik V frente a la variante Delta es “superior al 90 por ciento”, es decir que es mayor a la de las vacunas elaboradas por otros laboratorios que publicaron resultados frente a esa cepa.

Esto quiere decir que las personas inmunizadas con esa vacuna tienen la más alta protección frente a las consecuencias que podrían desatar en su organismo un contagio con la variante india que encendió las alarmas en todo el mundo, por su alto grado de contagiosidad y letalidad.

