Al igual que Bullrich Faurie dijo que no sabía nada pero Solá asegura que es imposible

La ex ministra de Defensa de Macri, Patricia Bullrich, negó haber enviado material bélico a Bolivia cuando era la ministra de Seguridad de Mauricio Macri; mientras que su ex compañero de gabinete, el entonces canciller Jorge Faurie, adujo no estar al tanto del hecho. Por su parte el actual ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, cuestionó a su antecesor al asegurar: “¿El canciller no sabía nada? Imposible”.

Anoche, Faurie se había despegado de la denuncia del gobierno boliviano: “La Cancillería no tuvo ningún tipo de intervención de envío de material”. En diálogo con IP Noticias, el ex canciller de Macri agregó: “Tengo claro las gestiones y las instrucciones que le dieron al entonces embajador para que ofreciera refugio a distintas figuras que se sentían amenazadas o inseguros por los acontecimientos. No hay ninguna índole de la Embajada como para poder enviar ese material”.

La reacción de Bullrich

La ex ministra acusada de enviar el material bélico que se usó para reprimir manifestantes en las masacres de Senkata y Sacaba, desmintió su participación en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

“Nuestro país colaboró con Bolivia enviando gendarmes para proteger la Embajada de Argentina en La Paz, en la que se encontraban miembros del gobierno de Evo Morales, incluido su Ministro del Interior, protegidos en nuestro territorio”, posteó Bullrich este viernes.

“Además, Gendarmería evacuó de un hotel a periodistas argentinos que estaban en peligro y a funcionarios del gobierno boliviano, y los acompañó hasta la frontera. Entraron a la Argentina por Salta, donde pidieron asilo. Todo esto fue público y se transmitió en directo por todos los medios; incluso la llegada de los gendarmes argentinos en un avión Hércules”, dijo.

“Se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente Fernández: se ayudó a los funcionarios de Evo Morales, se resguardó la Embajada Argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes. Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana”, escribió.

Solá no les cree

Por su parte, el canciller Felipe Solá apuntó sobre la responsabilidad de su antecesor en el cargo, Jorge Faurie, en el envío del material bélico que realizó el gobierno de Juntos por el Cambio a Bolivia, para colaborar con la represión desatada tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno electo de Evo Morales.

“¿El canciller no sabía nada? Imposible”, señaló Solá en un mensaje a través del cual sugirió no soslayar la participación de Faurie en las tareas de colaboracionismo de la administración de Mauricio Macri a favor del gobierno inconstitucional de Jeanine Añez.

A través de un hilo de Twitter, Solá destacó el rol de la diplomacia macrista en lo que, tal como lo reveló ayer Página/12, fue un envío de municiones para reforzar la persecución y ataques contra los partidarios del gobierno socialista derrocado en noviembre de 2019.

Un mes antes de dejar el gobierno, el expresidente Macri envió a las Fuerzas Armadas de Bolivia material necesario para que estas reprimieran a los partidarios de Morales.

Evo fue obligado a renunciar. (1/4) — Felipe Solá (@felipe_sola) July 9, 2021

La carta que adjuntamos, donde se detalla el envío, fue hallada por el Gobierno de Bolivia y encontrada también en los archivos de la embajada argentina. No aparece en la Cancillería. ¿Le agradecen al embajador y el canciller no sabía nada? Imposible. (2/4) pic.twitter.com/oYuPl88dBA — Felipe Solá (@felipe_sola) July 9, 2021

Ante una acción tan vergonzosa, y además ocultada, el presidente Alberto Fernández pidió perdón al pueblo y al Gobierno boliviano en la misiva que adjuntamos. (3/4) pic.twitter.com/H0k1pY5qhb — Felipe Solá (@felipe_sola) July 9, 2021