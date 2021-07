El Frente Corrientes de Todos presentó sus propuestas para generar empleo, reactivar la económica y combatir la pobreza (VIDEOS)

De la Redacción de Contrapoder –

El Frente Corrientes de Todos presentó sus candidatos y candidatas a Gobernador, Vicegobernador; Senadores/as y Diputados/as Provinciales; acompañados del candidato a intendente de la Capital; legisladores nacionales y referentes de las fuerzas políticas y sociales que integran la alianza para la elección provincial del 29 de agosto.

“Consolidamos el marco de la unidad que venimos trabajando todos los sectores políticos y sociales populares de Corrientes”, destacó el candidato a gobernador Fabián Ríos tras conocerse su proclamación. Lo acompañará en la fórmula, Martín Barrionuevo, actual Senador provincial. Quienes encabezarán la lista a senadores provinciales es José “Pitin” Aragón y la nómina de candidatos/as a diputados provinciales es Germán Braillard Poccard.

“Estamos ante una nueva etapa, unidos; que es lo primordial”, remarcó Fabián Río. Definió que los tópicos de campaña será “las mismas ideas que venimos expresando, que se contraponen al proyecto conservador de ECO+Cambiemos que gobierna hace 20 años siguen profundizando los mismos problemas: pregonamos la inclusión social, el desarrollo, promoción y protección del empleo. Nada de eso ha mejorado en 20 años, por el contrario; se profundizaron esos problemas”, amplió.

El actual Gerente de Obras de Añá Cuá y ex intendente de la Capital provincial, destacó la línea de trabajo del Frente Corrientes de Todos. “Tenemos la obligación de cambiar profundamente las raíces de estos problemas: la concentración de la riqueza, la concentración de la tierra, la falta de empleo, la pobreza, la exclusión, la falta de infraestructura. En una década hay indicadores que se mantuvieron rígidos en Corrientes: la desocupación y la pobreza estructural fundamentalmente . Enfrentaremos una campaña donde el enemigo no es el otro candidato. El adversario es el modelo conservador que genera pobreza y exclusión, la falta de industrialización y de infraestructura para la producción de Corrientes”, amplió Fabián Ríos.

Citó como ejemplos emprendimientos constantemente anunciados por el Gobierno provincial que nunca se cumplen: “El puerto de Ituzaingó y el de Itá Ibaté no se concretaron. Lo que pasó con la Coca Cola, lo que pasó con la industria tabacalera de Goya y de lo que paso con la industria textil de Bella Vista y Monte Caseros. Publicitan modernización, pero lo que hay es un desempleo e índices de pobreza que se duplicaron.

Martín Barrionuevo destacó la propuesta para la reactivación económica

El candidato a Vicegobernador y actual Senador provincial, Martín Barrionuevo, destacó la “propuesta colectiva” del Frente: darle continuidad a las propuestas de progreso, corregir muchas cosas que están muy mal en Corrientes. Acompañar esta fórmula es, justamente, la construcción de un espacio colectivo para el bienestar y la inclusión de la ciudadanía correntina”.

Se refirió a la coyuntura sanitaria y a la pandemia que golpea a la provincia. “Estamos en campaña y por una decisión del gobernador de Corrientes quien ha decidido que nosotros estemos hoy en campaña electoral estando en plena campaña en unos meses muy complicados. Por ejemplo –dijo- en Goya que está en fase 2 y que la gente debe estar en sus casas a las 7 de la tarde. Así, tenemos que desarrollar una campaña”, señaló.

En cuanto a los lineamientos definió que “el horizonte de salida debe estar en el avance de la campaña de vacunación y luego en una reactivación económica y eso es lo que proponemos a la sociedad. Partir de la unidad política y luego convocar a todos. Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en la unidad, y el interventor del peronismo correntino (Juan) Zabaleta colaboró en esto. Estamos convencidos de que tenemos que poner a Corrientes de pie. La Nación sostuvo la actividad económica en todo este tiempo y mucho más en la pandemia”.

Sobre los recursos justamente apuntó a la transparencia: “Frente a la casa de gobierno dicen que se invirtieron un poco más de 100 millones de pesos y uno ve lo que se hizo y cuesta encontrar en qué se invirtió ese dinero. Transparentar los recursos de los correntinos y poder hacer muchas más cosas también será parte de nuestra propuesta colectiva”, remarcó.

Pitín Aragón: proponemos progreso para la Provincia

El actual Diputado Nacional, José “Pitin” Aragón también destacó “al frente de unidad y colectivo al que arribamos. Podemos decir que quienes pensamos en el progreso real de la provincia, nos ubicamos en un mismo lugar”.

Remarcó como los demás candidatos que “nuestra campaña apuntará a explicarles a nuestros comprovincianos que se puede vivir de otra forma, con empleo formal, con industrias, que no hace falta irse de Corrientes para lograr eso”.

Germán Braillard: “nuestro principal eje es la generación de empleo”

El primer candidato a diputado provincial, Germán Braillard Poccar, señaló la “necesidad de que la provincia genere de manera inmediata oportunidades laborales”. Cuando hay trabajo –dijo- se regenera la mesa familiar, la gente se queda en su provincia y comparte la vida con sus hijos, escuchan sus objetivos, sus sueños en el seno de la familia”.

Recordó que el “Gobierno provincial en 20 años no pudo solucionar lo de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) y si no podés solucionar eso que es clave para tener industrias y mano de obra calificada. Si no hay eso, no hay avance No puede ser que la única oportunidad sea entrar en el Estado provincial o tomar un micro e ir al conurbano. La Dpec es una empresa mal gestionada por el gobierno provincial y es una muestra de la desidia en gestión durante dos décadas”, señaló.

Fuente Prensa Frente Corrientes de Todos