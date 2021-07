Díaz-Canel sobre las marchas motorizadas desde USA: “Si les preocupa el pueblo cubano abran el bloqueo”

De la Redacción de Contrapoder –

“Quieren asfixiarnos para acabar con la Revolución, si quieren preocuparse por el pueblo abran el bloqueo”, reclamó este domingo el presidente cubano Miguel Díaz Canel, quien rechazó las campañas de desprestigio de la hegemonía mediática en medio de la pandemia y del recrudecimiento del ilegal bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos (EE.UU.) le impone a la nación caribeña. “Lo poco que tenemos lo hemos compartido no solo entre nosotros, sino con el mundo, lo podemos ver con las brigadas médicas”, recordó el presidente de Cuba.

“De manera sutil, cobarde y oportunista, estos que siempre apoyan el bloqueo y se han servido de mercenarios y lacayos del imperio, aparecen con doctrinas humanitarias para fortalecer el criterio de que el Gobierno cubano no es capaz de salir de esta situación, si quieren preocuparse por el pueblo de Cuba, abran el bloqueo (…) sabemos que no lo hacen porque no tienen valor”, indicó el presidente cubano.

El jefe de Estado aseveró que las pretensiones de intensificar el bloqueo también obedece a que existan más carencias y por ende se quiera generar una implosión interna, “quieren asfixiarnos para acabar con la Revolución y la gente cuando está en situación dramática, vemos lo que ocurrió en San Antonio de los Baños”, agregó.

Siguiendo con los grupos de manipuladores que desprestigian al Gobierno, pero siguen con la campaña de ilegal bloqueo, el mandatario puntualizó que ante las campañas de desprestigio, los revolucionarios deben salir a la calle a defender la Patria.

“Recorrimos el pueblo para demostrar que la calle es de los revolucionarios, sabemos que hay otras zonas donde se han concentrado movidas, estoy dando esta información para ratificar que las calles son de la Revolución. Que el partido y el Gobierno tiene toda la disposición a debatir y ayudar”, acotó el jefe de Estado.

El mandatario convocó a toda la base de la revolución a continuar desplegándose en las calles para enfrentar con altura las provocaciones de manipuladores que propician protestas, pero apoyan las ilegales sanciones, “sabemos que hay masas revolucionarias enfrentando a grupos antirevolucionarios, no vamos a admitir que ningún mercenario y vendido del imperio estadounidense vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo”, añadió.

Manipulación mediática y bloqueo

El jefe de Estado enfatizó que las provocaciones de los pequeños grupos pretenden crear un escenario para invadir la nación, “cuando corría el segundo semestre de 2019, explicamos que íbamos a una coyuntura difícil, a partir de la señas que estaba dando EE.UU. contra Cuba”, recordó.

“Se empezó la persecución financiera, económica, comercial y energética, ellos (Washington) quieren que se provoque un estallido social interno en Cuba para convocar a misiones humanitarias que se traduce en invasiones militares e injerencia”, denunció el presidente Díaz-Canel.

Siguiendo con las persecuciones de EE.UU. contra la nación, el mandatario recordó que al país se le incluyó en la infame lista como patrocinadores del terrorismo, “una lista unilateral, donde ellos se creen emperadores del mundo”, añadió.

“Al país se le cortaron sus principales divisas como el turismo, las remesas (…) se hizo un plan tremendo de desacreditación de las misiones cubanas, esto fue provocando desabastecimiento de alimentos, medicamentos y de materias primas”, detalló el presidente.

El jefe de Estado puntualizó que las intensificaciones de las ilegales sanciones han agudizado algunos problemas suscitados en Cuba desde el período especial, “esto se acompaña por una campaña mediática que trata de fragmentar la unidad de partido-Gobierno-pueblo, se trata de poner al Gobierno como incapaz de propiciar el bienestar del pueblo”, sentenció.

“Conocemos cómo se apropiaron de nuestra isla en 1952 y en la etapa de la pseudorepública. Les ha molestado mucho los 60 años de ejemplo de la revolución cubana, ahora han recrudecido el brutal y cruel bloqueo, por lo tanto es una política de sangre contra una pequeña isla que aspira a defender su soberanía”, indicó el mandatario.

Lucha contra la pandemia en medio de sanciones

“Con lo poco que tenemos en el país, en lo poco que hemos podido adquirir en este año, hemos podido enfrentar con valentía y coraje la pandemia. Lo poco que tenemos lo hemos compartido no solo entre nosotros, sino con el mundo, lo podemos ver con las brigadas médicas”, informó el presidente Díaz-Canel.

El mandatario recordó que pese a las ilegales sanciones y las campañas de desprestigio, Cuba se distingue en el mundo por su proceso científico para combatir el virus de la Covid-19, “se han creado cinco candidatos vacunales, ya tenemos una reconocida y es la primera vacuna en América Latina. Tenemos una de las razones de vacunación más alta de mundo”, añadió.

Respecto a los impactos de las sanciones para combatir la pandemia, el presidente enfatizó que el Gobierno continuará combatiendo el virus, “al tener más enfermos hay más consumo de medicamentos y nuestra reserva se va acabando (…) Cuba logró postergar en el tiempo los impactos de la pandemia”, concluyó.