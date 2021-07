Se lanzó la carrera electoral con la presentación de los precandidatos

Por María Aguirre –

Con la presentación de los precandidatos que competirán en las PASO del próximo 12 de septiembre, las principales fuerzas políticas de la Argentina pusieron en marcha la carrera electoral que terminará con la renovación de la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Hasta poco antes de la medianoche algunos partidos y frentes electorales sostuvieron arduas negociaciones para la conformación de las listas, como en Santa Fe y Córdoba, pero otros dos distritos clave, como en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, las nóminas fueron formalizadas en el transcurso de la tarde.

El Frente de Todos y la principal alianza opositora presentaron sus listas de precandidatos por la provincia de Buenos Aires y la CABA.

La coalición gobernante lo hizo en un acto público en el que dio una nueva muestra de unidad y reunió en la localidad bonaerense de Garín al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El acto selló la elección de Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan para encabezar la nómina del FdT en la provincia de Buenos Aires, el distrito de mayor peso electoral del país.

Al menos siete partidos políticos o frente electorales presentarán precandidatos a diputados nacionales en las PASO de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que renueva 35 bancas en la cámara baja.

En tanto, la opositora Juntos dirimirá en las PASO quiénes serán los candidatos de los comicios parlamentarios del 14 de noviembre entre dos listas: la que lidera el dirigente del PRO Diego Santilli y la que lleva a la cabeza al neurocientífico radical Facundo Manes.

El otro espacio que disputará las primarias en la provincia de Buenos Aires es el Frente de Izquierda, que postula una lista liderada por Nicolás del Caño y otra con Alejandro Bodart a la cabeza.

Otros que se anotaron para las PASO son el exministro de Transporte Florencio Randazzo desde el frente Vamos con Vos; el economista José Luis Espert con Avanza Libertad y Manuela Castañeira del Nuevo Mas.

En la Ciudad de Buenos Aires, a la interna de la oposición ya prevista entre María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy, se sumó en las últimas horas un grupo de radicales descontentos con el acuerdo entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, que desde la agrupación “Adelante Ciudad” presentará la tercera nómina de JxC.

Para el desafío electoral que representa la Ciudad de Buenos Aires, administrada por Horacio Rodríguez Larreta y con buen anclaje de JxC en el electorado, el FdT definió que al tope de su lista irá el asesor presidencial Leandro Santoro, seguido por Gisela Marziotta, Carlos Heller, Lorena Pokoik y Matías Tombolini.

El oficialismo nacional llevará un mensaje de “unidad” para enfrentar la pandemia de coronavirus y de “esperanza” en el futuro. Además, uno de los motores de la campaña será la convocatoria a un ejercicio de memoria del electorado sobre la gestión de Mauricio Macri, entre el 2015 y el 2019, que hoy está representada en la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).

A menos de dos años de que Cambiemos dejara el Gobierno nacional, JxC buscará enfocar su discurso en la gestión de la pandemia y en las consecuencias económicas del coronavirus, conscientes de que la gestión de Macri quedó devaluada en la mirada de un amplio sector del electorado.

Además, la alianza opositora enfrenta internas en los distritos más grandes del país, donde pulsearán dirigentes enrolados en el PRO y otros en la UCR.

En Córdoba, que renueva 9 diputados y 3 senadores, se anotaron ocho listas confirmadas para competir en las PASO.

El FdT postula como precandidato a la cámara alta al actual senador Carlos Caserio y a la diputada nacional Gabriela Estévez y en la nómina de diputados propone al secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, y en segundo lugar a la dirigente peronista de la ciudad de Córdoba Olga Riutort.

La alianza Hacemos por Córdoba (HxC), que lidera el gobernador Juan Schiaretti y tiene como principal socio al PJ, impulsa para el Senado a la esposa del mandatario, la diputada nacional Alejandra Vigo, secundada por el actual ministro de Industria, Comercio y Minería local, Eduardo Accastello.

Natalia de la Sota, hija del exmandatario, encabeza la lista para diputados seguida por Ignacio García Aresca (Intendente de la ciudad de San Francisco).

En tanto que Juntos por el Cambio (JxC) no puedo lograr consenso para la unidad y se presentará a las PASO con cuatro listas encabezadas por el radical Mario Negri para el Senado el radical Mario Negri, encabezará una de las listas para senadores, acompañado por la diputada nacional Soher El Sukaría (PRO) y el ex ministro de Turismo de la nación, Gustavo Santos (PRO) a Diputados; el diputado nacional Luis Juez y el ex titular de Arsat Rodrigo de Loredo; la ex diputada nacional Griselda Baldata (CC-ARI) para el Senado y al legislador provincial, Dante Rossi, para diputado y la ex concejal Laura Sesma (CC-ARI) y al radical Javier Bee Sellares.

En Santa Fe, el FdT, JxC y el Frente Amplio Progresista (FAP) no alcanzaron acuerdos de unidad y disputarán internas en las PASO del próximo 12 de septiembre para renovar los tres escaños en el Senado y las nueve bancas en Diputados que pone en disputa el distrito.

En el FdT se oficializaron dos listas, de las cuales una estará encabezada por el senador departamental Marcelo Lewandowski y la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun como precandidatos a senadores; y la otra por el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi y la vicegobernadora santafesina, Alejandra Rodenas.

Las nóminas para diputados nacionales estarán conformadas por el líder del Movimiento Evita Eduardo Toniolli, a la cabeza de la lista de Rossi; y por el senador nacional y mano derecha del gobernador Perotti, Roberto Mirabella.

En tanto, en Juntos por el Cambio (JxC) habrá 4 listas en competencia.En una de ellas figuran el ex intendente de Santa Fe José Corral como primer candidato a senador y el concejal de Rosario Rodrigo López Molina, perteneciente al espacio del PRO, como primer diputado, secundado por la diputada nacional (Coalición Cívica) Lucila Lehmann.

El diputado provincial por el PRO Federico Angelini será el primer precandidato a senador nacional de otra de las listas, seguido de la mediática diputada provincial (Vida) Amalia Granata y los diputados nacionales del PRO, Luciano Laspina y Gisela Scaglia, como precandidatos para renovar sus bancas.

En la siguiente lista, fueron inscriptos la periodista Carolina Losada como primera senadora y el intendente de Avellaneda (UCR) Dionisio Scarín como segundo, mientras que como primer candidato a diputado estará el ex intendente de Santa Fe Mario Barletta, seguido de la concejal rosarina (PRO) Germana Figueroa Casas.

Finalmente, la cuarta lista estará integrada por el diputado provincial y exministro de Seguridad local, Maximiliano Pullaro, como primer senador, la secretaria de Hacienda municipal de Santa Fe, Carolina Piedrabuena, y el primer precandidato a diputado será Gabriel Chumpitaz (diputado provincial por el PRO).

Por su parte, en el FAP tampoco llegaron a un acuerdo y habrá dos listas en competencia: una tendrá como precandidatos a senadores al diputado provincial Rubén Giustiniani y a María Eugenia Schmuck (UCR), en tanto que en la lista de diputados nacionales la encabeza Fabián Palo Oliver, seguido de Carina Gerlero.

Esa lista competirá contra la de los precandidatos a senadores nacionales, Clara García, diputada provincial Frente Progresista Cívico y Social, esposa del fallecido Miguel Lifschitz; y el senador santafesino Paco Garibaldi.

En la lista de candidatos a diputados nacionales figuran la dos veces intendenta de Rosario y presidenta del Partido Socialista a nivel nacional, Monica Fein, junto al exministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione.

Las pujas hacia adentro de las fuerzas por los lugares llegaron a su fin esta medianoche, con la clausura del plazo de presentación de las listas ante la justicia electoral y, de esta manera, se inició el camino formal hacia las PASO, que servirá de encuesta previa a las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre.

Las nóminas ingresarán ahora a un período de 48 horas dispuesto por la ley electoral para que las respectivas juntas partidarias avalen o impugnen la conformación, por lo que podrían darse cambios de último momento antes de la instancia de revisión final de la Dirección Nacional Electoral (DINE).