ECO–Vamos Corrientes, de la mentira a la incongruencia

Por Carlos Pérego –

Hace tan solo un día Ricardo Colombi en el diario El Litoral aseguraba que el oficialismo en Corrientes encara en las elecciones de este año la determinación de trabajar “para proyectar una provincia a 20 años”, para luego a pocas horas en un reportaje en Radio Dos ya la provincia que proyectaba a la mañana por 20 años se redujo a ya solo 10 años, “El correntino debe acompañar a la alianza ECO+Vamos Corrientes porque se debe proyectar una provincia a 10 años más”, explicaba Colombi como si una planificación para 10 es lo mismo que para 20 años, luego se dedicó al consabido ataque del radicalismo al gobierno nacional advirtiendo con total desparpajo que “El presidente está al gobierno pero Cristina Fernández está al poder y el único objetivo es generar más pobreza y que la ex presidente, no vaya presa”, cuando por cierto el gran generador de pobreza en la provincia fueron justamente los gobiernos de Eco – Cambiemos o como se quieran llamar ahora, hace décadas que Corrientes se encuentra al tope de las escalas de desocupación, y ahora quiere hacer entender que el culpable de la pobreza es el gobierno nacional y no las políticas que se llevan adelante desde hace 2 décadas.

Por otra parte el Gobernador Valdés anuncia que Corrientes y su gobierno van por el camino del crecimiento cuando por cierto es muy difícil encontrar algún segmento en donde la provincia creció, lo poco que se ha hecho es exclusivamente con fondos nacionales, el resto son todas promesas vacías y mentirosas, Coca Cola, puertos, caminos, escuelas, etc. etc. etc. que nunca se cumplen y para muestra basta solo explicar un detalle de como Valdés pretende apropiarse de fondos nacionales para obras diciendo que es aporte de la provincia.

El 8 de junio de este año en el diario El Litoral sale una nota en la que se informaba sobre la llegada de fondos de la nación para los parques industriales de Mercedes y Santa Rosa y la misma se desarrollaba de la siguiente manera:

Millonaria inversión nacional en parques industriales de Corrientes

Se trata de aportes del Gobierno nacional para la realización de obras importantes

El Gobierno de Corrientes informó este martes que se ejecutarán obras en los parques industriales de dos localidades por un monto superior a los 100 millones de pesos (Más precisamente fueron $103 millones).

Sorprendentemente tan solo un mes y medio después, el 25 de julio de 2021 en la página oficial de la Provincia de Corrientes nos encontrábamos con la siguiente información:

Millonaria inversión del Gobierno provincial en el Parque Industrial Mercedes

Las empresas que fueron seleccionadas en los concursos de precios firmaron los contratos que marcan el inicio de las obras. Se destinarán más de 40 millones de pesos para mejorar los servicios a las industrias instaladas y a las que están en proceso de radicación.

Cabe destacar que se trata de un parque que es administrado por la Provincia y la gestión de Gustavo Valdés destina un total de $43.245.434,23 para poner a punto uno de los predios creados para recibir inversiones industriales, generar empleo y provocar reordenamiento territorial en los cascos urbanos.

Claramente se ve que la intencionalidad del gobierno provincial fue hacer creer a la comunidad de que la provincia estaría invirtiendo fondos propios en dicho parque industrial, justamente en el medio de la campaña electoral cuando es totalmente falaz.

Por otra parte el gobernador Valdés en diferentes medios explicaba que hay que reformar el sistema electoral “no puede ser que hayan en el cuanto oscuro 57 boletas” diciendo que era un despropósito cuando por cierto tan solo pocos días atrás el propio Valdés con bombos y platillos anunciaba el hecho de haber hecho la mayor alianza electoral con más de 30 partidos, llenándose de orgullo, por otro lado el propio Ricardo Colombi decía en el mismo sentido que “tenemos que reformar el sistema electoral, ahora hay como 60 boletas y hay unos 20 partidos que pidieron su inscripción en la justicia, es decir que podemos llegar a 80 boletas”, la hipocresía es algo inaudito ya que fue el propio Colombi quien comenzó con esas alianzas multitudinarias para poder contar en el cuarto oscuro con la mayor cantidad de boletas que lleven a sus candidatos, la mayoría de los partidos que conforman las alianzas que a partir de la implementación de esta modalidad son tan solo sellos de goma, sin contenido, que tiene como finalidad única solo ocupar un lugar y poder hacer proselitismo. Pero lo más agravante es que existen desde hace años diversos proyectos presentados exclusivamente por la oposición para reformar el sistema electoral que nunca fueron tratados debido a la negativa radical, algo similar a la ley de cupo y el voto joven que es el propio radicalismo quien se negó rotundamente a tratarlo a pesar de que uno de dichos proyectos fue presentado por Valdés y así y todo se negaron a hacerlo.

Junto al lanzamiento de los candidatos de la capital Valdes salió a criticar a la oposición y en tono amenazante advertía que no se use la pandemia en la campaña y mucho menos al Hospital de Campaña, cuando desde algunos sectores se criticaba la falta de respuestas por las 900 dosis de vacunas de Cardozo o por el problema del oxigeno, pero más allá de eso fue el propio gobierno quien usó al hospital de Campaña para la campaña, valga la redundancia, colocando una gigantografía en el predio, que luego, después del repudio generalizado de la población debió sacarlo, claramente quien estaba usando a la pandemia y al Hospital para hacer campaña era ECO, era Valdés y en el mismo sentido en Goya, Mburucuya e Ituzaingó en los lugares de vacunación se pusieron carteles de Valdés, es evidente que la premisa del gobernador es “Has lo que yo digo y no que yo hago”.

Esta campaña electoral se avizora como muy sucia y no por parte de la oposición sino particularmente por el propio oficialismo que ante la candidatura de Fabián Ríos y Martín Barrionuevo por el Frente Corrientes de Todos el triunfalismo electoral de ECO se vio seriamente afectado razón por la cual se apelará a cualquier cosa, ética o no, legal o no con tal de mantener esta Patria Chica de privilegios para una elite política. ECO sigue el mismo libreto que Cambiemos o Juntos, a secas, como se llaman ahora, atacar, agraviar, denostar todo lo que signifique peronismo, kirchnerismo, Cristina, Alberto, no importa que, la cuestión es oponerse, estigmatizar al adversario con la loca idea de que Valdés podría ser candidato a Presidente de la Nación dentro de dos años por el espacio opositor, dejando entrever los mezquinos intereses que juegan.

El radicalismo gobierna la provincia hace más de 20 años y en todo ese tiempo ¿en que cambió Corrientes?, sigue siendo una provincia de economía pastoril, con muy pocos segmentos industrializados de importancia, se podría decir que solo uno, el de la madera en Virasoro y Santa Rosa, entonces uno se pregunta porque el pueblo correntino no se da la oportunidad de probar, pongamos, con otro proyecto diferente que esta vuelto a lo social, a la producción, al respeto, a los derechos. El gobierno radical puede mostrar una sola política de estado, el pago de sueldos en tiempo y forma, lo que es simplemente una obligación, pero que junto a la modalidad de pagar bonos durante el mes como para que cada 15 días o cada semana los empleados del estado tengan un respiro a los bajos salarios y no parezcan tan bajos e insuficientes, en este segmento el sector docente es el que más adhiere a esta “medida” la acepta y la recompensa con el voto aunque sus salarios siguen siendo de los más bajos del país, pero lo más grave es que haya alguien que piense o suponga o que crea que Fabián Ríos y Martín Barrionuevo no pagarán los salarios en fecha, o que crean que sacará los bonos, nada más alejado de la realidad, muy por el contrario los sueldos se pagarán en fecha no como una dádiva o un favor sino por que es una obligación, lo mismo con los bonos con además el hecho de ir incorporándolos al básico y por ende repercutirá en las jubilaciones no como actualmente que son No remunerativos. Es evidente que hay dos modelos en pugna y cabe a la ciudadanía analizar bien y ver que el futuro es ahora y la necesidad de una alternancia, no de personas sino de modelos, que vayan en beneficio de las personas, y eso por historia, por solidaridad, por sentimiento, por convicción lo puede hacer Fabián Ríos que ya lo demostró al frente del ejecutivo de la capital. Hay que tener un gobierno que no se sienta complacido porque repartió más comida en los comedores o aumentó los alimentos en las escuelas, que si bien en estos momentos es una necesidad, sino que sienta vergüenza de ello y que trabaje para que los niños coman en sus hogares junto con sus padres, que no vayan a las escuelas porque le dan la leche, que sus padres no tengan que hacer colas en los comedores con sus ollitas para llevar un poco de guiso a sus casas, ese es el cambio de modelo, crear fuentes de trabajo genuino para ir eliminando la necesidad de los comedores y que la familia siga siendo una unidad. Durante más de 20 años probamos otra cosa, demosnos la oportunidad de tener la posibilidad de una provincia mejor.