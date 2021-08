Kicillof: “La oposición esconde a Macri para ver si nos olvidamos que fundió al país”

De la Redacción de Contrapoder –

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este miércoles que la oposición “esconde a (Mauricio) Macri debajo de la alfombra para ver si nos olvidamos de como endeudó y fundió al país”, y sostuvo que “otros saltan el Riachuelo y la General Paz porque quieren que nos olvidemos también de lo que han hecho” en la provincia de Buenos Aires.

“Hay gente que confía en la amnesia de los demás”, dijo el gobernador, y explicó que “es momento de reflexionar porque toda elección nos permite meditar, debatir y sacar conclusiones”.

Al encabezar un acto de entrega de créditos del Programa Casa Propia Línea Construcción con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional, Jorge Ferraresi, Kicillof recordó que en los cuatro años del Gobierno de Macri “hubo muchísimo crédito pero del malo”.

“El Gobierno anterior endeudó a la Argentina como nadie en la historia. Primero le pagaron a los fondos buitres cuando el país estaba asediado por un juicio injusto que no lo ocasionó ni Néstor (Kirchner) ni Cristina (Fernández de Kirchner)”, detalló y agregó: “Parecido a lo que pasa ahora”, tras la gestión de Macri.

Recordó que los gobiernos anteriores se habían endeudado y “Néstor les dijo a los acreedores una frase que todavía debería resonarnos, que los muertos no pagaban sus deudas, con lo que quiso decir que iba a honrar los compromisos pero no a costa del hambre y la sangre de los argentinos”.

Agregó que ahí “se hizo la renegociación de la deuda, pero una parte no entró e hizo un juicio inmoral que cuando se estaba dando la batalla llegó Macri y les pagó más de lo que pedían, y como después no le quisieron prestar más volvió al FMI”.

“Hicieron desastre, un crimen económico, endeudaron a la Argentina como nadie en la historia y la defaultearon. Siempre pasan gobiernos fugaces que nos endeudan y defaultean y tiene que venir el pueblo trabajador a arreglar ese desaguisado”, resaltó.

Agregó que para aquellos que dicen que “no llegan las inversiones porque hay un Gobierno popular que piensa en el pueblo, les quiero decir que estos créditos para construir viviendas son también inversión porque van a darle trabajo a la gente”.

“Acá los bancos ayudan a la gente con un programa que crea trabajo para dar vivienda y de esa manera producción, trabajo y justicia social y todo se puede hacer junto sin endeudar al país ni entregar la soberanía”, destacó.

Durante el acto, realizado en el Estadio “Diego Armando Maradona” de La Plata, Ferraresi aseguró que “el gran cambio en la modalidad de los créditos es salir del sistema UVA”. Y les preguntó a los beneficiarios: “¿hubieran firmado si tenía fórmula UVA?”, en relación a los créditos indexados por inflación.

Agregó que el objetivo “es la reconstrucción de la Argentina a través de la vivienda” y sostuvo que la política es que “no sea el sistema financiero sino el trabajo el que determine quien pueda tener una vivienda”.

Del acto participó también la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, quien dijo que en la próxima elección “se debate el rol del Estado” .

“Hoy hay un Estado presente. La política transforma la vida de todos ustedes. Esto empezó y no se va a detener. No queremos dejar de estar, no queremos volver a la Argentina de los mercados”, resaltó.

Su compañero de lista, Daniel Gollan, aseguró que “somos muy distintos a nuestros adversarios políticos” y dijo que “si hay un Gobierno cercano a la gente es este, que no solo camina por los pueblos sino que también hace”.

“Somos muy distintos, somos de acá, no nos cambiamos de un lugar otro diciendo que ahora nos convertimos en orgullosamente bonaerenses”, concluyó.