Alberto sobre el cumpleaños en Olivos: “Lo lamento profundamente porque no debió ocurrir”

De la Redacción de Contrapoder –

El presidente Alberto Fernández se refirió a las fotos del cumpleaños de su pareja en Olivos, que salieron a la luz en las últimas horas. Lo hizo en el marco de la ampliación de la ley de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, entre otros funcionarios.

“Nunca quise dejar de dar la cara ni esconderme detrás de nadie. Néstor (Kirchner) decía que somos gente común con responsabilidades importantes. En diciembre de 2019, abrazamos un desafío muy difícil. Sabíamos el país que nos dejaban y comenzó la pandemia. Yo les pedí a muchos argentinos que me acompañen porque era necesario preservar la salud”, comenzó la reflexión del primer mandatario nacional.

“Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos, que se convirtió casi en una ciudad porque iban muchas personas. Una de las cosas que tengo es la necesidad de escuchar a todos y viví todo ese tiempo en un gran vértigo. Tuve reuniones con cientos de personas, no con diez”, diferenció.

“Alguna vez, llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos e hicimos público ese listado porque nada tengo para ocultar. Así, se conoció ese listado. En ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con unos amigos y no debió haberse hecho. Lo lamento profundamente porque no debió haberse hecho. Mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidado, que evidentemente no lo tuve”, consideró el presidente.

Finalmente, afirmó: “Están los listados y por eso se sabe, pero esto lastima a mucha gente. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política, lamento lo que ocurrió y no va a volver a ocurrir”.