Argentina, con ritmos de vacunación de primer mundo

Por Raúl Kollmann –

La Argentina empieza a cerrar la brecha creada por la falta de Sputnik V, dosis 2, con un ritmo de más de 200.000 personas diarias, sólo en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Se está terminando de completar la vacunación de los que recibieron la primera dosis en abril y principios de mayo, de manera que la distancia entre dosis está bajando, de a poco, de 100 días a 75. En el distrito bonaerense incluso se le da la segunda dosis a personas que recibieron la primera hace 60 días, tomando en cuenta enfermedades previas. En paralelo, este miércoles sale el primer vuelo de una serie de diez a China. El cronograma está atrasado porque en el gigante asiático aparecieron contagios de la variante Delta y hay nuevas restricciones al tráfico aéreo. Se esperan ocho millones de dosis que, en gran parte, se usarán para aplicar dosis 2 a los que recibieron la 1 de la misma vacuna. También esta semana se espera la autorización del Instituto Gamaleya de 800.000 dosis Sputnik V, dosis 2, terminadas en Argentina. El viernes, desde Moscú, se le dio el visto bueno a 150.000 de esas 800.000, o sea que ya hay más vacunas disponibles.

Como había anunciado la ministra Carla Vizzotti, agosto es el mes en el que se apunta a completar la vacunación del 60 por ciento de todos los mayores de 50 años del país. El proceso está avanzando raudamente y en los dos distritos se empieza a cerrar la brecha producido por el atraso en Rusia de la producción de la segunda dosis.

En Provincia de Buenos Aires se envían 180.000 turnos todos los días y, además, siguen yendo a los vacunatorios los llamados espontáneos, personas que nunca se inscribieron y no recibieron la dosis 1. En total se vacunan cerca de 190.000 personas diariamente.

Es muy disímil el ritmo de la dosis 2. Ya se le está completando la vacunación a personas que recibieron la dosis 1 de Sputnik V en mayo, hace 60 días, pero la mayoría son todavía de abril.

En CABA se le está suministrando el segundo componente a personas que recibieron el primero de Sputnik V entre 75 y 100 días atrás. O sea, poco a poco, se completa la vacunación de los porteños con dosis 1 de abril y mayo.

El modo en que se completan los esquemas de vacunación

Para ir solucionando los atrasos, se recurrió a los tres caminos: la combinación de vacunas; las dosis que llegaron de Moscú y, por ahora pocas, las dosis terminadas por el Laboratorio Richmond en la Argentina. Para esta semana, el Instituto Gamaleya liberaría un total de 800.000 dosis 2 más, una parte de las cuales -150.000- fueron autorizadas el viernes pasado, según la información exclusiva que pudo recoger Página/12.

Todo esto es lo que explica que la Argentina ya haya aplicado 10.200.000 dosis 2 y que no debería tener dificultad en conseguir el objetivo del 60 por ciento de los mayores de 50 con la vacunación completa. Las medidas de restricción respecto del extranjero aseguraron hasta ahora que la variante Delta no haya impactado fuertemente y por eso los numeros de contagios siguen bajando. Este último dato es de magnitud: no han sido muchos los países que lograron ir reduciendo los casos en pleno invierno, la estación en la cual se expanden los virus respiratorios como la covid.

Cómo sigue la vacunación contra la covid esta semana

Dosis 2 de AstraZeneca (a menos de 60 días de la primera); dosis 2 de Sinopharm (un poco más de 21 días), vacuna norteamericana Moderna, usada como segundo componente, y dosis 2 de Sputnik (lo dicho, entre 75 y 100 días) que llegaron de Moscú la semana pasada. Todas esas vacunas destinadas a completar la vacunación.

Aunque ya se vacunó al 80 por ciento de los mayores de 18 con al menos una dosis, quedan todavía personas a las que se le aplican dosis 1, tanto de Sinopharm como de AstraZeneca e incluso la Sputnik 1, de las que se liberaron casi un millón de dosis terminadas en el Laboratorio Richmond.

Adolescentes de 12 a 17 años, con enfermedades previas, con la vacuna Moderna.

Vuelos a China en busca de vacunas Sinopharm

Este miércoles sale hacia Pekin el primero de los vuelos de Aerolíneas Argentinas de agosto que traerán, en total, ocho millones de dosis de Sinopharm. Gran parte de esas vacunas serán destinadas a segundas dosis, o sea completar los ocho millones que se aplicaron en julio.

Los vuelos están demorados porque aparecieron nuevos contagios en China y hay restricciones a la llegada de aviones y medidas adicionales de precaución porque las autoridades de Pekin consideran que los contagios vienen del exterior. Se están reprogramando vuelos, pero la idea es que se puedan completar los envíos en tres semanas.

Nuevas partidas de Astra-Zeneca

Respecto de las Oxford/AstraZeneca -ya autorizadas como segundas dosis de Sputnik- se están esperando nuevas partidas. El laboratorio británico prometió 3.500.000 dosis en agosto y hasta el momento sólo llegaron 530.000 desde Albuquerque, donde se completa la producción iniciada en la Argentina por el Laboratorio mAbxience.

Aunque la oposición hizo foco en Spuntik, los atrasos son de todas las vacunas. La alianza de Organizaciones No Gubernamentales conocida como Oxfam, sostiene que los laboratorios Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson privilegiaron a los países ricos y les vendieron nada menos que el 90 por ciento de su producción, quedándose con sobreprecios de 41.000 millones de dólares. Según los cálculos de Oxfam, el costo de las vacunas se sitúa en alrededor de 1.20 dólares, y los laboratorios llegaron a venderlos a 24 veces su valor de producción. Y esa concentración de vacunas en los países ricos hace que sean reiterados los atrasos en la provisión de las demás naciones. Aún así, la Argentina ya tiene la misma cantidad de vacunados con una dosis que Estados Unidos y avanza rápidamente con la aplicación del segundo componente.