Fabián Ríos: “Se juegan dos modelos, y uno es perfectamente compatible con el nacional”

De la Redacción de Contrapoder –

En la cuenta regresiva hacia los comicios del próximo domingo, el candidato a gobernador Fabián Ríos hace un balance crítico de la gestión del oficialismo provincial -que tiene al radical Gustavo Valdés en busca de su reelección- y destaca los ejes de la propuesta del Frente Corrientes de Todos, con unidad en materia de objetivos y foco en el empleo.

Periodista: De la mano de los primos Ricardo y Arturo Colombi y de Gustavo Valdés, el actual oficialismo liderado por la UCR gobierna la provincia desde diciembre de 2001. ¿Qué balance hace de ese historial de gestión?

Fabián Ríos: Objetivamente el balance lo indican los números. La precariedad del empleo: el empleo irregular en promedio está en el 50% y era exactamente igual hace dos décadas; el empleo indigno promedio en las zonas rurales o en los pueblos chicos de Corrientes es del 70%, y lo era así. En determinados rubros profesionales del empleo, como el doméstico, roza el 90%, y lo era así hace dos décadas. Los niveles de pobreza aumentaron. La brecha de déficit habitacional en esos 20 años se agrandó, se construyeron menos viviendas que el crecimiento poblacional. Hablando de los números clave del desarrollo social de la provincia y de la posibilidad de crecimiento económico y de la inclusión social, la gestión es mala de este frente y de este modelo de provincia que gobierna hace casi un cuarto de siglo.

P.: ¿Y puntualmente qué lectura hace de la gestión de Gustavo Valdés desde 2017?

F.R.: Valdés cuando hizo su campaña hace cuatro años habló de industrialización, y en el transcurso de estos cuatro años de gobierno cerró Alpargatas en Bella Vista y cerró Massalin Particulares en Goya. La industria textil de Monte Caseros se salvó gracias a la intervención del Gobierno nacional, con acompañamiento para el pago de salarios. En la campaña anterior Valdés promocionó el inicio de la construcción de un puerto cerealero y maderero en la localidad de Itá Ibaté, y cuatro años después está haciendo la promoción de la construcción de un puerto en Ituzaingó, y el de Itá Ibaté quedó olvidado. Se iniciaron las obras y quedaron paradas hace más de tres años.

P.: Tiene el desafío de enfrentar a un aparato oficialista consolidado y con hándicap a priori en las encuestas. ¿Cuáles son los ejes centrales de la propuesta del Frente Corrientes de Todos para atraer el votante?

F.R.: Lo que estamos proponiendo como un pacto electoral, como un contrato electoral con la gente de Corrientes, es que no existe forma de inclusión social, de desarrollo ni de crecimiento colectivo si el empleo no toma una característica distinta, y si no se toma primero al Estado como actor ético de eliminar el empleo en negro como forma de contratación. Hoy en el sistema de salud pública a la gran cantidad de las enfermeras las llaman becarias, que en realidad es una forma de contratación en negro por parte del Estado. Primero el Estado provincial y el municipal tienen que asumir una actitud ética del blanqueo y del pago como corresponde a sus propios trabajadores. Y concertar con los sectores privados, donde el Gobierno salga inclusive acompañándolos impositivamente, para revertir la situación del empleo. Revirtiendo esa situación del empleo nosotros entendemos que las mujeres a los 60, los hombres a los 65, van a poder jubilarse, van a abandonar el mercado laboral. Hoy se mantienen en continuidad hasta los 60, 70, 80 años porque no tienen otra salida más que seguir trabajando, por la falta de aportes. Se va a liberar la otra punta de la cadena del empleo, que es que los jóvenes empiecen a conseguir trabajo, y que la capacitación de los jóvenes no sea un certificado de frustración, porque no sirve para nada si en el mercado laboral no hay forma de ingreso. Lo primero es la estructura del empleo, para nosotros esa es la estructura que garantiza la inclusión. Si podemos aumentar la creación de empleo privado va a subir el salario promedio; hoy el que fija el salario promedio en Corrientes es el mayor empleador, que es el propio Estado. Generando actividad económica y auxiliando a que se revitalice, el salario promedio se puede elevar, la actividad económica puede crecer por aumento del consumo. Y ésto es lo que estamos diciendo a la gente de Corrientes: queremos un contrato electoral no de un cuarto de siglo, sino de cuatro años; que nos den la oportunidad de poder demostrar que este tipo de cosas, en un modelo distinto de administración, se pueden hacer. Solamente cuatro años, para rendir examen en cuatro años y demostrar que sí se puede revertir la situación de estancamiento que tiene Corrientes desde hace muchísimo tiempo.

P.: ¿Qué rol juega el Gobierno de Alberto Fernández en esta elección?

F.R.: Tenemos las mismas visiones, el Gobierno tiene la misma visión. El Gobierno lo demostró en hechos concretos, al salir a auxiliar en el pago de salarios del sector privado, a la empresas cuando estaban dificultades por la caída de la actividad económica, al auxiliar a la Provincia para que refuerce su sistema de salud pública. Se trata sí de combinar los esfuerzos del Gobierno nacional en beneficio del pueblo de Corrientes, porque hace cuatro años en esta Provincia se hizo campaña hablando de alineamiento del Gobierno nacional, provincial y municipal, y el alineamiento fue con Mauricio Macri. Y en ese alineamiento nos fue muy mal: quebró la industria, aumentaron los niveles de pobreza y de indigencia, aumentó la migración de los más jóvenes. Entonces el término alineamiento para nosotros significa sometimiento a las políticas, y en realidad lo que entendemos es que para el Gobierno de Alberto Fernández nosotros podemos sumar esfuerzos en beneficio de la gente de Corrientes.

P.: ¿Cómo se armó el peronismo para esta contienda 2021, qué rol jugó Juan Zabaleta este año como delegado normalizador del PJ impulsado por Alberto Fernández, y qué fortaleza le encuentra al Frente de Todos para la puja por la gobernación y por las principales intendencias?

F.R.: Juanchi Zabaleta jugó un rol muy importante y trascendente en el hecho de articular el diálogo para conseguir el consenso. Y lograr la unidad, pero la unidad en pos de un objetivo; no la unidad en términos de nombres, sino de objetivos. Y con eso logramos conformar un frente que es plural. Sí está el peronismo metido en ese frente, pero también están las asociaciones de pequeños productores y campesinos, las organizaciones de los trabajadores, otros sectores políticos populares, las organizaciones sociales, que conjugan una sola mirada y constituyen una unidad que tiene una misma visión de provincia y de para qué sirve el Estado. La palabra de Néstor Kirchner, del Estado que confronta con los poderosos, que negocia desde la tensión con los poderosos, y tiende la mano solidaria al que lo necesita y tiene más problemas. De eso se trata la visión de conjunto y también la imagen ética que queremos cambiar del Estado, que hoy tiene en Corrientes un rol absolutamente distinto. La mano solidaria la tienen quienes concentran el capital y la renta, y los sectores más chicos, como los agricultores familiares o los campesinos, son solamente sujetos de la acción social y no de políticas productivas, de inclusión, de levantarlos para que participen de la economía formal. Esa es la visión de conjunto y creo que esa es la fortaleza más grande que tenemos.

P.: La de Corrientes es la primera elección provincial fuerte del año, a sólo dos semanas de las PASO nacionales del 12 de septiembre. ¿En los comicios correntinos del domingo se ponen en juego sólo asuntos provinciales, o la discusión es más amplia y con traducción nacional?

F.R.: No sé si tiene una traducción nacional por esto que hablaba de los alineamientos. Hace cuatro años se le dio una característica nacional, y se terminó imponiendo el alineamiento Nación, Provincia, Municipio. Y en ese correlato y esa imagen única entre Macri y Valdés nos fue mal a los correntinos. Entonces nosotros le queremos dar un significado profundamente provincial y pensando exclusivamente en nuestra gente. Ahora, que se juegan dos modelos de provincia distintos y que uno es perfectamente compatible con el modelo nacional, sí: se juegan dos modelos.

P.: ¿Y cree que una eventual derrota del Frente de Todos de Corrientes computará como una erosión para el oficialismo nacional antes de las PASO? ¿O el resultado se mide en otros términos, de corte provincial y con foco en 2025?

F.R.: La historia demuestra que tienen cortes distintos. Nosotros venimos peleando en elecciones apretadas contra el oficialismo cada cuatro años, y no hemos logrado quebrar en algunos casos esa pequeña diferencia para poder llegar al gobierno. Sin embargo, en las elecciones nacionales en la inmensa mayoría este modelo sí gana. Con lo cual, más allá de nuestra opinión, la gente de Corrientes tiene su propia opinión y modula su voto, diferenciando ambas cosas.

P.: ¿Cómo evalúa la gestión de Alberto Fernández y cuáles son sus asignaturas pendientes en el plano nacional?

F. R.: Sin duda el problema de la inflación y el problema de la actividad económica creo que son los dos puntos centrales, que tienen que ver con el empleo y que son asignaturas pendientes, pero con un yunque colgado de sí mismas para poder revitalizarse que se llama pandemia. Creo que en la medida en que se siga sosteniendo la política exitosa que ha desarrollado el Gobierno respecto del cuidado y la inversión en la salud, la de sostener el piso de la economía para que no se derrumbe más, y el gran plan de vacunación con un sentido profundamente federal, creo que esas asignaturas que hoy están pendientes van a empezar a dejar de estarlo porque vamos a salir a una situación absolutamente distinta con nuestra gente vacunada.

P.: ¿La buena sintonía que mostró Valdés con Fernández durante estos dos años conspira contra los intereses electorales del Frente de Todos en Corrientes?

F.R.: En términos electoralistas uno puede decir que sí; ahora, en términos de la vida de nuestra gente uno tiene que decir que no, y lo entendemos hasta desde un punto de vista humano y social. La buena sintonía, más bien fue una buena sintonía de Fernández con Valdés, auxiliándolo para que la salud pública no profundice el estado de situación que tiene, mandándole vacunas a los correntinos, sosteniendo adicionales de ingresos para las madres con asignación universal, beneficiando a casi 700 mil correntinos en términos de jubilaciones o pensiones adicionales para que no se les caiga el poder adquisitivo, para sostener los salarios del sector privado. Entonces en esta relación uno puede decir que hay una muy buena relación política, pero en realidad es mucho más profundo y con eso la gente no sufrió tanto estos dos años tan complicados que tuvimos.

P.: ¿Cree que la pandemia tendrá un impacto directo en el voto de los correntinos?

F.R.: Sí, en términos de con qué expectativas va a un proceso electoral el electorado correntino. Y también en cómo los sectores políticos que son de la oposición hacen llegar sus propuestas al electorado correntino en una situación complicada. El gobernador adelantó las elecciones sin necesidad alguna, incumpliendo normas electorales de la Constitución. Las adelantó porque, en este escenario de pandemia, la comunicación, trabajar un modelo de comunicación política, es mucho más difícil.