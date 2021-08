“Los testigos están siendo inducidos a decir algo que no fue”

Así lo expresó el intendente Martín Ascúa en conferencia de prensa junto al vice, Marcelo Cuevas y el candidato a intendente de Tapebicuá del Frente Corrientes de Todos, Carlos Brazeiro. Relató lo sucedido en esa localidad y pidió que se maneje con mucha seriedad y transparencia la investigación. Por su parte, Brazeiro, atribuyó el ataque, al malestar que generó en el oficialismo comunal, la presencia de Ascúa en el acto de cierre de campaña, y agregó “creo que Miguel (Arias) se llevó algo que no era para él”, en alusión a que el destinatario del disparo, pudo haber sido él mismo o Martín Ascúa.

Ayer en horas del mediodía, en la instalaciones del Club Progreso, el intendente Martín Ascúa, llevó adelante la conferencia de prensa, acompañado por el vice intendente Marcelo Cuevas, y el candidato a intendente de la localidad de Tapebicua por el Frente Corrientes de Todos, Carlos Brazeiro.

El objetivo del contacto que mantuvo con los medios de prensa locales, a los que sumó la presencia de la TV Pública, era dar a conocer su visión sobre lo ocurrido en la localidad de Tapebicuá la noche del jueves pasado, lugar donde el Diputado Provincial (FdeT), Miguel Arias, recibió un balazo en el abdomen.

Ascúa relató los pormenores del hecho, describiendo al acto proselitista que se llevó a cabo, como festivo, de alegría y siempre en un marco de respeto.

Consternado, reconoció que vivió una situación de shock y conmoción por lo ocurrido.

Ante la pregunta formulada por distintos colegas de prensa, aseveró que no sabe con precisión cuántos disparos se produjeron, y que hasta al momento desconoce el motivo del ataque.

Según la información médica que recogió, el jefe comunal sobre el impacto de la bala, aseguró que entró derecho al abdomen y definió el estado de salud de Arias como estable pero muy grave.

Sobre la investigación en curso, el intendente Libreño, exigió que se maneje con seriedad y transparencia, y dejó en claro su preocupación al señalar “los testigos están siendo inducidos a decir algo que no fue”.

Finalizó diciendo “solo queremos saber la verdad”.

Por su parte, el candidato a intendente por el Frente Corrientes de Todos, en Tapebicuá, Carlos Brazeiro, repudió el hecho ocurrido, y manifestó “no venimos acusar a nadie, solo pedimos que se investigue a fondo” y añadió “la política la podemos hacer de otra manera, no de esta”.

Ante la pregunta de un medio, sobre a qué atribuye el ataque sufrido, respondió “creo que desde el otro sector (político), la presencia de Ascúa en nuestro acto de cierre le generó malestar”.

En su alocución, indicó “creo que Miguel se llevó algo que no era para él, sino que podía haber sido para mí o para Martín”, subrayando inmediatamente “creo que viene por ahí”. No obstante tuvo que aclarar “cualquiera pudo haber sido la víctima, por la cercanía en la que estábamos, el uno del otro, a eso me refería”.

Brazeiro concluyó expresando que teme por su seguridad y la de su familia y pidió garantías a las autoridades para que el domingo transcurra en Tapebicua, un proceso electoral tranquilo.

