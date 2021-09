Choque de modelos

Por David Cufré –

Uno de los motivos de descontento que manifiesta un sector de votantes del Frente de Todos con la actuación del Gobierno es, según su visión, que le faltó decisión política para confrontar con el poder económico. La suba de precios, en especial de los alimentos, y las marchas y contramarchas en la frustrada nacionalización de Vicentin son las quejas más repetidas. Expresan desilusión y dicen que ahora votarán en blanco o no irán a votar. A mediados del año pasado otra causa de malestar era que no se avanzaba con el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que finalmente se aprobó y se cobró. También había fastidio porque el Estado no tomaba el control de la Hidrovía, en lo cual ya se dio un giro en esa dirección. Pero para esos votantes del oficialismo en 2019, estos hechos no alcanzan a compensar la frustración por todo lo demás.

Del otro lado, en Juntos por el Cambio, los reproches o los intentos de autocrítica que hacen algunos de sus referentes en materia económica pasan por considerar que el recorte del gasto público en el primer año de gobierno de Mauricio Macri fue demasiado gradual. Lo dijeron en los últimos días el candidato a diputado Martín Tetaz, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris. También argumentaron que como la causa principal del endeudamiento público es el déficit fiscal, lo que debería hacer el gobierno de Alberto Fernández es un duro ajuste para equilibrar las cuentas. Y como la inflación es culpa de la emisión, debería apretar al máximo el torniquete monetario.

En resumen, la idea que transmite la oposición es lo que ya dijo el propio Macri en aquel encuentro con Mario Vargas Llosa en la campaña de 2019, cuando le preguntó qué haría en un eventual segundo mandato: “Lo mismo pero más rápido”.

Ese mensaje le sumó millones de votos al Frente de Todos en aquella elección. Después de cuatro años de gestión de los CEO como Juan José Aranguren, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui o Pancho Cabrera; de los Messi de las finanzas, como Toto Caputo; de los consultores expertos de la city y la televisión, como Carlos Melconian o Dujovne; de los cracks de la academia, como Alfonso Prat Gay, Federico Sturzenegger o Lucas Llach, entre otros, muchos ciudadanos que habían comprado las promesas de Cambiemos respecto de que la Argentina estaría mejor de lo que estaba en 2015, que habría pobreza cero y lluvia de inversiones, que no se tocaría lo bueno y se mejoraría lo malo, decidieron abandonar los globos y retornar al peronismo.

“Vamos a empezar por los últimos”, era el discurso de Alberto Fernández para administrar las expectativas de recuperación de la economía y reparación de las heridas en el tejido social que había dejado una nueva experiencia neoliberal. Pero el plan trazado para dejar atrás el fracaso de Cambiemos se topó con un desafío mayúsculo e inesperado, como fue la llegada de la pandemia. El mundo se sumergió en una crisis inédita, la peor en más de cien años, y la Argentina, que ya venía castigada, sufrió otro golpe en el mentón.

Tanta crisis, por tanto tiempo, inevitablemente genera desaliento. La paciencia se acaba y ahí es cuando surgen los cuestionamientos de adherentes al Frente de Todos, en especial por izquierda, por no recibir las respuestas que esperaban. Por ejemplo, imponer condiciones a los formadores de precios o cobrarle más impuestos a sectores concentrados.

Lo curioso es que para avanzar con más fuerza o más rápido en esa línea el oficialismo necesita imponerse en las elecciones y aumentar su caudal político, su representación parlamentaria. Cada voto que pierda le hará la tarea más difícil.

Juntos por el Cambio, a su vez, resulta interpelado por la extrema derecha, los llamados libertarios, y por los medios de comunicación, que buscan desgastar al Gobierno como sea.

Es decir, tanto el oficialismo como la oposición se ven tironeados desde los extremos, y ambos están dedicando los últimos días de campaña a tratar de contenerlos. El desafío es tan parecido que unos y otros coincidieron esta semana en que los próximos comicios marcarán un choque de modelos.

El Presidente aprovechó la celebración del Día de la Industria para hacer comparaciones:

* “Entre 2016 y 2019 la Argentina fue el país que más se desindustrializó en el mundo, tomando los 50 PBI más grandes. Cerraron 25 mil pymes. Se destruyeron 161 mil empleos fabriles, con 21 de 22 sectores que expulsaron operarios. Sobre 48 meses de gobierno de Macri, en 46 hubo pérdida de puestos de trabajo industrial. El salario real en las fábricas se contrajo 14,8 por ciento”.

* “Desde 2019, 20 de 24 sectores manufactureros tienen más empleo que a fines de 2019. Son 25 mil puestos más que cuando Macri dejó el poder. Van 12 meses seguidos con aumento de la ocupación. La inversión productiva creció 14,3 por ciento en relación al promedio de aquel año. Hubo más de 900 anuncios de inversión por 35 mil millones de dólares. La actividad fabril alcanzó el mayor nivel desde mayo de 2018”.

Un cambio tan rotundo fue posible, explican en el gabinete económico, por tres motivos fundamentales: se empezaron a controlar las importaciones, bajó la tasa de interés y terminaron los tarifazos de servicios públicos. El otro aspecto fundamental son los controles cambiarios y sobre los movimientos de capitales especulativos, que dieron estabilidad al dólar, más allá de las presiones permanentes en una economía que soporta la flaqueza estructural de ser bimonetaria.

Macri, por su parte, dijo que las empresas solo pueden ganar plata si evaden impuestos. Volvió sobre la necesidad de bajar el gasto público y acusó al Gobierno de espantar al capital privado.

El choque de modelos, más allá de las necesidades políticas de cada fuerza, será la clave de la elección.