Arias: “Es ridículo y descabellado pensar que el disparo provino del público”

De la Redacción de Contrapoder –

El diputado libreño Miguel Arias, víctima de un atentado político perpetrado el jueves 26 de agosto en Tapebicuá, habló con Radio Sudamericana, y aseguró que si bien “no hay ninguna posibilidad de ninguna disputa política porque siempre fui de perfil muy bajo” no existe ninguna chance de especular con la teoría del fuego amigo. “No tengo elementos para saber qué fue lo que ocurrió, pero es ridículo y descabellado pensar que el disparo provino del público”, aseguró el legislador.

Las principales frases de Arias en Sudamericana:

“Hace días veníamos trabajando con todo el equipo. En ese momento acudimos al lugar del acto. Subimos al escenario, fui el primero en dirigirme a los concurrentes”.

“El momento del disparo fue en el discurso de la candidata a viceintendente, fue una alocución extensa. Nosotros estábamos sentados y en ese momento percibo en mi cuerpo una sensación extraña, como si fuera una explosión interna en mi abdomen”.

“Me toqué en el abdomen porque algo sentí, no fue dolor, pero mientras me toco el candidato a intendente, que estaba sentado a mi derecha, me mira y ve que tengo un agujero en la camisa y ahí comenzó el griterío ‘bala, bala…’ y pedían una ambulancia”.

“Esto que ocurrió podía haber sido para mí o al voleo, no lo sabemos. Pero no quiero un ‘culpable exprés’, sino que se haga justicia. Si no se esclarece, pasa a ser un hecho gravísimo a nivel político”

“El primer error es que se centre la investigación en esa primera hipótesis absolutamente descabellada y se dejen de prestar atención a otras posibles hipótesis que se dieron con el transcurso de los días. Creo que se perdió tiempo valioso”.

“Tanto entre las personas que estaban en el público como entre los que estábamos en el escenario era todo muy armónico. Yo soy el primer interesado en saber quién fue y si tuviera la mínima sospecha que uno de los míos fue el que apretó el gatillo, yo mismo lo estaría denunciando, no tengan la menor duda”.

“No puedo dejar que esa versión cobre fuerza, es ridícula desde todo punto de vista. Todos los que estábamos en el escenario y los que estaban en el público, estábamos mancomunados en un objetivo común”.

“Estábamos en un acto político, el oficialismo es gobierno hace muchos años, y estábamos disputando el cambio de gobierno. El contexto fue absolutamente político”.