40,5% a 30,2%: Dura derrota del Frente de Todos a nivel nacional

De la Redacción de Contrapoder –

El gobierno del presidente Alberto Fernández recibió ayer una dura derrota, por algo más de 10 puntos, en su primera incursión en las urnas tras haber llegado al poder. Si bien las PASO (Primarias Abierta Simultáneas y Obligatorias) son una interna entre de candidatos de todos los sectores políticos, es un buen termómetro pues representa la única encuesta real, acerca de lo que opina el pueblo.

Este domingo volvió a quedar demostrado que las encuestas tradicionales fallan en sus pronósticos. Tal vez porque abundan las telefónicas, que por impersonales no son tomadas en serio, o tal vez los reiterados resultados fallidos estén marcando un cambio de época. La única encuesta que no falla es la que se realiza en las urnas.

Y las urnas hablaron. Y el presidente pareció entender que deberá generar cambios en sus políticas dirigidas a las clases baja media. Tal vez esto signifique la necesidad de una renovación de algunos ministros y secretarios del Gabinete. Los cambios que se requieren parecieran necesitar de nuevos actores dispuestos a llevarlos adelante y, sobre todo, a poner la cara, más seguido y con más énfasis, por el gobierno al que pertenecen.

El Presidente tiene 60 días hasta llegar a las elecciones del 14 de noviembre para realizar las modificaciones y tomar las medidas necesarias para revertir la tendencia de ayer, que no tiene por qué ser la definitiva.

“Evidentemente hay errores que cometimos”. Con esa frase, el presidente Alberto Fernández sentó posición tras conocer los resultados oficiales de las Primarias, Abiertas y Obligatorias. El mandatario, a su vez, se mostró optimista de cara a las generales: “En noviembre vamos a dar vuelta esta historia”.

“Hemos hecho un enorme esfuerzo en este tiempo y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente nos acompañe como esperábamos que nos acompañen”, subrayó anoche el presidente tras conocerse la derrota, y agregó: “Todos escuchamos el veredicto, con respeto y con mucha atención, evidentemente hay errores que cometimos. De los errores aprendemos, además hay una demanda que no habremos satisfecho que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestar atención y resolver el problema que la gente nos plantea”.

Muchos analistas creyeron entender en las palabras del presidente que en los dos meses que quedan hasta las PASO, Alberto Fernández se ocupará de corregir el discursoy dirigir las políticas del Estado hacia cuestiones más terrenales que la deuda y la pandemia, es decir, poner más dinero en los bolsillos más magros.

Las principales frases del presidente Fernández:

“Hemos hecho un enorme esfuerzo en este tiempo y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente nos acompañe como esperábamos que nos acompañen”, subrayó el jefe de Estado. Lo escoltaban la vicepresidenta Cristina Kirchner, y los candidatos Daniel Gollan, Victoria Tolosa Paz, Leandro Santoro y Gisela Marziotta.

En este sentido, Fernández añadió: “Todos escuchamos el veredicto, con respeto y con mucha atención, evidentemente hay errores que cometimos. De los errores aprendemos, además hay una demanda que no habremos satisfecho que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestar atención y resolver el problema que la gente nos plantea”.

Al reconocer la derrota frente de Juntos por el Cambio, el Presidente señaló que “no hay nada más importante que escuchar al pueblo” y consideró que es un dato “muy en serio” que desde el Frente de Todos “acatan”.

Redoblar esfuerzos

“Todos los que estamos aquí solo queremos la felicidad de nuestro pueblo”, expresó Fernández, al tiempo que advirtió que lo realizado “ha sido insuficiente” y que por eso no recibieron el acompañamiento deseado.

Además, el presidente dejó un mensaje para electorado que no lo acompañó: “A partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre cuando llegue la elección general los argentinos y argentinas nos acompañen porque seguimos convencidos que estamos frente a dos modelos de país, uno que incluye a todos y un modelo que a millones deja a un costado”.

Pedido a la militancia

“Vamos a trabajar mañana denodadamente para escuchar esa demanda, para satisfacer las necesidades que no hemos satisfecho. Hay demanda insatisfechas que debemos terminar de satisfacer y reclamos por errores cometidos que no pueden volver a repetirse”, admitió en otra parte de su discurso.

En la misma línea, compartió un pedido hacia la militancia: “Mañana mismo vayan a hablar con sus vecinos, no perdamos un día. La campaña acaba de empezar y en noviembre tenemos que ganarla porque tenemos un compromiso con el país, porque el país necesita no volver atrás”.

Y agregó: “El objetivo de cada compañero militante es salir a las calles, volver a recorrer los barrios y explicarles a los argentinas y argentinos que hay después de tanto dolor hay un país por construir y ese país lo vamos a construir entre todos y todas. “Pongámonos un solo objetivo de acá a noviembre. Mi objetivo es cumplir esta palabra que estoy empeñando, que vamos a corregir lo que se haya hecho mal y vamos a hacer lo que no se haya hecho”, exclamó.



A pesar de los malos resultados, el Presidente llamó a poner el foco en las elecciones generales: “En noviembre vamos a dar vuelta esta historia”.Y concluyó con un pedido a la población: “Tengo por delante dos años de Gobierno, no voy a bajar los brazos. Necesito la ayuda y colaboración de cada argentino y argentino. Nada quiero más que dejar un país en pie, sin pobres y gente con trabajo”.

