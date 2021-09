Bullrich “puso a asesorar y ayudar” a Macri y dijo que no se siente menospreciado

De la Redacción de Contrapoder –

La titular del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que el ex presidente Mauricio Macri “sabe que su lugar es colaborar, asesorar, ayudar” y que no se siente “menospreciado” si no se le concede la palabra, como ocurrió en los festejos de Juntos por el Cambio tras las PASO celebradas este domingo. En diálogo con radio Universidad de Santa Fe, Bullrich afirmó que “Mauricio sabe el lugar que tiene cada uno en el momento que tiene que tenerlo ¿no? Sabe que su lugar es colaborar, asesorar, ayudar y así lo siente; y no creo que se sienta menospreciado porque no le toque hablar, él siempre trabaja en equipo”.

La ex ministra de Seguridad felicitó a los precandidatos a senadores Carolina Losada y Dionisio Scarpín y al postulante a diputado Mario Barletta, vencedores de la primaria de Juntos por el Cambio, y prometió involucrarse en la campaña para las generales de noviembre. “Los vamos a ayudar en todo para lograr también un objetivo que tenemos, muy importante, que es sacarle la llave del Senado a Cristina Fernández de Kirchner y lograr cambiar un Senado que hace 38 años está gobernado por el mismo partido. Eso es estratégico”, amplió.

Consultada por la clara derrota del espacio que lideró el vicepresidente del PRO nacional, el diputado Federico Angelini, pese a contar con su apoyo, el de Macri y el del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich dijo que “tuvo muchos problemas, muchos golpes recibió”. “En política se gana y se pierde, creo que Carolina (Losada) representó algo importante; también tenemos gente del PRO en esa lista. (Maximiliano) Pullaro fue ministro de Seguridad y tenía una base electoral importante, ahí está Gabriel Chumpitaz, que quedó bien posicionado en la lista de diputados”, evaluó. Y agregó que “Federico y todo el PRO, Luciano (Laspina), Gisela (Scaglia), hicieron mucho, fueron apuntados, y es así. En política se gana y se pierde”, al tiempo que sostuvo que “Federico es un gran militante y se va a levantar”.