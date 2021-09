Previaje para jubilados: Cómo funcionará

De la Redacción de Contrapoder –

El Gobierno nacional lanzó este viernes el programa Previaje para jubilados y beneficiarios del PAMI, por medio del cual las personas afiliadas a la obra social tienen un 70 por ciento de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje en sus compras anticipadas de vacaciones.

El anuncio se dio en el marco de los festejos por el día del Jubilado, que se conmemoró el 20 de septiembre, y supone que los beneficiarios del PAMI que compren anticipadamente sus viajes por Argentina desde noviembre de 2021 y durante todo 2022 reciben la devolución del 70 por ciento de los gastos en crédito para usar en toda la cadena turística.

Los comprobantes deben cargarse en el sitio previaje.gob.ar y la aplicación del beneficio es automática y retroactiva a noviembre. Una vez que un afiliado o afiliada de PAMI se registra en Previaje, el sistema computa la bonificación correspondiente.

Este lanzamiento contiene las mismas características que el programa inicial y se ubica un 20 por encima del plan que puso en marcha el gobierno para el público en general, el cual reintegra el 50 por ciento del valor de un viaje en crédito, para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina, desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022.

Según datos oficiales, ya se registran más de 50 millones de vacunas aplicadas y más de 54 millones distribuidas, mientras que completaron su esquema el 84,6 por ciento de los mayores de 70 años y el 85,7 por ciento de las personas con 60 años o más

Ante cientos de jubilados, el programa fue presentado en el Polideportivo Pilar, por la directora Ejecutiva del Pami, Luana Volnovich, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en un acto del que también participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de manera remota el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y el intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo.

“La segunda edición de Previaje es un éxito tremendo: en solo una semana hemos vendido el 80 por ciento del total de lo que vendimos el año pasado. Eso tiene que ver con esta nueva etapa que se viene: una etapa de reencuentros, de volver a viajar”, aseguró Lammens

Por su parte, Volnovich señaló: “Acordémonos de hace un año, el 20 de septiembre, en el Día del Jubilado dónde estábamos. Estábamos en cerrados por la pandemia. Y ahora estamos acá, todos reunidos y con la convicción de que estamos dando vuelta una página y este anuncio de Previaje lo representa porque es lo que se viene”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también estuvo presente y destacó que “el 90 por ciento de los adultos mayores en la provincia de Buenos Aires están todos vacunados, cuidados, con la segunda dosis”, y remarcó: “Es la vacuna lo que le está poniendo termino a la pandemia. Es la vacuna”.

“Y hoy, como el virus no se fue por arte de magia, y hubo que encontrar la vacuna, hace falta un Estado presente para la reactivación, la reconstrucción, el trabajo, el viaje, el turismo, el entretenimiento no va a volver solo, sino que va a volver con un esfuerzo del Estado nacional porque no va a volver por arte de magia”, sentenció.

En 2020, Previaje motorizó una inyección de 1.500 millones de pesos para reactivar la industria turística y más de 600.000 viajeros y viajeras se movilizaron por el país a través de este beneficio.

¿Cómo funciona?

1) El registro se realiza a través de la página www.previaje.gob.ar.

2) Confirmá que tu prestador está inscripto en el Programa y hacé tus compras.

3) Cargá los datos de origen, destino, fecha de salida y regreso, entre otros.

4) Se aceptan facturas y/o recibos B y C así como también boletos de transporte.

5) Una vez validados los comprobantes recibirás el crédito en una tarjeta precargada o a través de BNA+.

6) Podrás utilizar tu crédito desde tu viaje y hasta el 31/12/2022 en toda la cadena turística.