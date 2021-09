Aníbal a los clubes: “Si no aplican el derecho de admisión deberá hacerlo el Estado”

De la Redacción de Contrapoder –

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, consideró este miércoles que “si los clubes no pueden aplicar el derecho de admisión tendrá que hacerlo el Estado con mucha vehemencia”, al referirse al grave episodio de violencia desatado este martes en los alrededores de la sede de Independiente, en Avellaneda, donde dos facciones de la barra del club se enfrentaron a disparos y piedras.

“Lo que sucedió no tiene nada que ver con el fútbol, acá la disputa es por un negocio. Lo que entendí desde un primer momento es que hay que proponerse trabajar fuertemente con el derecho de admisión y los que no tienen que entrar, no deben entrar”, sostuvo el funcionario en diálogo con Radio 10.

Al ser consultado sobre una posible solución al conflicto entre las hinchadas de fútbol, el titular de la cartera de Seguridad aclaró que “cuando fui ministro de Justicia hicimos una modificación a la legislación que decía que los clubes podían ejercer el derecho de admisión y lo extendimos al propio ministerio, ahora hay que seguir buscando esa alternativa”. “Los clubes no lo pueden llevar a la práctica y es entendible, en particular en los clubes más chicos, porque el titular seguro es un hombre del barrio que después se cruza a los violentos en el supermercado”, ejemplificó.

“Si los clubes no pueden aplicar el derecho de admisión, tendrá que ser el Estado con mucha vehemencia. Ante gente que hace conflictos y trae dolores de cabeza lo que habría que hacer es tomar la decisión desde el ministerio y darle salida”, concluyó Aníbal Fernández.