Feletti: “Bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario es fundamental”

De la Redacción de Contrapoder –

El designado secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipó que en su gestión buscará “hablar racionalmente de costos, de márgenes de ganancias” de las empresas, y afirmó que el “desafío más grande” será “lograr que el pueblo pueda ir a una góndola, elegir el producto que le gusta y consumirlo”. En una entrevista brindada durante la noche del domingo a la señal C5N, Feletti, quien asumirá en reemplazo de Paula Español, adelantó además que una de las primeras medidas que tomará será convocar a las empresas para consensuar precios máximos. En ese marco, advirtió que si esos acuerdos no se cumplen, hará aplicar “las leyes que hacen a la defensa del consumidor, del abastecimiento y demás”.

El designado secretario de Comercio Interior explicó que “la agenda inicial va a ser la convocatoria a dialogar, a consensuar para achatar esta curva, sobre todo de precios de los alimentos, y consensuar precios y respetarlos”. El exviceministro de Economía dijo que “bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario es fundamental para que haya resto para comprar indumentaria, electrodomésticos, para comer afuera, porque sino, no hay mercado interno”.

Agregó que una empresa mediana o pequeña “por ahí no puede trasladar un mayor precio al mercado”, pero “una compañía grande y con posición dominante, sí”, por lo que consideró que “es eso lo que hay que identificar y lo ideal es que eso cese”. “Hoy estamos en la etapa de iniciar la fase de expansión (del consumo). El empleo es una punta y la otra es que esa generación de mayores ingresos no sea absorbida por… Cristina (Fernández de Kirchner) lo definió como 4 o 5 vivos, yo no quiero caracterizarlos más allá de eso”, sostuvo Feletti. Para eso, continuó, “tiene que garantizarse (al consumidor) el acceso a los bienes básicos”, como energía y alimentos, para lo cual es necesario “ampliar la producción y que haya precios razonables”.

Por otra parte, Feletti sostuvo que actualmente “hay una cúpula empresarial que está planteando como agenda la flexibilización laboral, es decir, baja de derechos y de impuestos”, algo que calificó como “impropio en este contexto, porque hoy tenemos mano de obra y la posibilidad de expandir”. “Ahí hay un juego con un proyecto político asociado, pero también de mucha concentración de mercados, que no sólo va a perjudicar a los trabajadores, sino también a las empresas más chicas”, argumentó Feletti.

Finalmente, resaltó luego que a algunas compañías “no les fue tan mal” durante la gestión del expresidente Mauricio Macri porque, a su entender, “lo que perdían de la rentabilidad productiva, lo ganaban con la financiera”. “Sí, efectivamente, se perdieron 23.000 empresas, pero también hubo cúpulas que, quizás trabajando y produciendo menos, ganaban lo mismo o más”, evaluó el nuevo secretario de Comercio Interior.