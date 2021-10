El objetivo de Feletti: “Bajar la canasta básica”

De la Redacción de Contrapoder –

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró que el objetivo de la política de precios durante su gestión y en particular del nuevo acuerdo con los empresarios es “bajar el precio de la canasta básica en relación al salario promedio” y “asegurar la expansión del consumo vía salarios en el último trimestre del año”.

Feletti anunció un acuerdo con las principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados para mantener los precios estables de 1247 productos de consumo masivo, incluidos los artículos del programa Precios Cuidados, hasta el 7 de enero de 2022.

“Dijimos con el empresariado de parar la pelota y tratar de no seguir en un escenario en el cual se ha deteriorando el salario a costa del consumo alimenticio”, dijo el flamante Secretario. “No les estamos diciendo que pierdan plata, no nos metemos en los planes de negocio. Estamos diciendo que ganen por cantidad y no por precios”, agregó.