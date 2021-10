Feletti respondió a las amenazas de desabastecimiento

De la Redacción de Contrapoder –

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, le respondió a Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), quien dijo que “va a haber desabastecimiento” por el listado de productos con precios congelados lanzado por el Gobierno.

“Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”, dijo el dirigente empresario a una radio santafesina.

A través de su cuenta de Twitter, Feletti rechazó los dichos de Grinman y expresó: “Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento”.

“Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos”, escribió el secretario de Comercio.

“No estamos atacando al sector empresario”

“No estamos forzando una situación, no estamos atacando al sector empresario. Le estamos diciendo vendan más, produciendo más “, señaló más temprano Feletti en declaraciones a un canal de noticias. Sostuvo que los controles de precios “siempre sirvieron para expandir el consumo, por lo menos por un tiempo”.

Según el funcionario, “se define esta intervención de estabilizar precios por noventa días porque la canasta básica está mordiendo más porciones del salario”.

“Entonces, hay que levantar el peso del salario respecto a la canasta básica. Los empresarios tienen capacidad instalada, recompusieron márgenes todo este año, mucho, y la canasta básica sigue aumentando. Paremos un poco, aceptemos este apoyo, no es al Gobierno, es la pueblo”, expresó.

Cómo se controlará el cumplimiento del congelamiento de precios

Feletti destacó que con el congelamiento del precio de 1.432 productos -que estará vigente hasta el 7 de enero- “la apuesta fundamental es conocer donde no se está cumpliendo y exigir que se cumpla”.

“Que baje el precio, que la persona se pueda llevar el producto con el precio más bajo o si hay un problema de abastecimiento que vayan al centro logístico y que aparezca el producto en la góndola. Es la presión directa”, afirmó.

Según el funcionario: “Queremos impedir que se deje el producto en la caja o en la góndola porque no se puede comprar”. A la vez, cuestionó la “lógica empresarial”, que según dijo es “no quiero etiquetado frontal, no quiero acuerdos de precios, no quiero ley de góndola”.

La puja distributiva

“Hay puja distributiva en la Argentina porque seguimos teniendo sindicatos y movimientos populares fuertes y que presionan”, resaltó Feletti. Y dijo que llegó el momento de “parar la pelota y ordenar la discusión de precios y alimentos”.

“No creo que esto se pueda mantener, lo que sí creo es que hay que ordenar y hay que ver. No estamos pidiendo a 60 empresas un esfuerzo sobre 1400 de productos para pasarla mejor”. No les estamos diciendo ‘pierdan plata, les rompemos su plan de negocio, los vamos a estatizar”, subrayó.

Fuente Página/12