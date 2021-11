ARA San Juan: Los fallidos argumentos de Mauricio Macri ante el juez

Por Luciana Bertoia –

Mauricio Macri no dio explicaciones sobre el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno ni reveló secretos de Estado en el escrito que presentó ante el juez Martín Bava, que tiene acreditado que los espías siguieron a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

En la presentación de catorce páginas que hizo ante Bava, Macri señaló entre otras cosas que:

Bava lo “introdujo por la ventana en este proceso luego de la derrota del oficialismo del pasado 12 de septiembre de 2021”. Para sostener esto, usa una declaración de 24 expresidentes de la derecha iberoamericana que él mismo motorizó. En realidad, no es cierto que Bava lo introdujo por la ventana. Macri estaba denunciado desde el 23 de septiembre del año pasado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Al día siguiente de que Caamaño presentó la denuncia, el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, la impulsó, por lo que Macri siempre estuvo en el radar de la Justicia.

Se enfrenta a una “persecución política” en pleno proceso electoral. Macri sostiene que la citación a indagatoria fue intempestiva. Sin embargo, su citación se produjo al día siguiente de que Bava termina con la ronda de indagatorias.

El 30 de septiembre indagó al exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste, a quien citó después de que el exjefe de la AFI Gustavo Arribas lo apuntara en su indagatoria. Bava llamó a Macri a declarar como sospechoso después de tomar once indagatorias y de dictar nueve procesamientos.

*”El relato del juez es fantasioso”, sostiene el expresidente. En realidad, la causa se sostiene con la documentación que fue hallada en discos rígidos en la AFI y que fue aportada por Caamaño. Los partes de inteligencia dan cuenta de que los seguimientos a los familiares existieron. Macri no lo dice concretamente pero, por las medidas de prueba que solicita, quiere explicar la actividad de la AFI en el marco de la cooperación con la Casa Militar, que se encarga de la seguridad del presidente. Pero esa “cooperación” no podría explicar ni por qué hay información de los familiares ni por qué se los siguió también cuando estaban en actividades que nada tenían que ver con Macri, como una presentación ante el Concejo Deliberante de General Pueyrredón.

*Macri acusa a Bava de ser funcional al gobierno nacional y de actuar en coordinación. Esa acusación indica que el juez le pidió al Ejecutivo que relevara a Macri del secreto para poder declarar en la causa. Bava hizo lo que le pidieron la defensa y la fiscalía en la audiencia del pasado 28 de octubre.

*El expresidente dice que nunca ordenó ni posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia prohibidas. Sin embargo, no es sólo esta causa la que da cuenta del accionar ilegal de la AFI durante la era Cambiemos. Solo en Dolores tramitan tres causas: la que orbita alrededor de Marcelo D’Alessio y que está por ser elevada a juicio, la de las bases del llamado Proyecto AMBA para hacer espionaje político en provincia de Buenos Aires durante el año electoral de 2017, y la del ARA San Juan. En Comodoro Py, están los dos expedientes que tramitaron en Lomas de Zamora: la de la vigilancia sobre Cristina Fernández de Kirchner en su departamento y en el Instituto Patria, y la que involucra las andanzas de los Súper Mario Bros y el espionaje a los presos kirchneristas.

*Hay otras denuncias por el accionar de la AFI en el marco de las cumbres de la OMC y del G-20, entre otras presentaciones que tramitan en los tribunales de Retiro.

*Macri sostiene que no usó información de inteligencia respecto de los familiares del ARA San Juan. Sin embargo, Bava cree que el accionar de la AFI estuvo orientado a anticiparle a Macri cuáles serían los movimientos del colectivo de parientes en un tema que suscitaba tanto interés nacional como internacional. El juez marca que no hay informes de la AFI del primer día en que Macri se reunió con los familiares, que fue el 20 de noviembre de 2017. Sin embargo, el magistrado no descarta que esa tensa reunión haya sido el detonante del espionaje posterior.

*El líder del PRO también dice que nunca destinó recursos para el espionaje. En realidad, desde que Macri asumió, la actividad de la AFI y especialmente sus fondos quedaron regidos por el secreto en consonancia con el decreto 656 de 2016. Según lo informado por la actual gestión de la AFI, durante la era Cambiemos los fondos secretos superaban un 90 por ciento del presupuesto del organismo, por lo que es muy difícil rastrear cómo se usaron los fondos. Uno de los agentes de la base Mar del Plata –desde donde se hicieron las tareas ilegales– viajaba a buscar fondos para usar en esa delegación.

*El juez ahora deberá evaluar si lo que dice Macri alcanza para procesarlo o si avanza con alguna de las medidas de prueba que pidió. Al momento de dictar el procesamiento contra los otros nueve imputados, Bava dejó en claro que el espionaje a los familiares del ARA San Juan demuestra que el Estado que debió darles respuestas a las víctimas volvió a victimizarlas.