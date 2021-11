Tolosa Paz: “Cuando termine el conteo, la diferencia va a ser de menos de un punto”

De la redacción de Contrapoder –

La diputada electa por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, analizó los resultados de las elecciones legislativas de este domingo y aseguró que “se cumplieron los objetivos” del Frente de Todos. Tolosa Paz, que encabezó la boleta del oficialismo, Tolosa Paz agregó que “cuando termine el conteo, la diferencia va a ser de menos de un punto” con el bloque de Juntos por el Cambio.

“Logramos mejorar los niveles de adhesión al Frente de Todos; que Cambiemos no creciera por encima de los 40 puntos y no se desplegara en la composición de las bancas en la Cámara de Diputados y recuperar el Senado en la Provincia”. Y agregó que en el recuento de votos, la diferencia se va achicar aún más. Tolosa Paz obtuvo un 38,5 por ciento de los votos, ubicándose por debajo de su contrincante por menos de dos puntos. “Esta mañana me levanté, llamé a Diego Santilli para felicitarlo y hablamos de la agenda para mejorar la vida de los habitantes de la Provincia”, reveló, y agregó: “Terminó la etapa electoral y empieza otra que conlleva mucha responsabilidad”.

Consultada sobre el desempeño electoral de la oposición destacó que, si bien Juntos por el Cambio obtuvo un mayor porcentaje a nivel nacional, la brecha en la Provincia se achicó considerablemente.: “Sus objetivos no se cumplieron”. Y enumeró: “Querían presidir la Cámara de Diputados de la Nación, pretendían una diferencia de 8 o 9 puntos y querían seguir teniendo la Provincia como un lugar de mucha presión para el gobernador (Axel Kicillof)”.

En ese sentido, advirtió: “No tengo dudas que si hubiéramos tenido más tiempo entre una elección y otra, el descuento hubiera sido mayor o incluso, la podríamos haber dado vuelta”.

“Vamos a tener que acentuar el cambio de tendencia, tenemos que transformarle la vida a los millones de argentinos que todavía no ven en nosotros una fuerza política que pueda incidir en su vida cotidiana y esa es la tarea del Presidente de la Nación de cara al 2023”, añadió.

Por último, apuntó: “Aunque (María Eugenia) Vidal, Santilli o (Horacio Rodríguez) Larreta no lo reconozcan, todos los indicadores señalan que la Argentina está creciendo”. Sobre este punto, admitió que “la inflación es un problema que golpea a los trabajadores formales e informales, tenemos un problema con la caída del salario y del PBI y con el acceso a la canasta básica de alimentos, eso está en la agenda de nuestro gobierno”.

Pese a las críticas y a los pronósticos desalentadores de la oposición, Tolosa Paz aseguró que “el Frente está nuevamente ordenado y planificado” y negó la posibilidad de que cualquier interna se exprese en decisiones en el Gabinete.

“Esta elección marcó el inicio de una segunda etapa del gobierno de (Alberto) Fernández y Kicillof que tiene que ser constante y sonante para llegar al 2023 donde la gran mayoría de los hogares no duden de qué hicimos durante y después de la pandemia”, concluyó.