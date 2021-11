Tincho no le ganó a Yeyé, les ganó a Peteco y a Valdés

Por Gabriel Link –

De todo lo que leí en estos días previos a la elección lo más fuerte fue lo siguiente: “No dejes que te engañen con mentiras sobre que el peronismo es ignorancia , porque a esa escuela en la que vas a votar el domingo la construyó un gobierno peronista”.

Y es verdad que históricamente se vincula al peronismo con la ignorancia y con la degradación de la cultura; “Alpargatas sí, libros no” es una frase que se le atribuye al peronismo naciente, por allá por 1945. Sin embargo el peronismo construyó un paradigma en torno a la educación. El primer gobierno de Perón construyó 1000 escuelas y la fundación Eva Perón otras 1000, que suman 3.000 con las que construyeron las provincias durante ese período, y más tarde, entre 2008 y 2015 Cristina construyó otras 2.000 escuelas en toda la república e inauguró 19 universidades.

Pero la derecha insiste en vincular al peronismo con la incultura.

Si tuviera que adaptar a la política local esa frase que me impactó tanto en los días previos a la elección, diría: “No dejes que te engañen con mentiras sobre que el gobierno de Tincho abandonó la ciudad, porque a cada lugar que vas terminás chocando con una obra hecha por esta gestión, y todas están pensadas para ser aprovechadas por la totalidad de la población”.

Hablamos durante todo el año sobre el cambio de paradigma que propuso Tincho; y también de su gobierno, que fue el segundo que yo conocí, en el que se hizo mucho más de lo que se había prometido en campaña . El primero había sido el gobierno de Néstor y Cristina, obviamente.

Creo que el pueblo interpretó el cambio de paradigma, y votó en consecuencia. No se dejó engañar. La oposición eligió un camino muy peligroso en esta campaña, en lugar de optar por un discurso de propuestas para la ciudad que ellos consideran ideal, optaron por la crítica destructiva, fácil y boba, “está todo mal hecho, todo roto y todo oscuro”; y el votante que escuchaba eso de los candidatos radicales y sus comunicadores, salía a la calle y se encontraba con una costanera hermosa, con baños nuevos y parrillas; con un centro odontológico modelo, con un parque acuático en construcción, con las plazas lindas, con varias salidas nuevas hacia los barrios, con la Di Tomaso terminada, con la bicisenda a punto de terminarse y con la ciudad iluminada como nunca.

¿Y qué sentido tiene que un político te diga que es de noche si vos vas, abrís la ventana, y ahí está el sol?

Y como era de esperarse a último momento metieron a la policía y a la justicia para perseguir a todo lo que se llamara Ascúa o tuviera relación con un Ascúa.

Y el pueblo está podrido de los patrones ricos que se llevan todo y a todos por delante. El radicalismo correntino atrasa 100 años, está espejado en el conservadurismo del Pacto Autonomista Liberal; siguen ganando elecciones solamente porque no aparece desde la oposición una oferta competitiva que logre convencer, este año tuvimos al mejor candidato que podíamos tener, pero el peronismo correntino sigue verde, roto, y lleno de parásitos, y entonces la oferta no convence. Pero ayer quedó demostrado que dónde aparece un distinto el pueblo piensa, evalúa y lo acepta.

La noticia de anoche no fue que Tincho venció a Yeyé Schiro, la noticia fue que Tincho venció a Peteco; y también al gobernador Gustavo Valdés, que hace solo tres meses había logrado en Libres un triunfo arrasador.

Ayer el intendente Ascúa se quedó con un tercio del electorado del gobernador Valdés, y hasta logró más votos que Peteco, a quien volvió a derrotar por tercera vez consecutiva. Tres veces se enfrentaron en las urnas y las tres veces Tincho lo derrotó.

Esta fue la más categórica, porque la campaña radical estaba basada en su cara.

Peteco ya no es el muñequito de todas las chicas, a pesar de que, tras quince interminables años sigue con la misma musiquita del Negro Zambón (que el jueves a la tarde se sacaba fotos con el gorrito de Dale Tincho y a la noche con el de Vamos Yeyé) .

Me parece que el ahora senador no se dio cuenta de que el tiempo pasó, y que para él, todo tiempo pasado fue mejor.

Hay dos hechos políticos para analizar, uno es el triunfo de Tincho, y el otro es la derrota de Peteco. El primero está claro para todos, pero el segundo no, porque montado en la inercia del triunfo del gobernador en la elección de agosto ayer ganó en casi toda la provincia .

Anoche veía los reproches de muchos radicales en redes, todos son contra él, con nombre y apellido. La Pulga Fuentes escribió un posteo en Facebook que me pareció bien interesante…

“Cuando te imponen un candidato no es necesario que lo elijas. La próxima, todos los radicales tenemos que elegir a nuestro representante, que ningún gobernador ni nadie nos obligue.!!!

Comentarios:

Ernesto Feü

Lamentablemente es así

Cintia Gloria Saltzmann

No fue el gobernador, por segunda vez eligió Peteco…y así nos fue….

Anibal Cusanelli

Hay un solo responsable de la derrota !!!!! Y ya es reiterativo…..las causas y consecuencias están a la vista.solo falta que los dirigentes de Ctes se den cuenta de lo que pasa en la UCR de Libres…..lamentable!!!!! Si no se cambia seguirán perdiendo….

Gustavo Perez

Anibal Cusanelli tiene mucha Razón lo que dice dejamos que una sola persona ponga el candidato a dedo ahora ya está no podemos mirar para otro lado…

Pedro Lucero

Don Julio Malgor

Cintia Gloria Saltzmann

Exacto!!!

Carla Claus

Hubiera sido interesante haber llevado aquella interna adelante. Pero siempre terminan cayendo a sus pies…

Una triste realidad!

Cacha Danuzzo

Acá se perdió una ves Más gracias a la SOBERBIA de Peteco

—

Creo que de este posteo y sus comentarios, con varios apellidos “rutilantes”, se desprende que puede abrirse una línea interna por afuera de las que ya existan en el comité que tienda a romper con lo establecido, porque si bien las críticas principales son para Peteco también muestran cierto hastío con los integrantes del comité, que siempre le permiten al muñeco hacer lo que quiere. Y tras tres derrotas consecutivas los ánimos están caldeados contra todos, nótese que hasta “cae” el gobernador en los cuestionamientos.

Tras la elección de ayer el peronismo necesariamente irá hacia un reacomodamiento interno, en la caravana del jueves hasta lo vi a Walter Fontana y novia, con gorritas y remeras de Dale Tincho, algo absolutamente impensado hace un año. Yardín, su soledad y sus ambigüedades pasarán a un segundo plano, y en el nuevo armado partidario, que probablemente se defina en marzo o abril, el Loro tendrá el lugar que Tincho le asigne. Y nada podrá hacer porque lo único que puede recuperar de lo que tuvo es el grupito de traidores que se fue a trabajar para los radicales. En definitiva, creo que anoche se terminaron las discusiones y las disputas de poder en el PJ libreño.

A la inversa, el radicalismo va a eclosionar, no creo que se rompa porque la conducción provincial es fuerte, pero se va a doblar. Supongo que Peteco estará mucho tiempo sin aparecer por Libres, no creo que logre digerir que a Tincho lo votaron 120 libreños más que a él. Como ocurre en estos casos se iniciará una discusión por la herencia del trono y no hay nadie que corra con ventaja. Yeyé no forma parte del comité, y la derrota de ayer se explica también en que la dirigencia radical no terminó de asimilar su candidatura. Algunos apuntan a la incorporación de Faraldo como eje de la discordia interna, pero a mí me parece que Faraldo fue solo un accesorio que a todos les pareció un mal necesario, y que el verdadero eje de la discordia fue Yeyé, y no porque Yeyé sea mejor o peor que otros, sino por ser un outsider, que no sabe nada de política, y que solamente fue elegido por encima de la dirigencia radical porque tiene mucha plata.

Hace ocho años, cuando Peteco se fue para no volver, varios y varias dirigentes radicales comenzaron a soñar con la candidatura; y de repente la corona le cayó del cielo a un millonario, cuya única aptitud eran sus millones. Yo creo que eso hizo mucho más ruido interno que la designación de Faraldo como vice.

Los radicales de paladar negro, que ya venían lastimados con la nominación a dedo de Sincovez en 2017, jamás terminaron de digerir la candidatura de Yeyé, aunque al igual que hace cuatro años ninguno tuvo el coraje de parársele de manos a Peteco y por eso hoy no tienen autoridad para hacer reclamos públicos. Sin embargo el temblor se sintió puertas adentro del comité, y ese temblor se va a traducir en una interna que va a requerir varios años de discusiones y peleas antes de que se vislumbre un sucesor, que deberá remar en dulce de leche para lograr rearmar el partido en torno suyo. El radicalismo entró anoche en una crisis que le va a costar mucho resolver. Creo que lo único en lo que coinciden sus dirigentes hoy, es en que el culpable de esta crisis es Peteco Vischi.

Creo que anoche quedó definitivamente sepultado el sueño de Peteco Vischi de ser gobernador de Corrientes!

Creo también, que con Tincho ocurre todo lo contrario, su sueño de gobernar la provincia dependerá mucho menos de lo que él pueda hacer y mucho más de cómo se reconstruya el peronismo correntino, que es una auténtica bolsa de gatos . Es decir, a diferencia de Vischi, Ascúa tiene todas las chances de ser candidato a gobernador, lo que es muy difícil que tenga en solo cuatro años es un partido competitivo.

El peronismo libreño, como decía antes, entró en una etapa de tenso silencio interno, en la que nadie más que Ascúa tendrá algo para mostrar o reclamar. Lo que se vislumbra es (en lo institucional) el camino de la unidad para reconstruir el partido, y en lo político un acercamiento generalizado de todos los díscolos buscando un espacio para lo que venga en cuatro años, cuando Tincho, montado en el triunfo de ayer, se suba a la ola de los candidatos provinciales. Lejos de haberse convertido en Pato Rengo, anoche Martín Ascúa se convirtió en dirigente provincial con pergaminos propios y legítimos. Hoy Ascúa se ganó un lugar en una mesa de tres, que compartirá solamente con Fabián Ríos y Camau Espínola. Desde la muerte de Ángel Pardo que Libres no tiene a alguien tan influyente en el peronismo correntino como lo será Tincho en el futuro inmediato.

Un apunte final a la caravana de anoche, que representa el momento por el que pasa el intendente y todo lo que despierta su figura. Nadie puede determinar cuantas cuadras tenía, sobre lo que no hay discusiones es sobre que jamás se vio algo igual en Libres. Fueron horas de gritos, bocinazos y algarabía…

Hasta hace unos años Peteco Vischi fue la figura predominante de la política libreña, hegemonizando la escena pública durante más de una década. Hoy, claramente, a ese lugar lo ocupa el intendente Martín Ascúa, y no solo a nivel local, también se convirtió en la figura política más importante de toda la costa del Uruguay; y viéndolo trabajar e interactuar con la gente en la calle, uno no le encuentra techo.