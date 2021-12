Familiares: “Las pruebas contra Macri son contundentes”

De la Redacción de Contrapoder –

Jorge Suárez, padre del submarinista del ARA San Juan Germán Suárez, afirmó este jueves que “las pruebas contra (Mauricio) Macri son contundentes” en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de la embarcación, por la cual el expresidente fue procesado y embargado sin prisión preventiva.

“Sabíamos que lo iban a procesar porque las pruebas son contundentes. No pudieron destruir tres discos rígidos”, afirmó Suárez en declaraciones a radio LT9 de Santa Fe.

Para el padre de Germán, que tenía 29 años y fue ascendido post mortem al grado de cabo principal, “nunca se pueden probar (las maniobras) de los servicios de inteligencia porque se dan boca a boca, pero estos eran todos mensajes dirigidos a Macri, de (Gustavo) Arribas”, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“La primera víctima fue mi mujer, le borraron todos los audios del celular, hasta la última conversación que tuvo antes de partir a Ushuaia”Jorge Suárez

Suárez dijo que los involucrados en la investigación “dejaron los dedos pegados por todos lados” y sostuvo que “está comprobado hasta con fotos, fotografiaron incluso a hijos chiquitos de compañeros”.

“La primera víctima fue mi mujer, le borraron todos los audios del celular, hasta la última conversación que tuvo antes de partir a Ushuaia (Tierra del Fuego). Nos dábamos cuenta por las entradas. Entraban a los correos con IP del sudeste asiático, que no se pueden constatar. Mis amigos me decían que me escuchaban mal por teléfono, me decían que lo tenía intervenido”, denunció.

Además, contó que comenzaron a sospechar que eran espiados porque en una reunión en Casa de Gobierno “Macri dio detalles a la perfección” de lo que se había hablado en una reunión privada.

Luego, criticó a la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, por salir a defender a su jefe político.

“Todos hablan. Habla Lombardi, habla Patricia Bullrich, pero no tienen ni idea. Hay una causa por espionaje que Macri les hizo a propia gente de él, y ahí están de querellantes (María Eugenia) Vidal, (Horacio Rodríguez) Larreta y (Diego) Santilli. No es nuevo, siempre lo hizo, y nos investigó a nosotros que somos las víctimas”, puntualizó.

Suárez dijo que “hasta se nos metieron en las misas para los chicos”, y desestimó el argumento de persecución política que esgrime el exjefe de Estado, de quien opinó que “es un inmoral”.

“Inmoral con nosotros, inmoral con los hechos. Nosotros no estamos en la grieta, no estamos afiliados a partidos políticos. Solo queremos justicia. Tratan como bobo al pueblo argentino, pero el pueblo va dejando de ser bobo”, consideró.

Sobre el final, valoró que a los lugares donde van los familiares “les hacen homenajes” y comparó ese hecho con el día en que Macri se presentó ante el Juzgado Federal que encabeza Martín Bava, “cuando Lombardi quiso llevar 270 colectivos a Dolores, se pelearon entre ellos y no fue ninguno”.

Por otra parte, Claudio Rodríguez, hermano del maquinista del ARA San Juan Hernán Rodríguez, definió como “un gran paso” el procesamiento y estimó que el exmandatario “irá a juicio porque hay pruebas contundentes” en el expediente.

“Es un gran paso. No es para decir ‘qué es una alegría’, pero nos dio la tranquilidad de que no estábamos tan errados en lo que planteábamos. Tenemos la seguridad de que (Mauricio) Macri va a ir a juicio porque hay pruebas contundentes”, señaló Rodríguez en diálogo con El Destape Radio.

El hermano del suboficial de la Armada señaló que “Macri sabe que está embarrado por esta situación y no sabe cómo zafar” y sostuvo que “también es bueno que le embarguen esa suma porque a gente como él le molesta que le toquen el bolsillo”.

A su vez afirmó que a los familiares “les dio tranquilidad” que el juez Bava, “no se haya dejado presionar por todo el arco político que rodea al expresidente”.

“Creemos que no va a zafar de esta, que va a ir a juicio. Van a intentar todas, trasladarlo, sacarlo, llevarlo, pero Bava está trabajando con mucha justicia y hay una buena cantidad de pruebas”, insistió.

Rodríguez consideró que Macri “actuó como actuó porque es un inmoral” y se preguntó: “¿Cómo se te puede ocurrir espiar en pleno dolor a las familias?”.

“Nosotros nos arrastrábamos. Nos la pasábamos llorando, era una desesperación. Espiarnos en el año más horroroso de nuestras vidas, es de alguien inmoral, cínico, sin escrúpulos y morboso”, remarcó Rodríguez.

El familiar también recordó que “cuando acumulamos un montón de pruebas fuimos con (Oscar) Aguad (entonces ministro de Defensa de Cambiemos) a decirle que nos estaban espiando”.

Y en ese sentido, agregó: “Nosotros, inocentemente fuimos a decirle al Estado que nos estaban espiando, cuando en realidad eran ellos, realmente es ridículo”.

“Macri deberá contarle a la Justicia por qué lo hizo. Creo que es un enfermo. Alguien que te hace eso en pleno dolor no está bien”, fustigó.

Finalmente, Rodríguez destacó que “la causa que no nos deja dormir no es ésta” que se sigue en Dolores, “sino la de Caleta Olivia”, Santa Cruz, donde la jueza federal Marta Yañez investiga los motivos del hundimiento y en la cual varios efectivos de la Armada se encuentran procesados.

“Se viene pidiendo que los citen a declarar a Macri y a Aguad, pero la causa está freezada. Tampoco se hizo un peritaje sobre el submarino ni a las 60 mil imágenes del submarino que tiene la jueza. Esperamos que esta causa secundaria (la de espionaje ilegal) y tan dolorosa para nosotros movilice a la causa principal”, concluyó.