Desde Sudáfrica aseguran que la Ómicron no es tan grave como la Delta

De la Redacción de Contrapoder –

Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica sudafricana y quien detectó los primeros casos de la nueva variante Ómicron del coronavirus, afirmó que “la Ómicron no es tan grave como la Delta” y alentó a que las personas se vacunen contra el virus y reciban las inyecciones de refuerzo.

La médica, que tiene su consultorio en Pretoria, había recibido un paciente con un intenso dolor de cabeza y corporal. Una vez hecha la PCR, Coetzee se percató de que el resultado positivo no coincidía con la variante Delta. Dos semanas después, la Ómicron registra más de 20 mil casos nuevos por día en Sudáfrica.

“Lo que estamos viendo siguen siendo casos de enfermedad leve, la mitad de los pacientes a los que atendemos a diario están dando positivo en la prueba de la covid, de entre los que vienen con síntomas del contagio. Por el momento, es una situación que podemos manejar, desde el punto de vista del cuidado de la salud”, dijo Coetzee en una entrevista que brindó a El País de España.

La presidenta de la Asociación Médica sudafricana afirmó que las tasas de internación aún son bajas ya que los pacientes presentan síntomas leves de la enfermedad“. Según los datos que tenemos, los que acaban en el hospital son personas no vacunadas, aunque también hay unos pocos que estaban vacunados y se han contagiado”, detalló.

Coetzee ya había indicado que los principales síntomas de la nueva variante son iguales a las anteriores: dolor de cabeza y muscular y fatiga, mientras que “a veces se añade la nariz bloqueada o dolor de garganta”.

“No vemos que tengan realmente fiebre, ni a nadie que necesite oxígeno en atención primaria”, indicó.

De todas formas, Coetzee alertó que “tendremos también casos graves con la Ómicron”. “La gente no debe malinterpretarnos cuando decimos que no es tan peligrosa”, aseguró y destacó la importancia de la vacunación y de continuar usando barbijo y respetando las medidas sanitarias.

“Los vacunados suelen tener síntomas leves y experimentan menos acumulación de dolores, aunque también estamos viendo a pacientes contagiados leves no vacunados”, dijo la médica sudafricana.

“En general, los síntomas son mucho peores en los que no están vacunados. Por lo que sigo pensando que las vacunas protegen: incluso si no impiden la infección, estamos viendo que no se enferman tanto”.

Fuente Página/12