Ola de calor en Argentina: Dónde se sentirá primero y cuándo será el punto máximo

De la Redacción de Contrapoder –

Una importante ola de calor se instalará esta semana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, con temperaturas que rozarán los 40 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El calor extremo se mantendrá durante toda la semana próxima, con valores superiores a 35°C, también en gran parte del país.

Las temperaturas comenzarán a ascender lentamente a partir del fin de semana, primero en las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, oeste de Buenos Aires, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, el este de Salta y de Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Luego, hacia comienzos de la próxima semana, las altas temperaturas irán expandiéndose hacia el este, afectando a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones.

Temperaturas máximas y mínimas

Toda la región registrará condiciones muy calurosas a lo largo de la próxima semana, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 35 y los 42°C, y que pueden superarse en algunas localidades.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 25 y 30°C, e incluso es posible que sean aún superiores a los 30°C. Esta situación estará acompañada por escasez de lluvias -sólo con algunas tormentas aisladas- lo cual intensificará las condiciones de sequía que ya existen en algunas regiones, y el consiguiente riesgo de incendios.

Calor extremo: medidas de prevención

Las altas temperaturas ponen en riesgo la salud de las personas, especialmente de los mayores de 60 años, los bebés y niños. Pueden provocar un golpe de calor, caracterizado por fuerte dolor de cabeza, pérdida de la conciencia, aumento extremo de la temperatura corporal, mareo y sequedad en la piel

Para evitar complicaciones, el Servicio Meteorológico Nacional considera muy importante seguir las siguientes recomendaciones:

Aumentar el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada

No exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día

Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas

Evitar comidas muy abundantes

Ingerir verduras y frutas en vez de comidas abundantes

Reducir la actividad física

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Si igual se produce sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, es necesario:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

El uso de los aires acondicionados

El aumento de temperaturas impacta en el consumos energético por lo que es importante, para minimizar las afectaciones al servicio, hacer un uso responsable de la energía eléctrica.

Mantener las puertas y ventanas cerradas si la refrigeración está encendida.

No refrigerar ambientes que no se utilicen y apagar el equipo cuando se abandona la habitación por un tiempo prolongado.

Limpiar los filtros al menos cada 6 meses.

Programar el equipo a una temperatura de 24° C.

Antes de decidir por la compra de algún equipo de aire acondicionado, considerar la tecnología Inverter.

Cómo será la semana en CABA

Para este domingo se prevé cielo despejado a algo nublado, vientos del noreste rotando al norte y luego al este, y temperaturas que irán de los 22 a los 31 grados.

El lunes empezarán a trepar las temperaturas con algo nublado, vientos del norte cambiando al este y marcas térmicas que estarán entre los 23 y los 35 grados.

Para el martes se anuncia uno de los días más calurosos de la semana: cielo algo nublado y vientos del norte rotando al noreste, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 38.

El miércoles seguirán las altas temperaturas, pero bajará algo el asedio, en referencia al día anterior, ya que se prevé cielo algo nublado, vientos del este cambiando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 24 y los 34 grados.

Ya el jueves vuelve a aumentar el calor, según explicó el SMN, con cielo algo a parcialmente nublado, vientos del norte y marcas térmicas que oscilarán entre los 25 y los 38 grados.

En tanto, el viernes será el día más complicado, ya que los termómetros quedarán a tiro de superar los 40 grados: se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del noroeste y temperaturas que irán de los 26 a los 39 grados.

El sábado bajará un poco la intensidad y se podrá respirar aliviado, porque las marcas térmicas bajarán abruptamente y pasarán a ubicarse entre los 22 y los 28 grados, 11 grados menos que el día anterior. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos provendrán del este.