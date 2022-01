El municipio dispuso el protocolo sanitario para el Carnaval 2022

De la Redacción de Contrapoder –

A través de la resolución N°002/22, el municipio aprobó el protocolo sanitario COVID-19 que se implementará en la edición 2022 del Carnaval de la Frontera. Dicho protocolo, se encontrará en permanente revisión en función de la evolución de la situación epidemiológica y de la nueva información que se disponga de la pandemia en curso.

El objetivo de esta política pública es implementar medidas para prevenir y disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.

El Protocolo:

a) Se considera excluyente que tanto los participantes como el público, presenten esquema completo de vacuna para SARS CoV2, a partir de los 13 años. O Test de PCR con resultado negativo realizado dentro de las 72 horas previas al evento.

b) Al ingresar al espacio, los/as asistentes del público y los/as participantes deberán mostrar la declaración jurada de salud vigente (mediante formulario online, App CuidAR). Se podrá acreditar con captura de pantalla de las aplicaciones autorizadas, captura de códigos QR, Previendo la falta de datos en el circuito. También se incorpora el soporte papel – certificado de vacunación.

c) Se tomará la temperatura en los puntos de acceso. No se permitirá el ingreso de ningún asistente que tenga una temperatura igual o superior a 37,5° C al momento del control.

d) Se marcará el sentido de circulación para que los espectadores desde el ingreso se dirijan directamente a sus ubicaciones, evitando así situaciones potenciales de contagio, debiendo dirigirse hasta su ubicación con el uso de tapabocas, pudiendo quitarse recién una vez instalado en su lugar.

e) No se permitirá el desplazamiento de público durante el espectáculo, deberán permanecer en los lugares asignados, excepto para el uso de sanitario o para la compra de alimentos y bebidas. A tal fin, se establecerán corredores de sentido único.

f) Se contará con nueve accesos diferentes para evitar conglomerado de personas al ingreso.

g) Se recomienda el ingreso al circuito por el acceso más cercano a su ubicación. En el ticket se indica la puerta.

h) Se recomienda que los tickets de acceso sean adquiridos con antelación a la función a través de medios digitales www.entradaweb.com.ar o en forma presencial en el Salón de Actos del Palacio Municipal con el correspondiente uso de tapabocas y guardando la distancia de 2 metros entre personas.

i) Se pondrá a disposición del público, alcohol en gel o sanitizante en todos los accesos.

j) En cuanto al cobro de servicios, se recomienda el uso de medios de pago electrónicos. En la medida de lo posible, se ha recomendado usar mamparas o pantallas en las cajas de cobro que aseguren la protección de vendedor/cliente.

k) Se delimitarán las distancias de 2 metros entre cada una de las personas que se encuentren en la fila previo al ingreso de sanitarios. Siendo cada espectador responsable de concientizarse y cuidarse a sí mismo y al resto para cumplir con los hábitos ya conocidos.

l) Se dispone el uso obligatorio de tapabocas al momento del ingreso a los sanitarios.

m) Se contará en las áreas públicas dispensadores de alcohol en gel o solución de alcohol al 70 por ciento de forma visible.