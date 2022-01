Ginés reconoció haber cometido “una estupidez” y cuestionó al presidente y a Verbitsky

De la Redacción de Contrapoder –

En diálogo con la FM Delta, Ginés González García habló de la aplicación de vacunas contra la covid-19 en el edificio de la cartera a su cargo, que derivó en un escándalo que llevó a Alberto Fernández a disponer su alejamiento del Gobierno en febrero del 2021. “Me fui con la tranquilidad que no hice nada incorrecto y que no estuviera habilitado”, afirmó el ex ministro. También cuestionó al Presidente por haberlo desplazado y a Horacio Verbitsky, de quien dijo que mintió al afirmar que eran amigos.

El ex funcionario confesó que analiza su salida de la cartera sanitaria “con dolor” y que le resulta un hecho “muy difícil de superar”. De todos modos, aseguró que se fue del ministerio “con la tranquilidad que no hice nada incorrecto y que no estuviera habilitado”. “Quizás cometí alguna estupidez”, admitió Ginés durante la entrevista. En ese marco explicó que quienes se vacunaron en el Ministerio “se negaron a ser vacunados en el lugar en el que les tocaba, el Hospital Posadas, y aparecieron en un día en que yo no estaba”.

En este sentido, señaló que “algunos creen que fue una emboscada” lo que pasó en el Ministerio de Salud en torno al escándalo por las personas que se vacunaron en la sede de la cartera sanitaria y en momentos en que la campaña de vacunación contra el covid recién empezaba. “No tengo pruebas al respecto”, dijo, pero resaltó que el periodista “(Horacio) Verbitsky mintió al decir que es amigo mío”.

Cabe recordar que fue a raíz de una declaración de Verbitsky en un programa radial, en el que contó que lo habían vacunado contra el coronavirus en el Ministerio, la que desató el escándalo por la aplicación irregular de vacunas que derivó en su renuncia.

“No me pareció justificable lo que pasó conmigo, y se lo dije (a Alberto Fernández). Si uno tiene que conducir, tiene que bancar, sino es difícil”, añadió el ex funcionario al tiempo que lamentó que la decisión de su salida del Ministerio “se tomó en base a un comentario sin escuchar mi versión”.

“Me hubiera gustado hablar yo, pero me enteré por la prensa de que ya me habían pedido la renuncia. Me hubiera gustado explicar que eran casos por ser personal de salud, personal estratégico, tener la edad o alguna patología. Me dolió, me bajoneó, me resultó injusto”, se lamentó el ex funcionario.

De todos modos, reconoció que el presidente Alberto Fernández estaba bajo presión: “La gente está muy irritada, no es fácil gobernar en este tiempo”.

Por otra parte, al comparar la situación epidemiológica actual con la que había a comienzos de 2021, González García afirmó que “en ese momento había más respeto por la enfermedad, más miedo y hoy eso se perdió mucho, sobre todo en la gente más joven, por lo que ahora hay un comportamiento social totalmente distinto al que había hace un año”.

“Ahora tenemos a la población vacunada. La mejor manera de estar protegidos, individual y colectivamente es estando vacunados”, añadió.

Finalmente, el ex ministro de Salud estimó que habrá “una nueva generación de vacunas que van a extender la inmunidad, porque no puede haber un mundo en el que todos tengan que vacunarse cada tres meses: es imposible no sólo económicamente, sino también logística y socialmente. Los laboratorios líderes están trabajando en lograr una inmunidad más amplia y más duradera”.