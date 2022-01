Zaffaroni: “Gerardo Morales es el estiércol de la política con sus cloacas más hediondas”

De la Redacción de Contrapoder –

En diálogo con AM 750, el ex ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, destrozó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por impulsar la prisión de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. El ex juez calificó al presidente de la UCR como el “estiércol de la política”, y repudió la persecución a la dirigente social.

Zaffaroni salió al cruce de Morales y recordó uno por uno los ataques que recibió Sala, quien este domingo cumplió seis años presa. “Primero estuvo en una cárcel común, luego le hicieron una cárcel individual y finalmente ahora está detenida en su casa, gracias a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresó.

El ex “supremo” afirmó que a Milagro Sala “le inventaron todas las mentiras imaginables”. “Mostraron a la gente de la Tupac retirando dinero del banco para pagar a los trabajadores y los materiales, pero dijeron que se dinero lo robaban. Mostraron dinero de una trabajadora como si fuese parte de un botín. Dijeron que Milagro vivía en un palacio. Que su hijo tenía un auto de alta gama. Fue el más escandaloso festival de las noticias falsas”, agregó.

Zaffaroni apntó a Gerardo Morales y sostuvo que nose trata de política, sino del “estiércol de la política”. “Es el producto de sus cloacas más hedionda. Esas son las prácticas que maneja el gobernador Morales”, agregó.

“El gobernador de Jujuy se presenta como el campeón de la República representando a un partido que hoy es el furgón de cola de quienes endeudaron a nuestro país peor de lo que lo hizo la dictadura con Martínez de Hoz”, puntualizó el exmagistrado.

Además, recordó que Morales a pocos días de asumir “hizo que su legislatura aumentase el número de jueces de su Tribunal Superior y a la semana siguiente dos de los legisladores que habían votado esa ampliación renunciaba a las bancas y pasaban a disfrazarse de jueces del Superior Tribunal de la Provincia de Jujuy”.

“El gorilismo argentino se enerva cuando se habla de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema Nacional pero callan frente a esa aberración”, graficó.

Además, dijo que la tarea del “gorilismo” era “poner presa a Milagro. “Para eso le inventó los procesos más inverosímiles con testigos sobornados que mentían diciendo que nada tenían que ver con el gobierno y eran empleados del gobierno de Morales”.

“Todo este entramado se cayó cuando la presidenta del tribunal jujeño y suegra del juez que procesaba Milagro, declaró muy suelta de cuerpo que con Milagro libre no se podría gobernar Jujuy”, describió Zaffaroni.

La defensa de Milagro Sala

“Que esa mujer sea bien identificable como de nuestros originarios masacrados por los europeos llamados civilizadores. Que además sea pobre y que, como si eso fuese poco, lograse organizar a otros pobres y edificar casas, abrir un centro de salud, escuela, campo deportivos, piscinas”, agregó.

Además, indicó que “esa mujer es un peligro para el gobernador Morales y su gente, pero también para el mediopelismo que lo vota”. “Lo que dijeron los ahora disfrazados jueces de su superior tribunal en el carnaval de su judicial, pero dijo también Morales y por eso clonan procesos al infinito”, sostuvo.

“Una república no puede tolerar esto. En una República y en un Estado de Derecho no hay prisioneros políticos. Milagro no es una presa política, es una prisionera política que mucho peor. Está a disposición de un poder ejecutivo porque el judicial no es más que la mano enguantada de ese ejecutivo”, agregó.

Finalmente, afirmó que en un país donde puede haber prisioneros políticos todos estamos en libertad condicional. “Es hora de tomar conciencia de eso. Milagro está sufriendo lo que cualquiera de nosotros podríamos sufrir mañana”.

“¿Nadie siente el riesgo de que un gobernador pueda meterlo preso, o se inmuta de que una Corte Suprema quede muda ante esto? ¿Nadie se da cuenta de que la indiferencia frente a esto es una amenaza a su libertad, a su dignidad, su patrimonio y a su vida?”, sintetizó.