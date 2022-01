Cien millonarios reclamaron pagar más impuestos para “salvar al sistema”

“In tax we trust”. Haciendo un juego de palabras con la insignia que llevan impresos los dólares estadounidenses – in god we trust o en dios creemos-, un grupo de alrededor de 100 milmillonarios reinstaló el debate para que se les cobren más impuestos. Fue a través de una carta abierta que publicaron en el marco del Foro Económico Mundial Davos 2022, espacio que recibió fuertes críticas por generar debates desde escritorios que luego no se traducen en acciones concretas.

“La confianza -en la política, en la sociedad, en los demás- no se construye en pequeñas habitaciones a las que sólo pueden acceder los más ricos y poderosos. No está construido por viajeros espaciales multimillonarios que hacen una fortuna con una pandemia pero no pagan casi nada en impuestos y proporcionan salarios bajos a sus trabajadores”, apunta el escrito impulsado por el grupo Millonarios Patrióticos, en una directa referencia a algunos de los hombres más ricos del mundo, como Elon Musk y Jeff Bezzos, que participan de la carrera espacial y hasta viajan ellos mismos al cosmos, mientras pagan cada vez menos impuestos.

Millonarios Patrióticos, por José Pablo Feinmann

“Como millonarios, sabemos que el sistema fiscal actual no es justo. La mayoría de nosotros puede decir que, si bien el mundo ha pasado por una inmensa cantidad de sufrimiento en los últimos dos años, en realidad hemos visto aumentar nuestra riqueza durante la pandemia; sin embargo, pocos, si es que alguno de nosotros, puede decir honestamente que pagamos nuestra parte justa en impuestos”, continúa el escrito que apunta al sistema fiscal internacional que “ha sido diseñado deliberadamente para enriquecer aun más a los ricos”.

En este contexto, este grupo de millonarios realiza un pedido poco habitual a los gobiernos del mundo: “Cóbrennos impuestos a los ricos y háganlo ahora”. La organización se dio a conocer en 2010 en rechazo a la baja de impuestos a los más ricos durante la administración del ex presidente de los Estados Unidos George W. Bush. Se reconocen como gente que tuvo éxito en el sistema capitalista y quieren salvar al capitalismo de sus propios excesos. Sus demandas giran en general sobre el incremento del impuesto del patrimonio, una revisión de los agujeros fiscales por los cuales se evaden legalmente impuestos, e incluso aumentos del salario mínimo.

Quiénes son los Millonarios Patrióticos

El grupo es liderado por Morris Pearl, un ex ejecutivo de Blackrock. Entre los firmantes, además de Pearl, figuran Abigail y Tim Disney, nietos y herederos del cofundador de la compañía, Roy Disney, y una lista de empresarios, algunos políticos, inversores y filántropos no sólo de EE.UU sino también de Inglaterra, Canadá, Alemania, Austria, Dinamarca y Groenlandia.

En respuesta a esta carta, un vocero del Foro indicó a Reuters que uno de los principios de la organización es el pago de una cuota justa de impuestos y que “un impuesto sobre la riqueza como el que existe en Suiza, donde tiene su sede la organización, podría ser un buen modelo para su desarrollo en otros lugares”.

El debate sobre un impuesto a las grandes fortunas

El debate de gravar las grandes riquezas se impuso firmemente durante la crisis de la pandemia, que agravó y visibilizó las desigualdades entre ricos y pobres de todo el mundo. Durante el 2021 se avanzó en una propuesta similar durante el encuentro de ministros de Economía del G20. Con el objetivo de mitigar las guaridas fiscales se propuso implementar un impuesto mundial global del 15 por ciento a las multinacionales.

El acuerdo contaba con el apoyo de la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se empezaría a cobrar a partir de 2023. Argentina acompañó esta propuesta a pesar de proponer elevar el guarismo por encima de 15. El ministro de Economía Martín Guzmán sugirió entre un 21 y un 25 por ciento.

La pandemia agudizó la desigualdad

La carta se publicó horas después de la presentación del informe “Las desigualdades matan” que asegura que entre marzo del 2020 y noviembre de 2021 los diez hombres más ricos del mundo duplicaron su fortuna pasando de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares, a un ritmo de 15.000 dólares por segundo o 1.300 millones de dólares por día. Mientras tanto, más de 160 millones de personas en todo el mundo bajaron al nivel de pobreza respecto al período anterior a la pandemia. Es decir, disponen de menos de 5,5 dólares por día.

De acuerdo a un estudio hecho por Millonarios Patrióticos junto con Oxfam y otras organizaciones sin ánimo de lucro, un impuesto progresivo sobre la riqueza que comenzara en el 2 por ciento para los que tuvieran más de 5 millones de dólares y aumentara hasta el 5 por ciento para los multimillonarios, podría recaudar u$s 2,52 billones, cifra que alcanzaría para sacar a 2300 millones de personas de la pobreza y garantizar la asistencia sanitaria y la protección social de los individuos que viven en los países con menores ingresos.

