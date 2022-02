Moreau dijo que buscarán modificar el acuerdo con el FMI en Diputados

Luego de la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, su colega Leopoldo Moreau anticipó este martes que buscará introducir modificaciones en el acuerdo con el FMI al que llegó el Gobierno de Alberto Fernández.

“Vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos del acuerdo” con el Fondo, afirmó Moreau en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, el diputado oficialista agregó que intentará que “algunas cuestiones se remuevan”, indicando que buscará introducir modificaciones a lo acordado entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el staff del FMI. “Si no, estaremos en una situación compleja”, agregó.

“Acá no se discute si default sí o no. Primero porque con el FMI no existe el default sino la mora, que es otra cosa”, afirmó Moreau, y añadió que “hace una semana se alcanzó un límite en el que si no se cerraba el acuerdo había riesgo de una corrida cambiaria”.

Aunque Moreau no detalló quiénes podrían acompañar su propuesta, otros tres diputados del Frente de Todos manifestaron su respaldo a la decisión de Máximo Kirchner: Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, pertenecientes al Frente Patria Grande, quienes en un comunicado dijeron compartir las “críticas y preocupaciones” del hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El apoyo al acuerdo en el Congreso resulta necesario debido a que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsada por el propio Gobierno y aprobada en febrero de 2021, establece que cualquier acuerdo con el FMI u otros organismos de crédito debe ser aprobado por el Congreso para entrar en vigencia.

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos

El último lunes, Máximo Kirchner dejó la presidencia de la bancada oficialista en Diputados en disconformidad con el entendimiento oficial al que el Gobierno llegó con el FMI.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, argumentó Máximo en un comunicado oficial que difundió el último lunes.

“Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023”, agregó Máximo, quien de todos modos aclaró que seguirá siendo parte de la bancada oficialista.

Sergio Massa, presidente de la Cámara baja, adelantó que este martes se elegirá al nuevo jefe de bloque.