Lorenzetti: “Yo opino que el lawfare no existe. No tengo ninguna duda al respecto”.

De la Redacción de Contrapoder –

Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, decidió hablar. Durante un reportaje radial afirmó que los supremos no sintieron la presión de la marcha del 1F que reclamó la democratización de la justicia. Pero lo más sorprendente fue la afirmación que el cortesano lanzó sin sonrojo: ” Yo opino que el lawfare no existe. No tengo ninguna duda al respecto”.

En diálogo con Radio Mitre, el expresidente de la Corte indicó primero que el máximo tribunal “no va a ceder a ninguna presión como nunca hemos cedido”, dijo en referencia a la multitudinaria marcha que se realizó el paso 1 de febrero donde se repudió la tarea de los cuatro supremos. Sobre el lawfare no solo dijo que no existe sino que además “yo dicté fallos con una línea de principios que sigo sosteniendo ahora, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política”.