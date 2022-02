Canicoba Corral: “Lorenzetti dice que el lawfare no existe porque eso lo involucra”

De la Redacción de Contrapoder –

El ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral apuntó con dureza a Ricardo Lorenzetti, quien este lunes en una entrevista negó la existencia del lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri y criticó la masiva marcha contra los jueces de la Corte Suprema la semana pasada. “Dice que no existió el lawfare porque eso lo involucraría a él”, sostuvo el ex magistrado.

En declaraciones a AM750, Canicoba Corral pidió entender el lawfare como “la utilización de la Justicia en operaciones judiciales, que en realidad también fueron políticas, mediáticas y sociales”. “Lorenzetti dice que no existió porque eso lo involucraría a él”, reiteró el ex juez federal, que aseguró que el ex presidente de la Corte fue “emisario” de Macri en la avanzada judicial.

Además, sostuvo que los jueces que formaron parte de las maniobras de lawfare y persecución judicial “nunca lo van a reconocer”. “Nunca van a obtener una prueba de confesión”, afirmó Canicoba Corral, en tono jurídico. “Lorenzetti no se quiere involucrar”, señaló.

El ex juez además salió al cruce de la utilización mediática para las operaciones judiciales. “El fuero federal se utilizó a través de algunas doctrinas (en referencia a la Doctrina Irurzun, que establece que se puede detener a un exfuncionario porque considera que al tener “poder residual” podría entorpecer la investigación) para perseguir y encarcelar a opositores”.

“Todo se hizo con el apoyo del diario La Nación, para destruir el prestigio de los magistrados”, apuntó el ex juez, que además remarcó que de las operaciones contra jueces formaba parte el Consejo de la Magistratura.

“Yo creo que en alguna medida durante un tiempo Lorenzetti fue emisario de Macri. No creo que hayan habido cosas permanentes, sino ocasionales y de acuerdo a las circunstancias”, remarcó Canicoba. “Hubo otros funcionarios que operaban para pedir mi renuncia. El Boletín Oficial de ese grupo de tareas era el diario La Nación”, puntualizó.