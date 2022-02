Por qué se suspendió el juicio contra Juan Darthés y cómo continuará

Por Mariana Carbajal –

El fiscal brasileño que interviene en la causa por violación contra Juan Darthés apelará la decisión que suspendió sorpresivamente el juicio iniciado a partir de una denuncia de Thelma Fardin y que estaba previsto finalizar en marzo. Lo confirmó Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), organismo que actúa como colaborador de la Justicia de Brasil en el caso. “Si sigue así con este nivel de manoseo y trabas, este caso puede terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con responsabilidad del Estado de Brasil”, advirtió Labozzetta. La fiscalía tiene 15 días para recurrir la resolución. También apelará que el recurso de incompetencia tenga efecto “devolutivo”, es decir, que su efecto no sea inmediato sino cuando la decisión quede firme, así se podría continuar con el juicio iniciado el 30 de noviembre y en el que ya declararon 11 testigos –entre ellos Fardin, y las actrices Calu “Dignity” Rivero y Anita Co, que también relataron conductas abusivas de parte de Darthés en situaciones laborales.

Se suspendió el juicio a Darthés

El anuncio sobre la suspensión del juicio lo hizo la propia Fardin, en la noche del martes, con un video publicado en su cuenta de Instagram, donde expresó su impotencia ante un nuevo obstáculo en el camino a una respuesta reparatoria de la Justicia. “El mensaje es la impunidad”, afirmó, visiblemente angustiada.

La decisión fue tomada por los camaristas federales Paulo Gustavo Guedes Fontes y Mauricio Yukikazu Kato. El juez André Custodio Nekatschalow se pronunció en disidencia, en favor de la continuidad del proceso.

¿Si Darthés es tan inocente como pretende hacer creer, por qué no permite que el juicio llegue al final cuando apenas faltan dos audiencias convocadas para marzo? Es la pregunta que queda flotando.

Todavía el fiscal federal Andrey Borges Mendonça no pudo acceder a los fundamentos de la resolución. El juicio se inició en el fuero federal. Desde el comienzo la defensa del actor —que tiene en su equipo al mediático Fernando Burlando, además de un costoso estudio de abogados de Brasil—hizo un planteo para cuestionar la competencia, seguramente con la intención de dilatar el proceso y apuntar a lograr la prescripción de la causa por el paso del tiempo. El magistrado de primera instancia, el juez federal penal de la sala 7 de San Pablo, Pablo Ali Mazloum, el 16 de abril de 2021 desestimó los planteos de la defensa y, en coincidencia con el criterio de la fiscalía, declaró la competencia federal para el juzgamiento. En un fallo de más de 15 páginas, Ali Mazloum fundamentó su decisión a partir de la jurisprudencia de los tribunales superiores y de la Corte Suprema, que en todos los casos de delitos graves cometidos en el extranjero por nacionales brasileños ordenaron que los expedientes tramitaran en la justicia federal.

¿Se declaró nulo el juicio?

Las dudas que todavía persisten —porque se desconoce el alcance de la resolución— es si esa controvertida decisión implica la nulidad del juicio o solo de la competencia. Si abarca ambos aspectos se volvería a foja cero y habría que iniciar otro debate oral en la justicia ordinaria. Si solo declara la incompetencia del fuero federal, podría tomar la posta un magistrado estadual, situación que no está prevista en la justicia Argentina pero sí en el país vecino. Para finalizar el juicio solo faltaban dos audiencias citadas para marzo, donde estaba previsto que declaren dos testigos de la defensa, la esposa de Darthés y el propio imputado.

“El juicio no fue declarado nulo. Hay una declaración de incompetencia”, señaló Arias Duval, a este diario. Mientras no haya sentencia, precisó, la orden de captura internacional dictada por la justicia nicaragüense sigue vigente y si Darthés llega a salir de Brasil podría ser detenido inmediatamente. Recién va a caer cuando haya sentencia.

La denuncia por violación

Darthés fue denunciado a fines de 2018, por un hecho de violación presuntamente sucedido el 17 de mayo de 2009 en el Hotel Holiday Inn de Managua, cuando Fardin tenía 16 años y él 45, y se encontraban en el último día de la gira latinoamericana de la serie infanto juvenil “Patito Feo” que se emitió en Canal 13.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

La titular de la UFEM advirtió que se podría llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciar a Brasil si se obstaculiza el avance del juicio, dado que los estándares internacionales que se les exigen a los Estados para juzgar delitos en los que hay víctimas de violencia de género se estarían vulnerando ahora, con esta suspensión, porque se revictimiza a la denunciante, se buscaría dilatar indefinidamente el proceso y no se estaría garantizando una instancia reparatoria para Fardin.

La estrategia de Darthés

Entre sus estrategias, la defensa de Darthés está buscando evitar una condena y conseguir la impunidad del actor a través de la prescripción de la causa. Es complejo determinar cuándo prescribiría dado que el sistema en Brasil no es tan claro como en Argentina, explicó Arias Duval. Existe la prescripción retroactiva, es decir, que podría ser condenado a pena de prisión pero no llegaría a cumplirla, dado el tiempo transcurrido de el hecho denunciado. Es un escenario posible.

De todas formas, para Fardin sería reparador –como ya lo ha dicho en declaraciones a este diario— un claro mensaje de la justicia que avale su denuncia y le permita dar vuelta la página de este episodio de su vida. “No tiene que ver con verlo preso a él. Ni siquiera es una imagen en la que me detengo. Tiene que ver, sobre todo, con que finalmente haya un juicio en el que el juez pueda decir: ‘Sí, es culpable'”.

El poder del dinero

El juicio es muy desigual. Darthés tuvo dinero para contratar abogados brasileños, que fueron muy agresivos en las audiencias especialmente contra Fardin. En cambio, la denunciante no es parte en el juicio porque no pudo pagar abogados en el país vecino que la representen ni tampoco pudo viajar allá para presenciar las audiencias. Eso hizo que no se pudiera presentar como querellante. De modo que ahora no puede apelar. De todas formas, el Ministerio Público Fiscal que interviene siempre demostró compromiso con el caso y desde la UFEM evalúan que actuó de manera “excelente”.

La denuncia de Thelma Fardin

El caso se inició el 4 de diciembre de 2018, cuando Fardín presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Rafael Pacífico Dabul —conocido como Juan Darthés—, ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua. Como consecuencia de la investigación realizada, el 2 de agosto de 2019, la fiscalía nicaragüense requirió al Juez de Distrito Penal de Audiencias de Managua la apertura del proceso penal contra Darthés, por considerarlo autor directo del delito de violación agravada.

El 17 de octubre de 2019, el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, dispuso girar orden de detención y captura internacional contra el acusado. En función de ese pedido, el 14 de noviembre de 2019, Interpol emitió una notificación roja reservada que se encuentra vigente hasta hoy, con la finalidad de localizar y detener a Darthés con miras a su extradición.

Luego de la denuncia formulada por Fardín en Nicaragua, el actor se radicó en Brasil para evitar ser detenido y sometido al proceso penal. Darthés posee nacionalidad brasileña y, por mandato constitucional, ese país no extradita a sus nacionales. No obstante, el Ministerio Público Fiscal de Nicaragua presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de extradición que fue admitida mediante sentencia del día 30 de septiembre de 2020. Diez días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó formalmente a la República Federativa de Brasil la extradición activa de Juan Rafael Pacífico Dabul. Si bien no era esperable que la extradición prosperara, dado el mandato constitucional brasileño, este paso fue fundamental para mantener la vigencia de la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol.

En simultáneo, a través de la Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, se presentó el caso ante la Procuraduría de la República Federativa de Brasil en San Pablo, que decidió iniciar un proceso de investigación criminal y exhortó a la Justicia Federal de Argentina para recolectar las pruebas que pudieran ser de utilidad.

Como resultado de esa investigación, el 6 de abril último el Ministerio Público Fiscal brasileño presentó ante el Juez Federal en lo Criminal de la Subsección Judicial de San Pablo una denuncia formal contra Juan Darthés, con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil, por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009, en perjuicio de Thelma Fardin. El juez consideró que la acusación estaba lo suficientemente fundada como para avanzar en la realización del juicio, que comenzó el 30 de noviembre. Ahora quedó suspendido y se verá si lo retoma otro magistrado o se debe comenzar de nuevo.