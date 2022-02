¿Argentina será comunista? Las insólitas preguntas de la conferencia de prensa en Casa Rosada

De la Redacción de Contrapoder –

Como todos los jueves, la vocera presidencial Gabriela Cerruti estuvo a cargo de una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la cual se tocan los más diversos temas que generan mayor interés en la población. Al menos, esa es la idea.

Este jueves, a la vuelta de la gira presidencial por China, Rusia y Barbados, Cerruti enfrentó una serie de preguntas cuanto menos llamativas.

El momento de mayor confusión llegó con las explicaciones que pidió una periodista por lo que consideró como «elogios desmedidos» del presidente Alberto Fernández a sus pares de China y Rusia, «dos líderes que son violadores seriales de DDHH». Cerruti pidió mayores precisiones sobre esos elogios, pero no las encontró. Con cierto tono de divague, la periodista apuntó: «Que sentía un placer excepcional por conocerlo y mirarlo a los ojos y en el caso Xi Jinping fue un elogio específico al Partido Comunista (…) El presidente ha tenido desde nuestro… mi punto de vista han sido elogios innecesarios». Bueno.

«¿El gobierno argentino va a emitir alguna respuesta de los dichos del Presidente en Rusia, respecto de Estados Unidos, teniendo en cuenta el momento crítico que se vive en las negociaciones con el FMI?», fue la pregunta respondida con otra pregunta: «¿La pregunta es si el gobierno argentino va a responder lo que dijo el gobierno argentino? No te entiendo la pregunta».

“¿Usted pregunta si la Argentina se va a volver comunista porque el Presidente viajó a China? Están dando un debate de los años 60. Mao es un líder histórico de China y cualquier presidente que llega a ese país le hace un reconocimiento. Este es un mundo multilateral.” pic.twitter.com/1MzQqHqc00 — Gabriela Cerruti (@gabicerru) February 10, 2022



«A caballo de lo que usted decía recién», fue la gloriosa introducción a una pregunta que estuvo a la misma altura, al menos en una valoración a la creatividad: «A raíz de los gestos que tuvo con el comunismo (sic), con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar el sistema político de la Argentina».

La vocera se tomó unos segundos. Ya no pudo contener la risa y respondió como pudo: «No sé qué contestarle. Me desoncierta… ¿Usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el Presidente viajó a China?». Sin comentarios.

En el siguiente posteo, el compilado de preguntas recogido por la periodista Ale Loucau:

Fuente Tiempo Argentino