La fuga de dólares no se detuvo

Por Raúl Dellatorre –

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal al 31 de diciembre de 2021 se estimó en US$ 266.740 millones, de acuerdo al informe que publica trimestralmente el Indec de “Balanza de Pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”. Esta cifra resultó inferior a la del trimestre anterior en poco más de 2200 millones de dólares, lo cual se debió casi enteramente a la cancelación de pasivos con el exterior del sector privado no financiero (principalmente empresas). La cancelación de pasivos como la señalada, más la formación de activos externos del sector privado explica una salida neta de divisas en el trimestre por parte del sector privado que, pese al favorable saldo del comercio exterior, explica en gran medida la caída de las reservas internacionales. En el trimestre octubre a diciembre de 2021, el Banco Central perdió reservas por 3640 millones de dólares.

La balanza de pagos es una fotografía o síntesis de la relación de Argentina con el exterior en materia de divisas. Muestra los flujos de entrada y salida de divisas y el stock de activos (créditos) y pasivos (deuda) con el exterior. No sólo del gobierno, sino también de los residentes en el país con los no residentes.

Al 31 de diciembre de 2021, del total de activos externos propiedad de residentes se estimó en US$ 417.507 millones. Esta cifra, claramente, responde a los activos declarados. Entre éstos, la mayor parte correspondió a moneda y depósitos en divisas por US$ 240.615 millones (el 57,6%). El resto está compuesto por inversiones en el exterior o Activos en Reserva, que incluye a los del Banco Central.

Los pasivos externos, por su parte, totalizaron US$ 295.390 millones. Éstos se explicaron principalmente por préstamos (deudas) o participaciones de capital extranjero o no residentes en Inversión directa en el país.

La diferencia entre activos y pasivos externos constituye la Posición de inversión internacional neta a valor de mercado, que al 31 de diciembre pasado resultaba acreedora en US$ 122.117 millones.

La estructura de propiedad de los activos y de los pasivos es lo que marca la gran diferencia. Mientras que entre los activos externos el 87,8% corresponde a propietarios privados (entidades financieras el 1,6, Otros sectores el 86,2%), 9,5% corresponde al Banco Central (reservas internacionales) y 2,7% al gobierno general.

En cambio, al analizar la estructura de los Pasivos Externos, se ve verifica que al 31 de diciembre un reparto casi igualitario entre sector privado y sector oficial (50,2 y 49,8%). Y la parte de pasivos del sectror oficial corresponde el 39,6 al gobierno general y el 10,2% al Banco Central (entre los privados, 3,7 a entidades financieras y el 46,5 a Otros sectores).

El stock de deuda externa bruta al cierre del cuarto trimestre, de U$S 266.740 millones, está distribuida de la siguiente forma (en millones de dólares): gobierno general, 160.502; Banco Central, 30.036; sociedades no financieras, 70.488; sociedades financieras, 5.714.

Dentro de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos en el cuarto trimestre, se observa que mientras el superávit del comercio de bienes fue significativamente alto, de U$S 3.627 millones, en el intercambio comercial de servicios se verificó un déficit de 1.308 millones. Este se explica principalmente por el saldo negativo en Transporte (déficit de 758 millones), Viajes (425 millones) y pagos de patentes por el uso de propiedad intelectual (383 millones), que superó largamente el saldo favorable de otros rubros (servicios empresariales, o de telecomunicaciones e informática).

Con respecto a la evolución de la Cuenta Financiera, el informe del Indec da cuenta que en la categoría Otras Inversiones “se registró un egreso neto de capitales de US$ 4.595 millones, US$ 865 millones más que en igual trimestre del año anterior. La formación neta de activos externos en el trimestre bajo análisis fue de US$ 2.716 millones. Las adquisiciones netas de activos financieros se originaron principalmente por la actividad de Otros sectores, cuyo incremento fue US$ 2.278 millones, al tiempo que las Sociedades captadoras de depósitos los aumentaron US$ 348 millones. El Gobierno general también incrementó sus activos externos por US$ 90 millones, mediante aportes de capital a organismos internacionales”.