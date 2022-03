Las dos cartas del Frente de Todos, explicadas por intelectuales firmantes

Por Celeste del Bianco –

El debate interno dentro del Frente de Todos generó opiniones diversas sobre lo que implica la unidad del campo popular. Intelectuales, artistas y personalidades públicas expresaron a través de dos cartas las tensiones que se evidenciaron con mayor fuerza después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tiempo recolectó opiniones de referentes de la cultura que integran el frente para analizar la situación de la coalición gobernante.

La carta conocida este martes, que lleva las firmas de Teresa Parodi, Eduardo Basualdo, Liliana Herrero, Roberto Salvarezza, Adrián Paenza, Cynthia García y Alberto Kornblihtt, entre otros, dialoga con la primera y hace una interpelación. “Mientras tanto, la política gubernamental ha llegado a su punto más trágico: la preparación de escenarios de anuncios donde no se realizan anuncios (…) Allí irrumpen los instantes crueles en donde la moderación se transforma en impotencia (…) Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora”, sostiene el texto llamado “Unidad del campo popular: moderación o pueblo”.

El antropólogo y asesor presidencial Alejandro Grimson, uno de los firmantes de la primera carta junto a Ricardo Forster y Dora Barrancos, sostiene que las dos cartas expresan la misma preocupación. “Hay una enorme cantidad de militantes, dirigentes y referentes culturales que somos parte del FdT que estamos muy preocupados y ocupados en trabajar por la unidad del campo popular contra la derecha. Creo que el marco que le dan algunos medios de que hay dos cartas contrapuestas es una traslación mecánica de procesos políticos al plano cultural y no creo que sea así. Quienes firmamos la primera carta no somos una organización, no pensamos de la misma manera, tenemos diversidades, no existe la identidad de la carta uno. Lo que existió fue una declaración pública en pos de la unidad, entendiendo que la unidad tal como dice la carta dos, es una unidad que tiene que estar vinculada a las políticas públicas y a una conceptualización de las políticas públicas”, afirmó el académico.

“Está claro que en algunas políticas públicas no ha habido acuerdo, es obvio. La pregunta que siempre tiene que hacer el campo popular es si puede haber acuerdos sobre las políticas públicas de esta semana, de la semana que viene, de este mes y del horizonte. Esa es la pregunta que hay que hacer. Hay que proponer alternativas para adelante, para atrás sería una discusión casi académica, que es importante, pero no me parece hacerlo determinante. El Frente se hizo poniendo entre paréntesis muchas diferencias que había habido hacia atrás y así se hacen los frentes. Hay expresiones distintas en cada carta, pero no creo que sea un binarismo, una dicotomía, no creo que todos piensen igual, por lo menos en la carta que yo firmé”, agregó Grimson.

Por su parte, el investigador del Instituto Gino Germani y firmante de la segunda carta, Alejandro Kaufman, considera que es importante que “las necesidades populares sean las que tengan prioridad para determinar lo que suceda en la política”. “Tienen que ser esas las prioridades y no el modo en que se caracterice el predominio de los intereses dominantes para evitar, supuestamente, que efectivamente prevalezcan”, indicó.

“Por supuesto, hay posiciones diversas. Por eso, existen documentos diferentes, que tampoco expresan todas las posiciones. Tampoco es una cuestión de oponer los dos documentos como si organizaran todo lo que se piensa. Es una intervención; lo mejor que puede pasar es que se siga interviniendo y discutiendo, esclareciendo, criticando y formulando todos los pensamientos que surjan”, afirmó.

Kaufman se refirió también al escenario que se plantea hacia el futuro dentro del Frente. “Hay incertidumbre porque hay demasiados problemas, demasiadas situaciones complejas. La salida de la pandemia, que es una transición que no terminó todavía, es un problema más mayúsculo que ha estado conteniendo muchas situaciones latentes o conflictivas que ahora se despliegan en el medio del tránsito de un gobierno y eso genera una gran ansiedad. Eso genera una gran tensión y el relevamiento de muchas incertidumbres. Estamos en un escenario muy difícil, muy complejo, donde desde el campo popular se pretende que no sea el campo popular el que pague las peores consecuencias. Esa es la discusión y quién gobierne eso y cómo se haga es el debate político fundamental”, indicó.

Fuente Tiempo argentino