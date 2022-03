Wado de Pedro: “Hay que investigar y juzgar a los responsables de la deuda”

De la Redacción de Contrapoder –

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, consideró este jueves que “hay que investigar y juzgar a los responsables” del préstamo tomado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte del Gobierno de Mauricio Macri, y pidió “un ‘Nunca Más’ a los ciclos de megaendeudamientos” al mismo tiempo que apuntó al Poder Judicial como “el responsable de investigar y darle una respuesta a la sociedad”.

Ante las críticas de la oposición a la iniciativa del espacio que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que tiene el objetivo de pagar la deuda con el FMI con los recursos que se fugaron al exterior en forma ilegal, el ministro del Interior manifestó que “el mismo espacio político (Cambiemos) que endeudó a varias generaciones de argentinos y fugaron la plata, ahora se ponen del lado de los evasores y no apoyan” esta iniciativa.

“En estos casos queda en evidencia quienes están en la política para defender a las minorías más poderosas. En la historia nacional hay una lógica de una minoría de empresarios o funcionarios que se meten en la función pública para acordar empréstitos y deuda en función también a las comisiones millonarias en dólares que se llevan a costa del pueblo y de la industria nacional”, señaló De Pedro en declaraciones a El Destape Radio.

Y detalló: “Por eso, el objetivo de ese proyecto es cambiar esa lógica porque todas las deudas siempre se pagaron con el esfuerzo del pueblo. Todas las deudas tuvieron impunidad en la Justicia”.

De Pedro recordó que “la última causa de este estilo fue el Megacanje y el Blindaje (implementados durante el Gobierno de Fernando De la Rúa) en la que fueron sobreseídos todos los funcionarios donde constaban las comisiones millonarias cobraban”.

“Se ha denunciado que había funcionarios de Cambiemos en Economía y en el Banco Central que eran empleados de bancos extranjeros privados que son los mismos que otorgaban los créditos”, señaló.

Uno de los referentes de La Cámpora también destacó que el presidente Alberto Fernández denunciara al exmandatario Mauricio Macri por la toma de la deuda y el malmanejo de fondo de la administración pública.

“La Justicia tiene que investigar. Si no cortamos, si no pasamos a un ‘Nunca Más’ a los ciclos de megaendeudamiento y fuga, porque si no, lo más probable es que lo volvamos a repetir esas situaciones”, esgrimió.

El funcionario nacional insistió: “Hay que investigar y juzgar a los responsables de la deuda, a los que cobraron comisiones, a todo aquel que haya recibido un sueldo del Estado y trabajando para algún banco privado».

“Acá también los responsables son los del Poder Judicial que tienen que investigar y ofrecerle a la sociedad una respuesta como alguna vez se hizo con el juicio a las Juntas militares”, aseveró.

De Pedro concluyó: “Hay que decirle Nunca Más a estos ciclos de deuda porque son los que generan pobreza estructural y que generaciones se deban romper el lomo para pagar una deuda que se usó para jugarse en la timba financiera”.